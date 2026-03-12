【注目作品紹介】日本初放送国際派女優 リウ・イーフェイ主演大ヒット作「彼女は薔薇」、ゴン・ジュン、タン・ジェンツ等人気俳優も出演「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし～長沙・桂林・海口編～」

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界の最新・名作ドラマから、食・旅・音楽、こだわりのライフスタイルまで、さまざまなコンテンツをお届けする「女性チャンネル♪LaLa TV」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、“私らしく”生きる女性の物語として、数々の賞を総なめにし、社会現象並みの人気を博した「彼女は薔薇」を、4月30日(木)より日本初放送いたします。

また、7人の有名俳優たちが協力して、中華レストランの立ち上げから運営までを行う密着リアリティーショー「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし～長沙・桂林・海口編～」を、4月5日(日)よりCSベーシック初放送でお届けします。

女性チャンネル♪LaLa TV の4月おすすめ中国エンターテインメント２作品を、ぜひお楽しみください。

＜2025年4月注目おすすめ番組＞

中国ドラマ「彼女は薔薇」（日本初放送）

(C)2024 NEW CLASSICS TELEVISION

ディズニー映画『ムーラン』主演の国際派女優 リウ・イーフェイ主演！

Tencentで31000熱度突破！現代ドラマ部門で最高記録を樹立ほか、数々の賞を総なめにした大ヒット作！

本ドラマの原作は、人気作家の亦舒が1981年に発表した名作小説。かつてマギー・チャン主演で映画化（『ストーリー・ローズ～恋を追いかけて～』）もされた物語の舞台を2001年以降に置き換え、まったく新しい映像作品として誕生した。

キャストの豪華さもあいまって配信前から大きな期待が寄せられ、その期待通り、配信直後から大きな反響があり、熱度（ヒット指数）は31000を突破。現代ドラマ部門での最高記録を樹立した。

社会現象並みの人気を博した大きな要素はそのヒロイン像にある。恵まれた家庭環境、美しい容姿、非凡な才能と行動力……。一見、高嶺の花である黄亦玫だが、実のところ彼女は奢ることなく、ただ誰もが持つ「自分らしく生きたい」という思いを常に自分の行動指針に生きている女性なのだ。何よりも潔いこの一点が、視聴者の大きな共感を呼んだいる。

＜主な受賞歴＞

第3回中国ドラマ年度盛典「年度優秀ドラマ賞」ほか５部門受賞

2024微博視界大会「年度優秀作品賞受賞」「年度俳優賞（リウ・イーフェイ）」受賞

閲文集団全球華語IP盛典「年度人気IP改編ドラマ賞」受賞

(C)2024 NEW CLASSICS TELEVISION

愛したい、愛されたい、でも愛に翻弄されたくはない。

20代、３０代、40代・・・変わりゆく日々を“私らしく”生きる女性の物語。

独り立ちしたばかりの20代では、恋に仕事にと思うがまま情熱を注ぎ、30代では「妻」「母」という新たな役割に喜びを感じながらも“自分らしさ” との間に葛藤を抱え、40代では年齢にとらわれず、未来への可能性を信じ、大きな決断を下していく。変わりゆくライフステージに翻弄されまいと踏ん張る彼女の姿は、現代を生きる女性の共感を呼び、またそのエネルギーに勇気づけられたという視聴者の声も少なくない。

また本作は女性群像劇としても魅力的だ。 理不尽な失恋を乗り越えようとする関芝芝、壮絶な過去と向き合い、未来へ進む蘇更生、仕事のために全てを投げ打つ覚悟を持つティナ、本心と両親への思いとの間で悩む白暁荷……生き生きと描かれた個性と彼女らの生き方もまた、深い共感を得ている。

(C)2024 NEW CLASSICS TELEVISION

ファッションから読み解くヒロイン像。レトロかわいい「中国流Y2Kファッション」が話題に！

アートを仕事にするヒロインらしく、彼女の衣装はさながらファッションショーだ。 特に独身時代を描いたパートの第5話までに、30着以上の衣装が登場して大きな話題となった。 肩パッド入りのジャケット、丸い大きな襟、おへそが出るほど短いトップスとハイウエストのボトムスという組み合わせ、足元はハイヒール。 色はもちろん目にしみるほどの鮮やかなカラー。 北京オリンピックの開催が決まり、社会全体が明るい未来を思い描いていた2001年前後に流行した「中国Y2Kファッション」（注：Y2K＝2000年代）が目白押し。 レトロかわいさ満点の衣装の数々もじっくりと鑑賞できるのも本作の魅力となっている。

(C)2024 NEW CLASSICS TELEVISION

【番組概要】

オリンピック招致成功に沸く2001年の北京。温かな家庭で育った黄亦玫（ホアン・イーメイ：リウ・イーフェイ）は、美術史を専攻する女子大生。美しく、賢く、才能豊かな黄亦玫は異性を惹きつけてやまなかったが、彼女が望んだのは “素敵な恋人” ではなく、“自分らしく生きること”だった。そんな黄亦玫は、家族に内緒で就職試験を受け、美術展などの企画運営を手がけるシアン・アート社に採用される。 入社早々、偶然、社長であるティナの野心を知り、独断でパーティーに潜入。 その結果、有名なアート収集家・滕氏とティナを引き合わせることに成功する。そこで黄亦玫は滕氏に随行していた青年・エリックに心を奪われ……。

(C)2024 NEW CLASSICS TELEVISION

■作品情報

「彼女は薔薇」(日本初放送)

放送日時：4月30日(木)スタート 毎週(月)～(金)21：00～

＜第1,2話先行放送＞4月5日(日)14:00～

出演：

リウ・イーフェイ『ムーラン』「夢華録」

トン・ダーウェイ『レッドクリフ』

ケニー・リン「与鳳行」

ポン・グァンイン「長安二十四時」

リン・イー「あったかいロマンス」

中国/2024年/全38話/HD/ステレオ/

原題：玫瑰的故事

中国バラエティ「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし～長沙・桂林・海口編～」（CSベーシック初放送）

(C)2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

人気俳優たちが中華レストランでおもてなし！

料理男子たちのかっこいい＆可愛い魅力満載の大人気リアリティーショー！

7人の有名俳優たちが協力して、中華レストランの立ち上げから運営までを行う密着リアリティーショー！ 中国の3つの都市、長沙・桂林・海口を舞台に、約20日間、移動式トラックレストランの営業に挑戦する。 食材選びからメニューの考案・調理・接客まで、自分たちで手がけ、地元のお客様を温かくおもてなし。 さらに、プロのシェフによる指導を受けながら、本格中華の技を磨いていく。 また、様々なハプニングを乗り越えて、だんだんと絆を深めていく彼らの姿にも大注目！ 果たして彼らは、各地でのレストラン営業を成功させることができるのか？ 毎回登場する絶品中華料理とともに、お腹も心も満たされるグルメ旅が今、始まる！

(C)2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

■作品情報

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし～長沙・桂林・海口編～」(CSベーシック初放送)

放送日時：4月5日(日)スタート 毎週(日) 23:00～※連続放送

出演：

ホアン・シャオミン「琅琊榜〈弐〉～風雲来る長林軍～」

ジョウ・イエ「護心～デスティニー・ラブ～」

ゲスト：

＜2～8話出演＞ ゴン・ジュン「山河令」

＜9～18話出演＞ タン・ジェンツー「長相思」シリーズ

中国/ 2021年/全24話/HD/ステレオ/

