「R-Type Dimensions III」がNintendo Switch 2 、Switch、PS5で発売決定！特典付き特別限定版も同時発売！

株式会社Tozai Games (神奈川県川崎市、代表取締役： 坂野 拓也、以下、Tozai Games)は、 「R-Type Dimensions III（アールタイプ・ディメンションズ３）」のパッケージ版、限定版、ダウンロード版をNintendo Switch 2、Nintendo Switch およびPlayStation 5向けに2026年6月18日に発売することを発表致しました。パッケージ版と限定版は2026年3月12日より予約の受付を開始致します。

（PC版およびXbox版はININよりダウンロード版が配信予定です。詳細はININの発表をご覧下さい。）

R-Type Dimensions III

「R-Type Dimensions III」は、1993年にアイレムより発売された「R-TYPE III THE THIRD LIGHTNING」を3Dグラフィックとアレンジ音源で完全リメイクした作品です。「高密度戦術級暴力型シューティングゲーム」と銘打たれた横スクロールシューティングゲームの傑作が、現代の技術によって新たな次元へと進化しました。

バイドとの長き戦いにより致命的な打撃を受けた人類は、バイド中枢部への最終決戦を決断。第三次バイドミッション、オペレーションコード「THE THIRD LIGHTNING」が発動されます。人類のあらゆるテクノロジーを結集した最新鋭R戦闘機「R-9Ø」は、空間転送砲によって敵中枢へと射出され、苛烈な戦場へと飛び込みます。

シリーズ第三作目となる「R-TYPE III」は、従来作から大幅にパワーアップ。シリーズの象徴であるフォースは「ラウンド」「シャドウ」「サイクロン」の3種を搭載し、レーザーは全9種類、さらにメガ波動砲やハイパードライブモードにより波動砲も大幅強化。戦術性と爽快感を兼ね備え、シリーズ屈指の完成度を誇ります。

最新の3Dグラフィックとサウンド

原作の発売当時2Dであった「R-TYPE III」が最新の3Dグラフィックとアレンジされたサウンドで生まれ変わり、美麗なビジュアルと迫力あるオーディオでプレイすることができます。また忠実に再現された2Dのグラフィックでもプレイすることが可能です。3Dと2Dのグラフィックはゲーム中にワンボタンでシームレスに切り替えられるのも本作の大きな特徴です。

美麗な3Dグラフィック原作に忠実な2Dグラフィック

インフィニティモード搭載

残機制と戻り復活で高難度としても知られる原作に対し、新たに「インフィニティモード」を収録。残機無限とその場復活が可能となり、シリーズ初心者でも本作の魅力を存分に楽しめます。

残機無限・その場復活のインフィニティモード

2人同時プレイ搭載

原作にはなかった2人同時プレイモードを新搭載し、ローカルで協力してバイドに挑むことができます。2人同時プレイは2D、3D、クラシックモード、インフィニティモードどのゲームモードでもプレイすることができます。

原作にはなかった二人同時プレイ

パッケージ版と特典付き限定版も発売決定！販売店オリジナル特典も絶賛企画中！

Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5向けにはパッケージ通常版に加えて限定版を同時発売致します。限定版は、ゲーム本編のほかオリジナル版とアレンジ版両方の音源を収録した豪華サウンドトラックCD2枚組、ゲームの美しく特徴的なグラフィックを鑑賞できるアートブック、クリアステッカー、特製ポストカード5枚セットの限定グッズを同梱した、R-Typeファンに向けたコレクターズアイテムです。パッケージ通常版および限定版は2026年3月12日より各販売店にて予約受付を開始いたします。販売店オリジナル特典もございますので、詳細は公式サイト・ショップページまたは各ショップのサイトでご確認下さい。

限定版

初回生産分限定特典として復刻版説明書を進呈！

初回限定特典として、原作の説明書をベースにR-Type Dimensions III仕様にした復刻版説明書を進呈します。原作と同じ表紙＋14ページ構成で、当時の説明書に記載されていたストーリー、アイテム、ステージなどがデジタルリマスターされ、画面写真などはR-Type Dimensions III仕様にアップデートされています。初回生産分限定ですので、是非予約をして入手して下さい！

復刻版説明書

ハピネットゲームフェス！2026にプレイアブル出展

「ハピネットゲームフェス！2026」（3月28日、29日、ベルサール秋葉原にて「R-Type Dimensions III」初のプレイアブル出展を致します。是非この機会に先行体験してみて下さい。

「ハピネットゲームフェス！ 2026」詳細についてはこちらをご覧下さい。

https://happinet-gamefes.com/

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32334/table/24_1_a7afe5c1adf9604dd45c3f34cb6f840b.jpg?v=202603120151 ]

商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※PS5およびPlayStationは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。



【Tozai Gamesについて】

株式会社Tozai Games は、「みんなでスペランカー」シリーズリードゲームデザイナーの坂野拓也および米国Tozai社の創業者で社長のSheila Boughten、共同創業者、特別顧問のScott Tsumuraとの共同で2011年8月に設立されました。世界的な人気IPである「ロードランナー」および「スペランカー」の商品化権を日本市場で独占的に保有し、同作品を使用した様々な商品とサービスを提供しているほか、「R-Type Dimensions」や「アイレムコレクション」など名作ゲームの復刻と再活性化に努めています。詳しい情報は https://tozaigames.co.jp/ をご参照ください。