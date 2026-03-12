アニメ『そらのおとしもの』オンラインくじが登場！

写真拡大 (全18枚)

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、＜アニメ『そらのおとしもの』オンラインくじ＞を、2026年3月19日(木)12時より販売します。



美麗なイラストを使用したグッズを展開！この機会をお見逃しなく!





＜アニメ『そらのおとしもの』オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年3月19日(木)12:00～2026年4月23(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/soraoto/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！ビッグクッション（全3種）






A賞：選べる！B2タペストリー（全3種）






B賞：アクリルスタンド（全5種）






C賞：A3クリアポスター（全5種）






D賞：缶バッジ（全12種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイドカード」をもれなく1枚プレゼント!!



※全7種。ランダムでの配布となります。






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/