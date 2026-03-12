電動式手持ち噴霧器の世界市場2026年、グローバル市場規模（容量2ガロン以上、容量2ガロン以下）・分析レポートを発表
2026年3月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動式手持ち噴霧器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動式手持ち噴霧器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の電動式手持ち噴霧器市場規模は2024年に335百万ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には432百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.7%とされており、農業・園芸・衛生用途などの安定した需要に支えられた持続的な成長が想定されます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。バッテリー式機器は電池、モーター、樹脂部材など複数の部材供給に依存し、国際的な調達比率が高くなりやすいため、通商政策や物流環境の変化がコストや供給安定性に影響しうる点が重視されています。
________________________________________
電動式手持ち噴霧器は、農薬、除草剤、消毒剤などの液体薬剤を噴霧するための携帯型機器です。一般に、調整可能なノズルとポンプを備え、電動でポンプを駆動して液体を対象エリアへ均一に噴霧します。軽量で操作が容易な点が特徴であり、農業、園芸、清掃、消毒といった用途で広く利用されています。
需要の背景には、作業の省力化、噴霧品質の均一化、手動ポンプ作業の負担軽減があります。特に小規模区画やスポット処理、消毒作業などでは携帯性が価値になりやすく、バッテリー駆動による作業効率の改善が評価されると考えられます。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の電動式手持ち噴霧器市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響する主要因についても検討しています。
分析対象期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格を指標として市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの需要構造や成長機会を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測が掲載され、セグメントごとの成長性の違いを比較できる内容となっています。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、製品戦略や販路戦略の検討に活用しやすい構成です。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の電動式手持ち噴霧器市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較できるようにしています。
主要企業として、Milwaukee Electric Tool、SOLO、Lesco、Kobalt、Husqvarna、Bare Ground、Harbor Freight Tools、Sprayers Plus、FlowZone、RYOBI が挙げられています。これらの企業は工具・園芸機器・散布機器領域でのブランド力や販売網を背景に、市場競争に参加しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動式手持ち噴霧器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動式手持ち噴霧器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の電動式手持ち噴霧器市場規模は2024年に335百万ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には432百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.7%とされており、農業・園芸・衛生用途などの安定した需要に支えられた持続的な成長が想定されます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。バッテリー式機器は電池、モーター、樹脂部材など複数の部材供給に依存し、国際的な調達比率が高くなりやすいため、通商政策や物流環境の変化がコストや供給安定性に影響しうる点が重視されています。
________________________________________
電動式手持ち噴霧器は、農薬、除草剤、消毒剤などの液体薬剤を噴霧するための携帯型機器です。一般に、調整可能なノズルとポンプを備え、電動でポンプを駆動して液体を対象エリアへ均一に噴霧します。軽量で操作が容易な点が特徴であり、農業、園芸、清掃、消毒といった用途で広く利用されています。
需要の背景には、作業の省力化、噴霧品質の均一化、手動ポンプ作業の負担軽減があります。特に小規模区画やスポット処理、消毒作業などでは携帯性が価値になりやすく、バッテリー駆動による作業効率の改善が評価されると考えられます。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の電動式手持ち噴霧器市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響する主要因についても検討しています。
分析対象期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格を指標として市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの需要構造や成長機会を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測が掲載され、セグメントごとの成長性の違いを比較できる内容となっています。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、製品戦略や販路戦略の検討に活用しやすい構成です。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の電動式手持ち噴霧器市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較できるようにしています。
主要企業として、Milwaukee Electric Tool、SOLO、Lesco、Kobalt、Husqvarna、Bare Ground、Harbor Freight Tools、Sprayers Plus、FlowZone、RYOBI が挙げられています。これらの企業は工具・園芸機器・散布機器領域でのブランド力や販売網を背景に、市場競争に参加しています。