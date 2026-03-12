【emmi(エミ)】Salomonとの初別注″XT-6″をリリース＜3月11日(水)オンラインストア先行予約開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営し、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、フランスのスポーツブランド「Salomon(サロモン)」の"XT-6"でemmi初の別注モデルを3月11日(木)12:00(正午)にemmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEで予約販売開始いたします。emmi全国直営店舗では3月12日(木)より販売開始いたします。(emmiオフィシャルオンラインストア：http://emmi.jp/ )

トレイルランニングシューズとして、トップアスリートからの支持と伝統を持つXT-6を、強さを兼ね備えたしなやかな女性像を描くカラーパレットに。明るいネイビーにパステルブルー、ミルキーホワイトの上品な組み合わせに、メタリックを流し込み、エッジを効かせました。

フィット感はもちろん、美しい曲線を描くシームレスなアッパーデザイン、細いクイックレースや光沢感のあるミッドソールで、ハイテクスニーカーながらシックなスタイルにも。

【emmi×Salomon】XT-6

28,600yen

size:23-28.5cm

※メンズサイズはオンラインストア/emmi NEWoMan新宿店/SNEAKERS by emmi阪急うめだ本店のみ取り扱い

- 販売について

＜オンラインストア＞

先行予約開始日：3月11日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）



＜店舗＞

全国直営店発売日：3月12日(木)

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）

- Salomon(サロモン)

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/salomon_japan/

サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/

- emmi(エミ)

クリアモードをコンセプトにベーシックかつ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagraｍ】

＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞



【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21