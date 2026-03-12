【表紙解禁】BE:FIRSTが表紙に登場！「月刊スカパー！」2026年4月号が3月24日（火）に発売！

ぴあ株式会社

スカパー！・プレミアムサービス・プレミアムサービス光の3サービス全チャンネルに対応したスカパー！公認ガイド誌「月刊スカパー！」の4月号が3月24日（火）に発売します。

BE:FIRSTが表紙に登場！

「MTV Unplugged」でグループ初となるアコースティックライブに挑んだBE:FIRSTのライブリポートを掲載！

【特集1】「MTV Unplugged」に初挑戦！ BE:FIRST、歌のチカラ

圧倒的なダンスパフォーマンスと共に、メンバーそれぞれの高い歌唱力も支持されている6人組ダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST。そんな彼らが、グループ初となるアコースティックライブを開催。

一夜限りの特別なステージの模様をお届けする。

巻頭のエンタメ特集は、ほかにも盛りだくさん！

【特集2】ネクストブレーク確実！ 庄司浩平って一体何者!?

【特集3】ボカロへの思いを語る 乃木坂46井上和、“好き”の原点

【特集4】読んでから見ても、見てから読んでも！ “偏愛”映画は本屋大賞から生まれる

【特集5】ぼくらはみんな生きている！ 4月22日はアースデイ 動物からのメッセージ

インタビュー＆レビューは、

BE:FIRST、亀梨和也＆木村柾哉（INI）、森崎ウィン、庄司浩平、井上和（乃木坂46）、白倉伸一郎、野村謙二郎＆松井稼頭央＆バッテリィズ、鹿島沙希、細川たかし＆杜このみ＆彩青＆田中あいみ、「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」、ジェイ・ハリントン、杏、真田佑馬（7ORDER） 他が登場

大好評の読者プレゼント企画では、

森崎ウィン、庄司浩平、井上和（乃木坂46）のサイン入りチェキなどをご用意。ぜひ本誌をお買い求めの上、ふるってご応募ください！

【商品概要】

『月刊スカパー！』4月号

発行：ぴあ株式会社

発売日：3月24日（火）

価格：760円 （税込）

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ57WXHS

ほか、全国書店、WEBストアにて発売

【放送情報】

「MTV Unplugged: BE:FIRST」

4月26日（日）後7:00～

特設サイト https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/