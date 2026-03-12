近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和3年（2021年）から学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」を実施し、東大阪キャンパス内で在学生がラーメン店を経営しています。令和8年（2026年）4月1日（水）からは、経営学部キャリア・マネジメント学科4年 齊藤玲央（さいとうれお）さんが、五代目として新たな店舗を経営します。【本件のポイント】●学生が飲食店の起業を体験できる、学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」の五代目店舗がオープン●五代目オリジナルメニューの「汁なし麻辣坦」と、初代から続く「近大まぜそば」をレギュラーメニューとして販売●毎年、学内公募で選ばれた学生がラーメン店を1年間経営する実学教育の場【本件の内容】学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」は、学生が実際にラーメン店を起業・経営することで、実践的な飲食店経営を学び、卒業後の事業展開や新たな起業をめざすことを支援するものです。本プロジェクトの実施を通じて、大学全体で学生の起業家精神の醸成をめざしています。四代目の店舗は、令和7年（2025年）4月2日にオープンし、令和8年（2026年）2月28日に出店期間が満了しました。五代目は、選考会で選ばれた経営学部キャリア・マネジメント学科4年 齊藤玲央さんが令和8年（2026年）4月1日から約1年間にわたり出店し、「汁なし麻辣坦」「近大まぜそば」に加え、「期間限定メニュー」の販売を予定しています。齊藤さんは昨年度も選考会に挑戦しましたが惜しくも落選し、1年後に再挑戦するため大学を休学し、ワーキング・ホリデー制度を利用してオーストラリアへ武者修行に出ました。経験を積むためラーメン店に絞って仕事を探していたところ、新規オープンの店に採用され、異文化の中で日本のラーメンが評価される現場を体感しながら、調理技術と商品開発力を磨きました。帰国後に臨んだ五代目店主選考会では、試食審査で好みの具材をトッピングできる「麻辣坦々まぜそば」を披露。プレゼンテーション審査では、「近大という器」「人という器」「商品という器」という三つの"器"を大切にするという自身の経営ビジョンを語りました。さらに、積極的な学外出店による「近大をすすらんか。」の全国的な認知向上や、オーストラリアでの経験を生かした海外出店の実現といった具体的な展望も示しました。落選の悔しさを乗り越え、国内外での挑戦を経て一回り成長した姿と、明確なビジョンに裏打ちされた行動力が高く評価され、五代目店主に選出されました。また、齊藤さんは個人事業主の枠に留まらず、持続的な成長と投資を可能にするために、令和8年（2026年）2月13日に株式会社ACTIONAを設立しました。社名には「Action×One」という意味が込められており、一人の行動が組織を動かし、やがて社会を動かしていくという信念を示しています。これまで挑戦に迷ったときは、まず一歩を踏み出すこと、そして周囲の賛否よりも自分自身の意思を大切にする姿勢を貫いてきました。その考え方は株式会社ACTIONAの理念にも表れています。「近大をすすらんか。」を通じて日本の学生ブランドを確立し、将来的には海外展開も視野に入れ、日本の飲食文化を世界へ届けることを目標としています。なお、株式会社ACTIONAの設立にあたって、齊藤さんは近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」の法人登記・開業支援プログラム※ を受講し、ベンチャーキャピタルや先輩起業家らによる最終審査を通過して、30万円の法人設立資金提供を受けています。※法人登記・開業支援プログラム：近畿大学が具体的なビジネスプランを有して起業を目指す学生に対し、専門家による個別相談を実施して、事業化を支援するプログラム。最終審査を通過した場合には、法人設立資金の提供、法人登記の支援などを行います。【店舗概要】店舗名 ：近大をすすらんか。場所 ：近畿大学東大阪キャンパス ブロッサムカフェ1階 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）開業 ：4月1日（水）プレオープン：3月21日（土）（令和7年度卒業式）11：00～15：00 3月29日（日）（オープンキャンパス）10：00～15：00営業日時 ：平日11：00～15：00／土日祝、大学休暇期間は休業予定メニュー ：汁なし麻辣坦 トッピング4つ（600円～）、近大まぜそば（600円）、期間限定メニュー ※全て税込提供対象 ：学生、教職員、一般の方【五代目店主プロフィール】齊藤玲央（さいとうれお）学部・学年：経営学部キャリア・マネジメント学科 4年生年月日 ：平成15年（2003年）11月6日（22歳）出身 ：愛知県清須市＜コメント＞五代目「近大をすすらんか。」は、「近大をすすらんか。を全国へ。さらに世界へ。」をビジョンに掲げています。私たちは単なる飲食ブランドではありません。一杯のまぜそばを通して、人と人、学生と大学、そして挑戦と未来をつなぐ存在でありたいと考えています。理念は、「器を大切にする」こと。ここでいう"器"とは、丼だけではありません。人の器、組織の器、そして近畿大学という大きな器。器が大きくなれば、挑戦も夢も、もっと多くの人を受け止められる。その可能性を信じ、私は令和8年（2026年）2月に「株式会社ACTIONA（アクショナ）」を設立しました。ACTIONAは、Action＋One／Arena。一人の行動が、新たな舞台をつくるという意味を込めています。これまで私は、言葉よりも行動で道を切り拓いてきました。0を1にすることは、まず動くことから生まれる。まずは「近大をすすらんか。」を全国ブランドへ。そして近い将来、日本発の学生ブランドとして海外へ展開していきたいと考えています。自ら挑戦する姿を示すことで、「近大生でも、ここまでできる」と証明したい。五代目として、仲間とともに事業を経営するだけでなく、近畿大学の挑戦の象徴となる覚悟で臨みます。この一杯から、全国へ。この一歩から、世界へ。五代目「近大をすすらんか。」に、ぜひご期待ください。【株式会社ACTIONA】社名 ：株式会社ACTIONA所在地 ：大阪府東大阪市小若江3丁目6番9号 近畿大学 KINCUBA Basecamp代表者 ：代表取締役 齊藤玲央設立日 ：令和8年（2026年）2月13日事業内容：飲食店営業、キッチンカー営業【「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」プロジェクト】令和3年（2021年）から開始したキャンパス内の学生食堂で大学生がラーメン店を経営し、起業について実践的に学ぶプロジェクトです。応募の条件は本学の学生であることで、採択された場合は、食品衛生責任者、営業許可の取得、個人事業の開業又は法人設立の届出など、開店に必要な準備を学生自身で行います。大学は、店舗の初期設備および今後プロジェクトとして継続的に使用する備品の用意、ガス、水道料等を負担し、学生は、電気代、共益費、運営に必要な調理器具類、消耗品費、原材料費、人件費等を自己負担します。出店期間は原則1年間とし、四半期ごとに決算報告を実施。2期連続で赤字経営となった場合は原則撤退としています。出店者となる学生は毎年学内公募し、事業計画のプレゼンテーション審査や、ラーメンの試食審査により決定します。なお、初代から三代目までの店主は、卒業後もラーメン店を経営したり、店長を務めたりしています。＜アドバイザー＞アメリカ・ボストンで大行列ができるラーメン店「Tsurumen Davis」を経営する本学卒業生、大西益央氏がアドバイザーに就任し、本プロジェクトに挑戦する学生のサポートを担当しています。【関連リンク】経営学部https://www.kindai.ac.jp/business/