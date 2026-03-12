『ラブライブ！スーパースター!!』の描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディングアクリルマグネットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品の受注を3月4日(水)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディングアクリルマグネット

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬の描き下ろしイラスト、メンバーの名前をアクリルマグネットに仕上げました。

ホワイトボードや冷蔵庫にくっつけて、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 スーパースター!!ver. アクリルマグネット AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \825(税込), BOX \9,075(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）67×67mm 厚み：3mm 特典：（約）68×46mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル、磁石

▼描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディングアクリルネームプレート

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬の描き下ろしイラスト、メンバーの名前、メンバーアイコンをアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 スーパースター!!ver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×49mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーパースター!!ver. フルグラフィックTシャツ

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. フルグラフィックTシャツ」を使用しております。

各メンバーの描き下ろしイラスト、名前をフルグラフィックTシャツに仕上げました。

前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \7,128(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：ユニセックス XXS、XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL

素材 ：ポリエステル100％

▼描き下ろし スーパースター!!ver. A5アクリルパネル

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. A5アクリルパネル」を使用しております。

各メンバーの描き下ろしイラストをA5サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,278(税込)

種類 ：全15種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬、1期生、2期生、3期生、集合）

サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーパースター!!ver. カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。

各メンバーの描き下ろしイラスト、名前、Liella!のロゴをカード型のアクリルキーホルダーに仕上げました。

バックステージ風にデザインしております。

小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：（約）11×7cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーパースター!!ver. ダイカットステッカー

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. ダイカットステッカー」を使用しております。

各メンバーの描き下ろしイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：（約）13×6.5cm

素材 ：紙、PP

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!