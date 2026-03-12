アニメ『そらのおとしもの』オンラインくじが登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、＜アニメ『そらのおとしもの』オンラインくじ＞を、2026年3月19日(木)12時より販売します。
美麗なイラストを使用したグッズを展開！この機会をお見逃しなく!
＜アニメ『そらのおとしもの』オンラインくじ 概要＞
販売期間：2026年3月19日(木)12:00～2026年4月23(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/soraoto/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！ビッグクッション（全3種）
A賞：選べる！B2タペストリー（全3種）
B賞：アクリルスタンド（全5種）
C賞：A3クリアポスター（全5種）
D賞：缶バッジ（全12種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイドカード」をもれなく1枚プレゼント!!
※全7種。ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
