【Webtoon新連載】Studio Moon6オリジナル作品『悪女となる義娘のお世話係になりました!?︎』がピッコマにて独占配信スタート

Link-Uグループ株式会社

Link-Uグループ株式会社のグループ会社で、全世界で大ヒットの『俺だけレベルアップな件』の国内流通を手がけるWebtoonスタジオ・株式会社Studio Moon6（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：間坂 元昭、以下 Studio Moon6）は、オリジナルWebtoon作品『悪女となる義娘のお世話係になりました!?』を3月12日(木)より「ピッコマ」にて独占配信いたします。

本作品は、韓国とベトナムを拠点とするグローバルWebtoon制作会社・株式会社レブルコーポレーション（本社：仁川、共同代表取締役：金東璘・崔盛洛、以下 REBEL CORPORATION）が運営するREBEL STUDIOとの共同制作により誕生したオリジナル作品であり、国内にとどまらず海外での展開も視野に入れています。

（1）作品紹介

- タイトル：『悪女となる義娘のお世話係になりました!?︎』- 原案：金太郎 脚本：畝田ゆりか 作画：REBEL STUDIO- ジャンル：ロマンスファンタジー／溺愛／子育て／転生▼あらすじ

「バッドエンド確定の小説世界に転生――？」

しかも役割は、悪女に真っ先に殺されるお世話係!?︎元保育士・武蔵綾香が“アリア”として転生した先は、やがて帝国を滅ぼす悪女へと育つ幼女・フィアが住む屋敷だった…

この世界でアリアに課された使命はただ一つ。幼少期のフィアのお世話係として、愛情をたっぷり注ぎ、悪女になる前に""正しい方向""へ育てること。フィアと懸命に向き合うアリアの姿は、帝国一と恐れられる闇魔法使いの義父・プラウドの心までも少しずつ変えていく。

気がつくと…悪女になるはずのフィアは懐き、冷酷なはずのプラウドは距離を詰めてきて――

「どうしてお世話係の私が溺愛されてるの？」

真っ先に殺されるはずだった脇役お世話係が、愛され始める世界一ハードな子育てファンタジー！

▼配信ページはこちら- 「ピッコマ」https://piccoma.com/web/product/201047

（2）REBEL STUDIOとの共同制作について

『悪女となる義娘のお世話係になりました!?︎』は、Studio Moon6とREBEL STUDIOが新たに共同制作プロジェクト契約を締結したうえで制作された、完全書き下ろしのオリジナルWebtoon作品です。

本プロジェクトでは、Studio Moon6が主に全体ディレクションおよびネーム制作を担い、REBEL STUDIOが線画・着彩など作画工程を中心に担当。国内外での制作実績を有する両社の強みを掛け合わせることで、グローバル市場を見据えた、温かみのあるストーリーが魅力の作品が誕生しました。

今後もStudio Moon6は、本作を皮切りに、REBEL STUDIOとの共同制作体制のもと、オリジナルWebtoonの継続的な創出を目指してまいります。

（3）各代表コメント

（4）会社概要

- 金東璘、崔盛洛（株式会社レブルコーポレーション、共同代表取締役）は以下のように述べています。『悪女となる義娘のお世話係になりました!?』は、繊細な感情描写と立体的なキャラクターが大きな魅力の作品です。このような原作の魅力を、Webtoonという視覚的な表現形式へと拡張する取り組みに、REBEL CORPORATIONが共に携わることができたことを、大変意義深く感じております。特に、Studio Moon6と共同で本プロジェクトを進めることができたことを、非常に嬉しく思っております。両社が緊密に連携し、原作の持つ情緒や世界観を尊重しながら、Webtoon媒体に最適化された演出と構成によって新たに表現していく過程は、大きな意義のあるものであったと考えております。今後もレブルコーポレーションは、競争力のあるグローバルIPを基盤に、各媒体に最適化されたコンテンツ制作力を強化するとともに、戦略的パートナーシップを継続的に拡大してまいります。本プロジェクトが、両社のシナジーを示す成功事例となることを願っております。- 間坂 元昭（株式会社Studio Moon6、代表取締役CEO）は以下のように述べています。「子育て」はずっと以前からトライしたかった重要なテーマでした。本作については、2年近く前からストーリーを温めてきて、ようやく魅力的なキャラクターとともに世に生み出せたことを喜ばしく思います。原案・金太郎先生、脚本・畝田ゆりか先生の紡ぎ上げたステップバイステップの成長ストーリーが持ち味の作品です。また今回、レブルコーポレーションという新しいパートナーとともに本作をリリースできたことは、名誉のあることだと感じています。制作中、レブルコーポレーションの高い画面クオリティにおいて均質化された制作体制には終始脱帽するばかりでした。意義あるコラボレーションとなったことを日々実感しています。Studio Moon6では様々なパートナーシップを構築し、制作体制の柔軟運用のもと、良質な作品をこれからも創出していきます。まずは本作、『悪女となる義娘のお世話係になりました!?』をお楽しみいただければ幸いです。【株式会社レブルコーポレーションについて】

株式会社レブルコーポレーションは、韓国とベトナムに制作拠点を持つWebtoonスタジオ「REBEL STUDIO」を運営しています。企画・制作を担当する韓国のプロダクションチームと、作画の工程を担当するベトナムの作画チームで構成されたクロスボーダー体制を敷き、“WebtoonらしいWebtoonで読者の人生を豊かにする”というミッションのもと、高品質なオリジナルWebtoon作品の制作を手がけています。

- 法人名：株式会社レブルコーポレーション- 本社所在地：#104 INSTAR II, Incheon Startup Park, 204 Convensia-daero, Yeonsu-gu, Incheon- 代表者：共同代表取締役 金東璘、崔盛洛- URL：https://rebelcorp.jp/

【株式会社Studio Moon6について】

Studio Moon6は、Webtoon（フルカラーの縦スクロールコミック）の制作・流通を行うスタジオです。日本におけるWebtoon文化の拡大・浸透を目指し、『俺だけレベルアップな件』などを手掛けた韓国D&C Media Co.,Ltd.と、グループ会社にて日本国内の電子マンガサービスを多数開発・運営する株式会社Link-U（現：Link-Uグループ株式会社）の共同出資により2022年10月に設立されました。小説を原作とするコミックを中心に、全世界のユーザーに美しく良質なWebtoon作品を提供しています。

- 法人名：株式会社Studio Moon6- 本社所在地：東京都千代田区外神田2-2-3 住友不動産御茶ノ水ビル- 代表者：代表取締役CEO 間坂 元昭- URL：https://studiomoon6.com/

【Link-Uグループ株式会社について】

当社グループは「あらゆる価値を解放し、ココロ震える体験を世界に。」をパーパスに、独自のテクノロジー・コンテンツ・プラットフォームを無限に組み合わせ、国内外に向けたプロダクト開発、マンガ・Webtoonコンテンツ制作、マーケティングなど多岐に渡る分野において、新たな未来を創り続けるグループです。

- 法人名：Link-Uグループ株式会社- 本社所在地：東京都千代田区外神田2-2-3 住友不動産御茶ノ水ビル- 代表者：代表取締役グループCEO 松原 裕樹- URL：https://link-u.group