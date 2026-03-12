世界バラ会議福山大会開催を記念し、「大会記念ばら」を選ぶコンテストを開催しました。このコンテストで選ばれた２つのばらの愛称を募集し、その中からそれぞれ7点を選定しました。多くの皆さんにこの２つのばらに親しんでいただき、ばらのまち福山のＰＲにつながっていくよう、投票により愛称を決定します。

愛称の募集結果

- 応募総数 大会記念ばら698件、市長賞受賞ばら665件- 応募者数 692人（市内563人、市外127人、不明2人）

愛称の投票受付中のばら

大会記念ばら （販売品種名：シュガー キャンディー ローズ）

作出者： メイアン・インターナショナル社（フランス）系 統： フロリバンダ花 色： オレンジにピンクの覆輪花の大きさ、花形：中輪、半八重咲き特 徴： 病害虫に強く、開花連続性が高い。開花枝が長く伸長せず、株全体がコンパクトにおさまる。

愛称の候補と愛称に込められた想いや理由

(1) キャンディーローズフクヤマ

▶大会記念ばらに選ばれた品種本来の名称が可愛らしく親しみやすいと思い、 一部キャンディーローズを入れました。

(2)サンライズふくやま

▶ばらの色を見た時に、日の出(サンライズ)時の空が思い浮かびました。 日の出は、輝く未来の創造をイメージし、福山が明るく素晴らしい街に発展することを 願う気持ちを表現しました。

(3)ハートローズふくやま

▶今年、第20回世界バラ会議を迎えた福山市民と関係者の皆さんは喜びと希望を持ち、 訪れた人々を親切に歓迎し、温かいもてなしの心で満ちあふれていました（私の友人も福山市民であり、歓待してくれました）。 このバラのオレンジにピンクの覆輪の入った花びらの色は、正に大会を祝福する心をも 表していると思います。 このように「温かい心」「親切」「喜び」を持つばら、とイメージできることから、「ハートローズふくやま」と名づけました。

(4)ピースふくやま

▶この明るいオレンジ色、たくさん咲き誇るバラの姿は、まさに平和な日常、 幸せあふれる姿を表していると思います。 バラこそ、平和の象徴。福山の戦後復興のシンボル。 老若男女に親しまれるその呼び名は、｢ピースふくやま｣▶世界バラ会議福山大会を通じて、世界の平和をアピールする機運を高めてほしいという 願いを込めてネーミングしたものです。

(5)ワールドローズふくやま

▶覚えやすい世界的なイメージ。▶世界バラ会議にちなんでワールドをつかった名前、世界のバラ。▶世界バラ会議の記念すべきばら。ならば、ズバリ‼ワールドローズ=世界のばらで あってほしいと名付けました。▶2025年5月世界中からローザリアンが福山に集結した。花色もオレンジ・ピンクと色とりどり、福山大会の雰囲気が伝わってきます。

(6)ワールドローズふくやま2025

▶世界会議があったから。▶「World Rose Convention 2025 in Fukuyama」のレガシーを後世に名を残したい。

(7)World Rose FUKUYAMA

▶世界にばらのまち福山を広める大きなきっかけとなった大会が行われた記念のばらで あるため、世界（World）とつけました。

市長賞受賞ばら （販売品種名：雨ニモマケズ・ノースアイボリー）

作出者： 吉池 貞藏（日本）系 統： フロリバンダ花 色： クリーム・イエロー花の大きさ：中輪、ロゼット咲き特 徴： 病害虫に強く、香りも高いばらで、花枝も長く伸びない品種。

愛称の候補と愛称に込められた想いや理由

(1)雨ニモマケズ・シャイニーふくやま

▶シャイニー（shiny)輝く、光る、日の照る、晴れた、つややかな。 困難にも負けず、希望の光として輝き続けるようなばらをイメージ。 光のようなクリームイエローのばらで、福山の未来や市民の心も照らしてほしい。

(2)雨ニモマケズ・ハピネスふくやま

▶このバラの花のクリームイエローという明るい色は、町を爽やかに彩ることと思います。 そして、福山市民の皆さんが、福山への愛着を更に深められるよう、 また、心を和ませ繋いでくれるような幸福な気持にさせてくれると信じています。 この「幸福」を表したいことから、「ハピネス」を入れて名づけました。

(3)雨ニモマケズ・ばらのまち福山

▶雨ニモマケズが伝えたい事、困難に負けない精神力、他者への深い思いやり、 心の豊かさの追求、世間の評価にとらわれない意志。 ばらのまちである福山市民にふさわしいと思いました。

(4)雨ニモマケズ・ふくやま2025

▶世界バラ会議の年の記念の年号を入れました。

(5)雨ニモマケズ・フレンズふくやま

▶ばら花の同士の絆を大切に力強く咲く。▶バラのはなたちの絆。▶バラが好きな人達は、みんな友達というところから。▶植物も福山も絆を深めるように（雨が降っても、何がおきても）。▶小さなお花が雨にも負けず、絆で咲きほこっているイメージ。

(6)雨ニモマケズ・ミルキーふくやま

▶白くてきれいな色だから。▶ミルキーウェイ(銀河)の色にちなんで。

(7)雨ニモマケズ・ミルキーウェイふくやま

▶地上に咲くクリームイエローのバラと天空に輝く永遠とも思える銀河系の組合せに、 生きとし生けるものの幸せへの願いを込めました。▶宮沢賢治の作品に銀河鉄道の夜があり、銀河は英語で言うとミルキーウェイで、 ミルキーは乳白色のバラの色にもピッタリだと思ったからです。▶花巻市出身の宮沢賢治さんの代表作「銀河鉄道の夜」からイメージで 白い花が天の川の星に見える所から天の川（ミルキーウェイ）に例えました。 岩手から福山に、福山から日本全国に、そして日本から世界へとつなぐ思いも 天の川に例えました。

投票期間及び投票方法

＜投票期間＞ 2026年（令和8年）​3月23日（月曜日）まで

＜投票方法＞ ・https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ques/questionnaire.php?openid=1581

＜注意事項＞ ・投票は1人1回です。

愛称の決定について

一般投票の結果、最多得票作品を「愛称」として決定・発表します。◆ 愛称決定・発表（予定） 2026年（令和8年）5月

福山市について

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

