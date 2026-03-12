ローマ教皇にも献上された「ウニ染めストール」がふるさと納税に登場！SDGsの一環でムラサキウニのトゲを有効活用。― 鹿児島県阿久根市

LR株式会社

■事業者紹介(https://www.rakuten.co.jp/f462063-akune/contents/ozukasuisan/)

有限会社尾塚水産は、約70年間にわたりウニの水産加工を手掛けてきた会社です。

地元・阿久根では、ウニの身から殻までを活用したオリジナル商品の開発に取り組んでいます。

また、「ウニを通して海も守っていきたい」との思いから、生食や加工品だけでなく、ウニ殻アートやお菓子の開発など、さまざまな挑戦を続けてきました。

ウニの廃棄物を資源化する技術は国内でも数少なく、廃棄物の資源化を実現することで、CO2削減や環境汚染の防止など、環境問題の解決に向けた一歩となると考えています。

■「ウニ染めストール」について生地はシルクで肌触りが良いです上品で鮮やかな薄紫色

近年、ウニが海藻を食べ尽くしてしまう「磯焼け」が大きな環境問題となっています。

増えすぎたウニは、海藻を少量しか食べていないため、身が少なく、商品価値はほとんどありません。

今回、SDGsの取り組みの一環として、磯焼け対策のために駆除されたムラサキウニのトゲのみを有効活用し、淡い紫色の染料を作りました。

染料を溶かしたクエン酸入りのお湯にストールを浸し、絞った後、石灰水に浸す工程を2度繰り返します。すると、シルクのストールが上品で鮮やかな薄紫色に染め上がります。

このストールは、2021年にローマ教皇に献上され、お礼の手紙も届いたお品であり、

2022年には県の特産品コンクールで会長賞を受賞するなど、さまざまな観点から称賛されています。

■返礼品概要

ウニ染めストール

1点1点丁寧に手作業で制作した「ウニ染めストール」を、阿久根市のふるさと納税返礼品としてお届けします。

【内容】1枚

【寄附額】44,000円

▼ ふるさと納税の各ポータルサイトからお申し込みください。以下主要の一部サイトを掲載しています。

・楽天

https://item.rakuten.co.jp/f462063-akune/akn004-23/

・チョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46206/6779126

阿久根市について

「アクネ うまいネ 自然だネ」

古くから海と陸の交通の要衝として海運業や商業が栄えた歴史があるまち、阿久根市。

東シナ海に面した約40kmにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が生産されています。

全国に「食のまち阿久根」として知られており、うにと阿久根の旬祭り、伊勢えび祭り、華のBBQAKUNEなど食のイベントに取り組んでおります。

万葉集にも詠まれた日本最大急潮の一つ黒之瀬戸や野生鹿が棲む海水浴場として人気の阿久根大島などを有する「みどこい」満載のまちです。

本件に関する問い合わせ先

会社名：LR株式会社

所在地：〒899-2504

鹿児島県日置市伊集院町郡 1343-1

HP： https://local-revitalization.co.jp/

mail： contact@lrinc.jp