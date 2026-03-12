【表紙解禁】BE:FIRSTが表紙に登場！「月刊スカパー！」2026年4月号が3月24日（火）に発売！

写真拡大 (全4枚)

ぴあ株式会社

スカパー！・プレミアムサービス・プレミアムサービス光の3サービス全チャンネルに対応したスカパー！公認ガイド誌「月刊スカパー！」の4月号が3月24日（火）に発売します。






BE:FIRSTが表紙に登場！


「MTV Unplugged」でグループ初となるアコースティックライブに挑んだBE:FIRSTのライブリポートを掲載！



【特集1】「MTV Unplugged」に初挑戦！　BE:FIRST、歌のチカラ


圧倒的なダンスパフォーマンスと共に、メンバーそれぞれの高い歌唱力も支持されている6人組ダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST。そんな彼らが、グループ初となるアコースティックライブを開催。


一夜限りの特別なステージの模様をお届けする。




巻頭のエンタメ特集は、ほかにも盛りだくさん！


【特集2】ネクストブレーク確実！　庄司浩平って一体何者!?



【特集3】ボカロへの思いを語る　乃木坂46井上和、“好き”の原点



【特集4】読んでから見ても、見てから読んでも！　“偏愛”映画は本屋大賞から生まれる



【特集5】ぼくらはみんな生きている！　4月22日はアースデイ　動物からのメッセージ




インタビュー＆レビューは、


BE:FIRST、亀梨和也＆木村柾哉（INI）、森崎ウィン、庄司浩平、井上和（乃木坂46）、白倉伸一郎、野村謙二郎＆松井稼頭央＆バッテリィズ、鹿島沙希、細川たかし＆杜このみ＆彩青＆田中あいみ、「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」、ジェイ・ハリントン、杏、真田佑馬（7ORDER） 他が登場




大好評の読者プレゼント企画では、


森崎ウィン、庄司浩平、井上和（乃木坂46）のサイン入りチェキなどをご用意。ぜひ本誌をお買い求めの上、ふるってご応募ください！









【商品概要】


『月刊スカパー！』4月号


発行：ぴあ株式会社


発売日：3月24日（火）


価格：760円 （税込）


【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ57WXHS


ほか、全国書店、WEBストアにて発売



【放送情報】


「MTV Unplugged: BE:FIRST」


4月26日（日）後7:00～


特設サイト　https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/