農林水産省が3月11日に結果を発表した2025年度の第77回獣医師国家試験で、岡山理科大学獣医学部は受験者109人のうち86人が合格しました。合格率は前年度比3.0㌽減の78.9％でした。合格者数は全17大学のうち、酪農学園大学（北海道）と並んで3位となりました。 農水省によると全体の受験者1,433人のうち合格者は980人で、合格率は68.4％でした。新卒者の合格率は83.9％で、北里大学の92.7％がトップ、次いで岐阜大学が92.6%、岩手大学89.3％などとなっています。 今回の結果を受けて、斉藤真也・獣医学部長は「学生たちは持てる力を出し切りましたが、残念ながら今回は合格率が全国平均を下回ってしまいました。ただ1期生が巣立って以来、3年目を迎えて着実に育ってきているという手応えは感じています。現状をしっかりと受け止め、改めて学生と教職員が一丸となって取り組んでいきたいと思っています」と話しています。 岡山理科大学は2023年度77人、2024年度95人の合格者を出しており、2025年度を合わせて3年間で計258人の獣医師を誕生させています。

