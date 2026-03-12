「抹茶 ティグレ」、「サブレショコラ 瀬戸内レモン」など2026年 ゴディバ 春季・夏季限定 焼き菓子が登場！

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、春季・夏季限定の焼き菓子を、2026年3月16日（月）より順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップにて販売いたします。

春季・夏季限定の焼き菓子3種類を発売します。

「抹茶 ティグレ アソートメント」

まだら模様の生地が特徴のフランス菓子「ティグレ」を、カカオの香り豊かにアレンジしました。しっとりと焼き上げた生地の真ん中に流し込んだガナッシュと、生地に浮かぶチョコレートチップなど、見た目も食感も楽しい、ちょっと贅沢な焼き菓子です。「抹茶 ティグレ」と「ショコラ ティグレ」の2つの味を詰め合わせました。

「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント」

サクッと焼き上げたサブレでなめらかなチョコレートガナッシュをサンドし、限定フレーバー「瀬戸内レモン&ミルクチョコレート」を中心に5種類のサブレショコラを詰め合わせました。

「パティスリー アソートメント」

ベルギー産チョコレートを使用してショコラティエが生み出した焼き菓子をバリエーション豊かに詰め合わせました。フールセックとカカオフィナンシェ、ケークの3種類をお楽しみください。

■「抹茶 ティグレ アソートメント」

（4個入、8個入）

抹茶 ティグレ

抹茶パウダーを混ぜた生地をしっとり焼き上げた、抹茶 ティグレ。中央には抹茶とホワイトチョコレートを合わせた、まろやかなチョコガナッシュを忍ばせ、トッピングにはカカオニブを選定。和の渋みと洋の甘みが調和した上品な味わいに仕上げました。

ショコラ ティグレ

しっとりと焼き上げた生地に、カカオの香りがふわりと広がるチョコレートティグレ。中央には、口どけのよいガナッシュを流し込み、深みとコクのある味わいに。カカオニブのちょっとした苦みがアクセントになっています。

■「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント」

（5個入、9個入、14個入）

瀬戸内レモン＆ミルクチョコレート

瀬戸内レモンパウダーを練り込んだミルクチョコレートガナッシュを瀬戸内レモンパウダー入りのサブレでサンド。酸味と甘みの絶妙なバランスです。

※製品中瀬戸内レモン3.8％使用

春季・夏季限定

■「パティスリー アソートメント」

（8個入、13個入、21個入）

■商品概要



取扱店：

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

販売期間／種類および価格（税込）：

「抹茶 ティグレ アソートメント 4個入」／2,052円

「抹茶 ティグレ アソートメント 8個入」／3,672円

2026年3月16日（月）～5月19日（火）



「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント 5個入」／2,052円

「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント 9個入」／3,780円

「サブレショコラ 瀬戸内レモン アソートメント 14個入」／4,968円

2026年4月8日（水）～8月25日（火）



「パティスリー アソートメント 8個入」／2,376円

2026年4月8日（水）～10月31日（土）



「パティスリー アソートメント 13個入」／3,240円

「パティスリー アソートメント 21個入」／5,400円

2026年4月8日（水）～9月30日（水）