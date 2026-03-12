【表紙解禁】BE:FIRSTが表紙に登場！「月刊スカパー！」2026年4月号が3月24日（火）に発売！
スカパー！・プレミアムサービス・プレミアムサービス光の3サービス全チャンネルに対応したスカパー！公認ガイド誌「月刊スカパー！」の4月号が3月24日（火）に発売します。
BE:FIRSTが表紙に登場！
「MTV Unplugged」でグループ初となるアコースティックライブに挑んだBE:FIRSTのライブリポートを掲載！
【特集1】「MTV Unplugged」に初挑戦！ BE:FIRST、歌のチカラ
圧倒的なダンスパフォーマンスと共に、メンバーそれぞれの高い歌唱力も支持されている6人組ダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST。そんな彼らが、グループ初となるアコースティックライブを開催。
一夜限りの特別なステージの模様をお届けする。
巻頭のエンタメ特集は、ほかにも盛りだくさん！
【特集2】ネクストブレーク確実！ 庄司浩平って一体何者!?
【特集3】ボカロへの思いを語る 乃木坂46井上和、“好き”の原点
【特集4】読んでから見ても、見てから読んでも！ “偏愛”映画は本屋大賞から生まれる
【特集5】ぼくらはみんな生きている！ 4月22日はアースデイ 動物からのメッセージ
インタビュー＆レビューは、
BE:FIRST、亀梨和也＆木村柾哉（INI）、森崎ウィン、庄司浩平、井上和（乃木坂46）、白倉伸一郎、野村謙二郎＆松井稼頭央＆バッテリィズ、鹿島沙希、細川たかし＆杜このみ＆彩青＆田中あいみ、「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」、ジェイ・ハリントン、杏、真田佑馬（7ORDER） 他が登場
大好評の読者プレゼント企画では、
森崎ウィン、庄司浩平、井上和（乃木坂46）のサイン入りチェキなどをご用意。ぜひ本誌をお買い求めの上、ふるってご応募ください！
【商品概要】
『月刊スカパー！』4月号
発行：ぴあ株式会社
発売日：3月24日（火）
価格：760円 （税込）
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ57WXHS
ほか、全国書店、WEBストアにて発売
【放送情報】
「MTV Unplugged: BE:FIRST」
4月26日（日）後7:00～
特設サイト https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/