阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、2026年プロ野球公式戦の甲子園球場開幕日にあたる4月7日（火）対東京ヤクルトスワローズ戦から、阪神タイガースの藤川監督及び選手22名がプロデュースする「監督・選手コラボグルメ」を販売します。





大人気メニュー「近本のさっぱり牛カルビ丼～淡路島産たまねぎ盛り～」に加え、新登場の「思い出の味！及川の豚丼弁当」、「イケメン熊谷のニコニコWポテト」など、誰もが楽しめるメニューを揃えました。充実のラインナップを是非お楽しみください！

また、同日から場内売店の一部をリニューアルし、「監督・選手コラボグルメ」やヘルメット商品など「タイガース関連メニュー」の販売を中心とします。装飾も新たに「阪神タイガース」をイメージしたものへ生まれ変わり、コラボグルメを情熱的に盛り上げていきます！

さらに、今シーズンから「監督・選手コラボグルメ」がデザインされたグッズが新登場！阪神甲子園球場だけの限定グッズを是非手に入れてください！

詳細は、次のとおりです。





1 監督・選手コラボグルメ

（「☆」は後述の景品プレゼント対象商品、【NEW】は2026シーズンからの新商品です。）

（1）新登場のコラボグルメ！（一部を除く。）





（2）昨シーズンから大好評のコラボグルメ！





＜商品一覧や販売店舗は特設サイトをチェック！＞

https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/gourmet_player2026/





＜監督・選手コラボグルメの開発ストーリー動画を順次公開予定！＞

公式YouTubeチャンネル「阪神甲子園球場（ ＠enjoy_koshien ）」を是非ご覧ください！









2 応募キャンペーンの開催

好評につき2026シーズンも、毎月10名様に選手直筆サイン入りチェキが当たる応募キャンペーンを開催します！監督・選手コラボグルメの購入レシートに印字された二次元バーコードから特設ページにアクセスし、ご応募ください。皆さまのご参加をお待ちしています！

※応募キャンペーンの当選は、景品の発送をもって代えさせていただきます。

※計5回（4月、5月、6月、7月、8・9月）の開催を予定しています。





3 監督・選手コラボ弁当関連のサービス

（1）監督・選手コラボ弁当のご購入で賞品プレゼント

監督・選手コラボ弁当（前述の各コラボグルメのうち、☆の記載があるグルメ）を1個ご購入ごとに景品を一つプレゼントします。景品は開幕～日本生命セ・パ交流戦2026までの「第一弾」と、日本生命セ・パ交流戦2026終了後～シーズン終了まで限定の「第二弾」をご用意。また、全ての弁当をご購入されたお客さまには「コンプリート特典」をプレゼントします。





コンプリート特典【監督・選手デザイン スローガンマグカップ】

※展開イメージ





第一弾景品【監督・選手デザイン アクリルコースター】

※全17種類。景品はご購入の際、ランダムでプレゼントしますので、種類は選べません。

「第二弾」の詳細は後日発表します。お楽しみにお待ちください！





（2）お弁当おとりおきサービス

監督・選手コラボ弁当をはじめとした約20種類のお弁当を売切れの心配なく必ず購入できる「お弁当おとりおきサービス」の受付を3月12日（木）14時から開始します。観戦チケットをお持ちの方はどなたでもおとりおきが可能です。





＜1＞お申込み先

個人用： https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/reserve/packedbox/

団体用： https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/reserve/packedbox_group/





※団体用のおとりおきサービスはお弁当7個以上のご注文からご利用可能です。





＜2＞サービス特典：景品を“指名買い”できる！

個人用の「お弁当おとりおきサービス」で監督・選手コラボ弁当をご購入の場合、ご購入いただいたお弁当の監督又は選手の景品を一つプレゼントします。





例）「大分生まれ宮崎育ち！小幡のとり天×チキン南蛮弁当」をおとりおきで購入

⇒小幡選手の「監督・選手デザイン アクリルコースター」をプレゼント





※団体用のおとりおきサービスで監督・選手コラボ弁当をご購入いただく場合、景品の進呈はランダムとなります。





4 売店リニューアル

（1）タイガーススタンド

内野3階3塁側エリアにタイガース監督・選手コラボグルメのおつまみやドリンクを販売する「タイガーススタンド」が新登場！大人気ヘルメット商品やタンブラーなどタイガース関連メニューも販売する予定です。





（2）タイガーススイーツパーラー

内野2階3塁側エリアにタイガース監督・選手コラボグルメのクレープやドリンクを販売する「タイガーススイーツパーラー」が新登場！ほかにもタイガース関連のスイーツメニューを販売する予定です。





（3）タイガースフードコート ミニ

外野3階ライト・レフトエリアの「浜風食堂」が内野2階1塁エリアで人気の「タイガースフードコート ミニ」にリニューアル！タイガース監督・選手コラボグルメの丼やドリンクを販売する予定です。





5 「監督・選手コラボグルメ」デザイングッズ

3月12日（木）から、阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」で「監督・選手コラボグルメ」デザイングッズの先行販売を開始します。また、4月上旬から阪神甲子園球場レフト16号門横スタジアムショップでも販売します。監督・選手コラボグルメがデザインされたグッズを手に入れて、推し選手をより一層応援してください！





▼甲子園eモール： https://shop.koshien-stadium.jp/koshien/





（1）監督・選手コラボグルメ フェイスタオル（全24種） 各2,200円





（2）監督・選手コラボグルメ アクリルキーホルダー（全23種） 各990円





（3）監督・選手コラボグルメ クリアファイル（全1種） 440円





※本紙掲載の写真は全てイメージ、金額は税込価格です。内容は変更となる場合があります。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









