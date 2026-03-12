＜助成先決定＞第1回「大阪子どもゆめ応援基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年3月12日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第1回「大阪子どもゆめ応援基金」の助成先を以下の6件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は11,691,080円。助成対象期間は2026年4月～2027年3月。

- 第1回「大阪子どもゆめ応援基金」助成先団体・事業

団体名：特定非営利活動法人希望の居場所（大阪府）

事業名：シニア先生による"まちの教室"プロジェクト（こども食堂連携）

助成金額：500,000円

団体名：認定NPO法人CLACK（大阪府）

事業名：経済的困難を抱える高校生へのITスキル・キャリア支援事業

助成金額：2,997,000円

団体名：認定NPO法人Silent Voice（大阪府）

事業名：聴覚障害児の地域格差を解消するICTを活用したハイブリッド支援モデル構築事業

助成金額：3,000,000円

団体名：NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西（大阪府）

事業名：親子交流事業のうち夏合宿（キャンプ）

助成金額：500,000円

団体名：特定非営利活動法人育て上げネット（東京都）

事業名：高校生を支えるユースセンター運営と体験活動サポート事業

助成金額：2,996,160円

団体名：一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会（福岡県）

事業名：夢を掴む力を体感する国際アーティストワークショップ

助成金額：1,697,920円

「大阪子どもゆめ応援基金」とは

「大阪子どもゆめ応援基金」は、大阪の子どもたちが、経済状況や養育環境の格差に左右されず、夢を持ち、自分らしく生きる力を育めるように、自分の「好き」や「得意」を見つけられる環境づくりを支援します。生活支援にとどまらず、学習やスポーツ、エンターテインメント、多世代交流など子どもたちに体験機会を提供する取り組みを助成します。

- お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレス宛てにお送りください。

メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/