AND PLANTS（アンドプランツ）、パーソナライズ家具ブランド「KANADEMONO」と協業。家具と調和する観葉植物のコーディネート提案を開始

観葉植物と花のD2Cブランド「AND PLANTS（アンドプランツ）」を運営する株式会社Domuz（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：高木弘貴）は、パーソナライズ家具ブランド「KANADEMONO（カナデモノ）」を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニーと協業し、2026年3月12日(木)よりAND PLNATSの観葉植物の一部ラインナップをKANADEMONO公式オンラインストアにて販売いたします。

協業背景

AND PLANTSは「部屋に、眺めを。」をコンセプトに、植物や花のある暮らしをより身近にすることを目指してきました。オンラインストアを通じて、初心者の方でも安心して植物を選べる体験づくりを進め、これまで多くの方にご利用いただいています。

また、KANADEMONOは「9,000通りを超える家具の組み合わせ」や「1cm単位のサイズオーダー」を通じて、多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具の提供をしています。

植物のある暮らしを提案してきたAND PLANTSと、空間づくりを提案してきたKANADEMONOが連携することで、家具やインテリアを選ぶ体験の中で、植物も一緒に選べる新しい提案が生まれました。

家具と植物を別々に考えるのではなく、空間全体の中で調和するグリーンを提案することで、より多くの人にとって「みどりのある暮らし」を自然に取り入れられる体験を提供します。

今回の取り組み

今回の取り扱い開始を記念し、コラボ企画を実施いたします。

KANADEMONOショールームでコラボイベントを開催

KANADEMONOの体験型ショールーム「KANADEMONO YOYOGI PARK」にて、家具と植物をテーマにしたワークショップ＆トークイベントを4月中旬に開催予定です。

当日は、KANADEMONOのバイヤー・落合由佳とAND PLANTSのプランツマネージャー・佐藤桃子が登壇。インテリア・家具と観葉植物、それぞれのプロの視点から空間にグリーンを取り入れるコーディネートのポイントや暮らしの中で植物を楽しむヒントをご紹介します。

落合由佳

KANADEMONO バイヤー / 商品開発担当

セレクトチーム在籍。商品のバイイングを担うとともに、自社製品の企画・開発を手がける。4つのインテリアスタイルから着想を得た4種の香り「THE ROOMFRAGRANCE 」や、MIYOSHI RUGとの協業によりカスタマイズオーダーを可能にしたハンドメイドラグ「THE RUG」を企画・開発。グリーンやカーテンをはじめ、幅広いカテゴリーのセレクトバイイングも担当。

佐藤桃子

アンドプランツ バイヤー / プランツマネージャー

ハウスメーカーで造園・観葉植物などに携わったのち、観葉植物専門店の店長としてトータルでプロデュースを手がける。2022年より、花と観葉植物のD2Cブランド「アンドプランツ」のプランツマネージャー。著書に『INTERIOR GREEN 観葉植物と日常』（ブ

ティック社）。『選び方・育て方のコツがわかる！ 観葉植物を楽しむ教科書』（ナツメ社）ほか、監修本多数。

特別インタビュー記事を公開

植物のある暮らしをテーマにした特別インタビュー記事を公開しています。実際にKANADEMONOの家具を愛用されている方のご自宅を訪問し、家具と植物が調和した暮らしの様子や、日常の中でグリーンを楽しむ工夫についてお話を伺いました。

インタビューでは、KANADEMONOの視点、AND PLANTSの視点、それぞれを取材し、家具と植物の両方の観点から「みどりのある暮らし」を紹介しています。

KANADEMONO側の記事：https://kanademono.design/blogs/topics/houseplants-interview

AND PLANTSの記事：https://andplants.jp/blogs/journal/journal-interview-72

ブランドについて

KANADEMONO

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

KANADEMONO公式オンラインストア：https://kanademono.design

AND PLANTS（アンドプランツ）

「部屋に、眺めを」をコンセプトに、観葉植物・花をオンラインで届けるECブランド。育てやすくデザイン性の高い観葉植物や鉢、生花のブーケやアレンジメント、ドライフラワーなどをセットで展開しています。

パーソナル診断や、初心者も安心して始められる植え替え済み配送、丁寧な育て方サポートなど、ECならではの使いやすさを追求。暮らしに緑のある日常をデザインし、ギフトから日常使いまで幅広く寄り添うライフスタイルを提案しています。

AND PLANTS公式サイト：https://andplants.jp/

株式会社Domuzについて

「ITとデザインでみどりのある暮らしをもっと身近に」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザインを用いて、観葉植物や花が身近に感じられるライフスタイルの提供を目指しています。観葉植物と花のEC「AND PLANTS(アンドプランツ)」と、花き産業向け卸マーケットプレイス「ハナイチ」を運営しています。また、自社での販売に加えて、他のブランドや事業者と連携し、植物や花を一緒に提案・販売する取り組みも展開しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社Domuz

所在地 ：神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2-67-6 セラヴィ小杉ビル2F

事業内容：グリーンフラワー事業

代表者 ：代表取締役社長 高木 弘貴

会社概要 ：https://andplants.jp/pages/company

