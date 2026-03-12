浜離宮恩賜庭園は、令和８年４月１日に、開園80周年を迎えることを記念し、その歴史や魅力を広く発信するとともに、今後より一層のご利用をいただくため、通年にわたり多彩な記念事業を実施いたします。本リリースはその第一弾として、パネル展示や演奏会、植樹式などの記念イベントをお知らせします。当園は承応３(1654)年、徳川将軍家の鷹狩場だったこの地に、四代将軍家綱(いえつな)の弟で甲府宰相の松平綱重(まつだいらつなしげ)が海を埋め立てて、甲府浜屋敷(こうふはまやしき)と呼ばれる別邸を建てたことが始まりです。明治維新後は皇室の離宮となり、その後、東京都に下賜され、昭和21(1946)年に一般公開されました。それから80年の歳月を経た現在も、将軍家の庭園としての風格を今に伝え、都会のオアシスとして国内外から多くの方をお迎えしています。歴史と伝統に彩られた浜離宮恩賜庭園で、今年だけの特別な催しをご用意して、皆さまのお越しをお待ちしています。

１．期間

令和８年３月20日(金・祝)～12月25日(金) ９時～17時

２．内容

（1）パネル展「甦る江戸の風景～その保全と継承～」

【日時】令和８年３月20日(金・祝)～12月25日(金)【場所】花木園(かぼくえん)休憩所【内容】開園80周年の歴史を中心に、濱御殿(はまごてん)から浜離宮恩賜庭園への歴史を紹介するパネル展を開催します。【参加費】無料（入園料別途）

（２）開園80周年記念サクラ植樹式 ※荒天中止

【日時】令和８年４月12日(日) 11時～（約30分）【場所】横堀 【内容】かつて「観桜会(かんおうかい)」が開催されていた横堀付近にサクラを補植し、記念として子どもたちによる「植樹式」を開催します。【対象】中央区内在住または在学の小学生【定員】５名（ご来園時には保護者の同伴が必要です）【参加費】無料（入園料別途）【参加方法】３月下旬よりWEB申込フォームにて受付開始。申込が多数の場合、抽選とさせていただきます。※申込フォーム等の詳細は、準備が整い次第、浜離宮恩賜庭園公式HPにてお知らせします。■浜離宮恩賜庭園公式HP：https://www.tokyo-park.or.jp/park/hama-rikyu/

（３）「浜離宮80年の歩み」講演会

【日時】令和８年４月25日(土) 11時～（約1時間）【場所】芳梅亭(ほうばいてい)【内容】パネル展を監修した服部氏に、浜離宮恩賜庭園の歴史や文化財庭園としての保全等についてお話しいただきます。【講師】服部勉(はっとりつとむ)氏 (東京農業大学 造園科学科教授) 【定員】20名（先着順）【参加費】500円（入園料別途）【参加方法】３月下旬よりWEB申込フォームにて事前受付開始※申込フォーム等の詳細は、準備が整い次第、浜離宮恩賜庭園公式HPにてお知らせします。

（４）開園80周年記念演奏会 ※荒天中止

【日時】令和８年５月９日（土）11時30分～、13時30分～（各回約30分）【場所】内堀広場【内容】かつて海外要人を延遼館(えんりょうかん)でおもてなしした史実にちなみ、フルート、ヴァイオリン、ピアノ(電子)の三重奏の演奏会を開催します。※雨天時は花木園休憩所にてフルート、ピアノ(電子)の二重奏に変更となります。【参加費】無料（入園料別途）【参加方法】当日自由観覧【出演者】

《フルート》滝澤奈歩(たきざわなほ)氏千葉県出身。12歳よりフルートを始める。2025年夏期国際音楽アカデミーMusicAlpにて、工藤重典(くどうしげのり)氏のクラスに参加。2026年３月東京音楽大学卒業。これまでに河野彬(こうのあきら)、甲斐雅之(かいまさゆき)の各氏に師事。

《ヴァイオリン》半田咲百合(はんださゆり)氏４歳よりヴァイオリンを始める。2020年 第13回国際ジュニア音楽コンクール（動画部門）ヴァイオリンF部門（高校生）第２位。2024年第34回日本クラシック音楽コンクール全国大会出場。これまでに川又(かわまた)くみこ、神尾真由子(かみおまゆこ)の各氏に師事。

《ピアノ》市原茜(いちはらあかね)氏東京都出身。３歳よりピアノを始める。東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業。現在、同大学大学院鍵盤楽器研究領域1年在学中。これまでに林公子(はやしきみこ)、大森(おおもり)ひろみ、江夏真理奈(えなつまりな)、武田真理(たけだまり)の各氏に師事。

3.その他

・荒天または雨天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に浜離宮恩賜庭園公式ホームページ・公式X(旧Twitter)で最新情報をご確認ください。

園内マップ・周辺マップ

お問合せ先

https://x.com/HamarikyuGarden

浜離宮恩賜庭園サービスセンター03-3541-0200（9時～17時）

浜離宮恩賜庭園について

国指定特別名勝・特別史跡。承応3（1654）年に甲府宰相・松平綱重によって甲府浜屋敷としてつくられ、綱重の子・綱豊が6代将軍・徳川家宣になったのを機に、浜御殿と呼ばれる将軍家別邸となりました。以来、歴代将軍によって改修が行われ、11代将軍・家斉の時にほぼ現在の姿の庭園が完成しました。明治維新後は宮内庁所管の浜離宮となりました。昭和20（1945）年に東京都に下賜され、翌年浜離宮恩賜庭園の名称で開園し、昭和27（1952）年に国の特別名勝及び特別史跡に指定され現在に至ります。

【開園時間】９時～17時（最終入園は16時30分）【休園日】12月29日～１月１日【住所】中央区浜離宮庭園１－１【交通】《大手門口（庭園北側の入口）》都営地下鉄大江戸線 築地市場駅下車 徒歩７分都営地下鉄大江戸線、ゆりかもめ 汐留駅下車 徒歩７分JR 東海道線・山手線・京浜東北線・横須賀線、東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線 新橋駅下車 徒歩12 分《中の御門口（庭園北西側の入口）》都営大江戸線・ゆりかもめ 汐留駅下車 10番出口から徒歩５分JR浜松町駅下車 徒歩15分※駐車場はございません。（大手門口に観光バスと障害者の車両駐車スペースあり）【入園料】一般 300円 65歳以上 150円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料※「みどりの日（５月４日）」と「都民の日（10月１日）」は無料

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E9%9B%A2%E5%AE%AE%E5%BA%AD%E5%9C%921-1https://www.tokyo-park.or.jp/park/hama-rikyu/https://x.com/HamarikyuGardenhttps://www.instagram.com/tokyo_9gardens/