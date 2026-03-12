滑走屋～第二巻～ 当日券販売決定！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ユニバーサルスポーツマーケティング




滑走屋　～第二巻～


氷上エンターテインメント集団「滑走屋」、新たな始まり



福岡、広島と満員御礼の大旋風を巻き起こした高橋大輔フルプロデュース「滑走屋」。才気溢れる滑走屋（スケーター）たちが職人技で魅せる至高のエンターテインメントが、第二巻としていよいよ3月19日（木）～22日（日）に福岡に上陸します。会場は福岡の中心部に位置するオーヴィジョンアイスアリーナ福岡にて、期間中に9公演が開催されます。



氷上のアーティスト高橋大輔を筆頭にスケート界を牽引するプロフィギュアスケーター、そして今回はオーディションを勝ち抜いた若手スケーター達、総勢29名がリンク360度全方向にダイナミックなスケートを展開します。特異な観点から切り込む演出、圧倒的スピード感、美しく大迫力ある群舞、より緻密に、より繊細に創り込んだ本作は、滑走屋達が描く新しいフィギュアスケートの世界へ没入する75分の新感覚氷上エンターテインメントとなっています。



コンセプトは中国の神話である「四神（青龍、白虎、朱雀、玄武）」。この物語をフィギュアスケートでどう表現し繰り広げられていくか。そして今回、アイスショーとしては異例の異なる結末、マルチエンディングを導入。多彩な物語の行く末を是非、ご堪能ください！



チケットは滑走屋公式チケットサイト、座席が選べる「ココチケ」を始め、各プレイガイドにて発売中。また、会場のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡１Fパピオにて各日初回公演の開場1時間前より当日券の販売も行っております。ぜひ皆様、お誘い合わせの上、ご来場をお待ち申し上げております。



<公演概要>


■公演名：滑走屋　～第二巻～



■出演者：高橋大輔、村元哉中、村上佳菜子、友野一希、山本草太、島田高志郎、樋口新葉、


　　　　　青木祐奈、三宅星南、大島光翔、木科雄登、佐々木晴也、北村凌大、奥野友莉菜、


　　　　　戸田晴登、大中惟吹、梶本将太、田邊拓也、樋口温之、森本涼雅、加藤海里、田中蓮音、


　　　　　三浦向日葵、清水咲衣、前野百花、穂積乃愛、今関友梨香、占部亜由美



■振付：鈴木ゆま



■開催日時　（全9公演）


▼2026年3月19日（木）　※１公演


開場18:00　開演19:00


▼2026年3月20日（金・祝）　※3公演


開場10:00　開演11:00 ／ 開場13:30　開演14:30 ／ 開場17:00　開演18:00


▼2026年3月21日（土）　※3公演


開場10:00　開演11:00 ／ 開場13:30　開演14:30 ／ 開場17:00　開演18:00


▼2026年3月22日（日）　※2公演


開場11:00　開演12:00 ／ 開場14:30　開演15:30



■会場：オーヴィジョンアイスアリーナ福岡　福岡県福岡市博多区千代1丁目15-30



■主催：株式会社ユニバーサルスポーツマーケティング



■後援：公益財団法人 日本スケート連盟



■協賛：スカイコート株式会社、株式会社サンギ、西部ガスグループ、ダスキンレントオール、


株式会社M・E・M、株式会社アペックス、株式会社グリーンクロス、シャスールジャポン、


株式会社JTB



■チケット：全公演共通（全席指定、税込み）


　　　　　　Air（エアーシート）※アリーナ面 　　 \15,000


　　　　　　Comfortable（コンフォータブルシート）※スタンド内 　 \12,500（完売）


　　　　　　Figure（フィギュアシート）※スタンド内（1部アリーナ面）　 \9,000


　　　　　　条件付きFigure　※スタンド内　　　　 　　 \8,000


　　　　　　Welcome（ウエルカムシート）※スタンド内(1部アリーナ面) \7,500


　　　　　　Standing（スタンディング）※西側2F \4,000



【車いす席について】


：車いす席は、一般販売時よりローソンチケットにてお買い求めいただけます。


：車いす席の購入は先着順となります。


：車いす席は、車いす席＋付き添い１名の２名様分での購入になります。（1名8,500円×2枚）



●Air（エアーシート）


　　　由来：アリーナ面前方の席で、滑走屋の風をもっとも感じられる席。


●Comfortable（コンフォータブルシート）


　　　由来：座席がゆったりとした椅子になっていて、滑走屋全体を見るのに最適な席


●Figure（フィギュアシート）


　　　由来：リンク全体、スケーター全身を見ることが出来、このショーのフィギュアスケート自体を


　　　　　　堪能できる席。


●Welcome（ウエルカムシート）


　　　由来：アイスショーを１度は見てみようと思っている初心者の人達でも楽しめる席。


●Standing（スタンディング）


　　　由来：その名の通りの立ち見席で、荷物も後ろに置くことが出来、俯瞰で撮影できる席。



■当日券について：


販売場所：オーヴィジョンアイスアリーナ福岡１Fパピオ


（〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代１-15-30）


時間：各日初回公演の開場1時間前より販売。売り切れ次第、販売を終了いたします。



■各プレイガイドでのチケットご購入方法


〇 ココチケ


URL：https://www.cocoticket.com/kassouya/


〇 ローソンチケット


URL：https://l-tike.com/sports/kassouya/


〇 イープラス


URL：https://eplus.jp/kassouya/


〇 チケットぴあ


URL：https://w.pia.jp/t/kassouya/






グループ1　Shutterz/N.Tanaka

グループ2 Shutterz/N.Tanaka

高橋大輔　Shutterz/N.Tanaka


村上佳菜子 Shutterz/N.Tanaka