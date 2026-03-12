京阪ホールディングス株式会社（本社：大阪市、社長：平川 良浩）と、京阪バス株式会社（本社：京都市、社長：三浦 達也）は、沿線の豊かな歴史・仏教文化や自然を題材としたストーリー性溢れる「プレミアムバスツアー」を共同開発し、第一弾として別紙のとおり、「屋根のない特等席で巡る、春の比叡山！」と「禅宗二大名刹をめぐる、僧侶が導く至高の特別体験‼」の2つの特別ツアーを2026年4月25日(土)～5月30日(土)の間、計5日間発売します。本企画は、京阪グループによる「体験価値共創」の一環として商品化したもので、地域の観光資源を活かした体験コンテンツの造成に取り組む京阪ホールディングスと、長年の定期観光バス事業の知見を持ち、昨年秋から新たに募集型企画ツアーを開始した京阪バス、両社の強みを融合させた特別な体験をお届けします。また、京阪バスでは、上記ツアー以外にも京都市内の桜の定番コースをはじめ、背割堤や壷阪寺など京都・奈良の隠れた桜の名所をめぐる英語案内コース、毎年5月に行われる比叡の大護摩に参加するコース、美山かやぶきの里や「あじさい寺」として名高い華観音寺を訪ねるコースなど、春から初夏にかけての京都と周辺都市を満喫できる多彩な企画ツアーを順次運行します。

◆「屋根のない特等席で巡る、春の比叡山！」 コース

◆「禅宗二大名刹を巡る、僧侶が導く至高の特別体験‼」 コース

◆「屋根のない特等席で巡る、春の比叡山！」 コース＜コース名＞～比叡山の風と駆ける、天空ドライブ～オープントップバスで花の庭園美術館から延暦寺の聖地を巡る旅（WH）コース開放感あふれる移動体験と、1200年の歴史を持つ比叡山の信仰に触れるダイナミックな旅です。＜おすすめポイント＞① 標高差約800メートルを駆け上がる「オープントップバス」の旅 屋根のない開放的なバスで比叡山ドライブウェイを走行。琵琶湖と京都市街を眼下に、比叡山の清々しい風と新緑を全身で浴びる、非日常の移動体験。② アートと美食の共演 印象派の名画を再現した「ガーデンミュージアム比叡」を散策後、絶景の「峰道レストラン」で近江牛のすき焼き御膳に舌鼓。③ 比叡山延暦寺：僧侶の案内で巡る「聖域」の深層 僧侶の解説を受けながら、修行の場である西塔（にない堂・釈迦堂）や東塔エリアを巡る。改修中の国宝・根本中堂では、今年が最後となる「修学ステージ」からその荘厳な姿を間近に拝観し、また期間限定で萬拝堂に特別奉安されている根本中堂ご本尊の御前立である薬師如来像と「不滅の法灯」を間近に参拝。＜ツアー概要＞【運行日】2026年4月25日(土)、26日(日) ※運行会社：明星観光バス㈱【集合場所】JR大津京駅（京阪大津京駅）バスロータリー付近【10時10分】（所要時間：約6時間）【旅行代金】おひとり様 15,000円（税込）【案内箇所】花の庭園美術館ガーデンミュージアム比叡、峰道レストラン（昼食：近江牛のすき焼き御膳）、比叡山延暦寺 西塔（にない堂・釈迦堂）、比叡山延暦寺 東塔（大講堂・萬拝堂・根本中堂修学ステージ見学）【予約リンク】https://eexpress.jp/st/1063/ja/pc/tour/package/?mcid=71953 ※募集型企画旅行のため、最少催行人員25名に満たないときは、旅行を中止する場合があります。◆「禅宗二大名刹を巡る、僧侶が導く至高の特別体験 ‼」 コース＜コース名＞～京の禅、極まる～萬福寺僧侶が導く国宝座禅と東福寺非公開堂宇の特別拝観 青もみじ揺れる新緑の禅寺めぐり（ZS）コース 通常は立ち入ることのできない聖域を独占し、精神文化としての「禅」を深く体験するコースです。＜おすすめポイント＞① 萬福寺：僧侶の解説でめぐる国宝と非公開「法堂」での座禅体験 僧侶の案内による国宝3棟（大雄寶殿・天王殿・法堂）の特別見学に加え、通常非公開の「法堂」にて座禅を体験。昼食は、江戸時代から伝わる中国風精進料理「普茶料理」を、料理長の講話とともに堪能。② 東福寺：新緑の特等席「大書院」を特別貸切 通常非公開の「法堂」「光明宝殿」を貸切拝観するほか、一般非公開の「大書院」を本ツアーのために貸切。青もみじの絶景を眺めながら、お抹茶と季節の生菓子をいただく贅沢なひとときを提供。③ ツアー特典萬福寺にてお土産の「宇治ほうじ茶団子」、東福寺にて「特別御朱印」をそれぞれ進呈。＜ツアー概要＞【運行日】2026年5月8日(金)、17日(日)、30日(土)【集合場所】JR 京都駅八条口H2のりば付近【9時40分】（所要時間：約6時間半）【旅行代金】おひとり様 19,500円（税込）【案内箇所】萬福寺（通常非公開の国宝「法堂」での座禅体験をはじめ、国宝三棟などを僧侶が案内）、昼食：本ツアー限定の特製普茶弁当（料理長による解説など五感で味わう）、東福寺（通常非公開の「法堂」「光明宝殿」を特別拝観。大書院にて青もみじを愛でながらお抹茶でいっぷく。方丈庭園や通天橋など自由見学）【予約リンク】https://eexpress.jp/st/1063/ja/pc/tour/package/?mcid=72352※募集型企画旅行のため、最少催行人員25名に満たないときは、旅行を中止する場合があります。＜バスツアーに関する情報＞https://resv.kyototeikikanko.gr.jp/Teikan/images/tourbus.pdf

