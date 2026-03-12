滑走屋～第二巻～ 当日券販売決定！

株式会社ユニバーサルスポーツマーケティング

滑走屋 ～第二巻～

氷上エンターテインメント集団「滑走屋」、新たな始まり

福岡、広島と満員御礼の大旋風を巻き起こした高橋大輔フルプロデュース「滑走屋」。才気溢れる滑走屋（スケーター）たちが職人技で魅せる至高のエンターテインメントが、第二巻としていよいよ3月19日（木）～22日（日）に福岡に上陸します。会場は福岡の中心部に位置するオーヴィジョンアイスアリーナ福岡にて、期間中に9公演が開催されます。

氷上のアーティスト高橋大輔を筆頭にスケート界を牽引するプロフィギュアスケーター、そして今回はオーディションを勝ち抜いた若手スケーター達、総勢29名がリンク360度全方向にダイナミックなスケートを展開します。特異な観点から切り込む演出、圧倒的スピード感、美しく大迫力ある群舞、より緻密に、より繊細に創り込んだ本作は、滑走屋達が描く新しいフィギュアスケートの世界へ没入する75分の新感覚氷上エンターテインメントとなっています。

コンセプトは中国の神話である「四神（青龍、白虎、朱雀、玄武）」。この物語をフィギュアスケートでどう表現し繰り広げられていくか。そして今回、アイスショーとしては異例の異なる結末、マルチエンディングを導入。多彩な物語の行く末を是非、ご堪能ください！

チケットは滑走屋公式チケットサイト、座席が選べる「ココチケ」を始め、各プレイガイドにて発売中。また、会場のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡１Fパピオにて各日初回公演の開場1時間前より当日券の販売も行っております。ぜひ皆様、お誘い合わせの上、ご来場をお待ち申し上げております。

<公演概要>

■公演名：滑走屋 ～第二巻～

■出演者：高橋大輔、村元哉中、村上佳菜子、友野一希、山本草太、島田高志郎、樋口新葉、

青木祐奈、三宅星南、大島光翔、木科雄登、佐々木晴也、北村凌大、奥野友莉菜、

戸田晴登、大中惟吹、梶本将太、田邊拓也、樋口温之、森本涼雅、加藤海里、田中蓮音、

三浦向日葵、清水咲衣、前野百花、穂積乃愛、今関友梨香、占部亜由美

■振付：鈴木ゆま

■開催日時 （全9公演）

▼2026年3月19日（木） ※１公演

開場18:00 開演19:00

▼2026年3月20日（金・祝） ※3公演

開場10:00 開演11:00 ／ 開場13:30 開演14:30 ／ 開場17:00 開演18:00

▼2026年3月21日（土） ※3公演

開場10:00 開演11:00 ／ 開場13:30 開演14:30 ／ 開場17:00 開演18:00

▼2026年3月22日（日） ※2公演

開場11:00 開演12:00 ／ 開場14:30 開演15:30

■会場：オーヴィジョンアイスアリーナ福岡 福岡県福岡市博多区千代1丁目15-30

■主催：株式会社ユニバーサルスポーツマーケティング

■後援：公益財団法人 日本スケート連盟

■協賛：スカイコート株式会社、株式会社サンギ、西部ガスグループ、ダスキンレントオール、

株式会社M・E・M、株式会社アペックス、株式会社グリーンクロス、シャスールジャポン、

株式会社JTB

■チケット：全公演共通（全席指定、税込み）

Air（エアーシート）※アリーナ面 \15,000

Comfortable（コンフォータブルシート）※スタンド内 \12,500（完売）

Figure（フィギュアシート）※スタンド内（1部アリーナ面） \9,000

条件付きFigure ※スタンド内 \8,000

Welcome（ウエルカムシート）※スタンド内(1部アリーナ面) \7,500

Standing（スタンディング）※西側2F \4,000

【車いす席について】

：車いす席は、一般販売時よりローソンチケットにてお買い求めいただけます。

：車いす席の購入は先着順となります。

：車いす席は、車いす席＋付き添い１名の２名様分での購入になります。（1名8,500円×2枚）

●Air（エアーシート）

由来：アリーナ面前方の席で、滑走屋の風をもっとも感じられる席。

●Comfortable（コンフォータブルシート）

由来：座席がゆったりとした椅子になっていて、滑走屋全体を見るのに最適な席

●Figure（フィギュアシート）

由来：リンク全体、スケーター全身を見ることが出来、このショーのフィギュアスケート自体を

堪能できる席。

●Welcome（ウエルカムシート）

由来：アイスショーを１度は見てみようと思っている初心者の人達でも楽しめる席。

●Standing（スタンディング）

由来：その名の通りの立ち見席で、荷物も後ろに置くことが出来、俯瞰で撮影できる席。

■当日券について：

販売場所：オーヴィジョンアイスアリーナ福岡１Fパピオ

（〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代１-15-30）

時間：各日初回公演の開場1時間前より販売。売り切れ次第、販売を終了いたします。

■各プレイガイドでのチケットご購入方法

〇 ココチケ

URL：https://www.cocoticket.com/kassouya/

〇 ローソンチケット

URL：https://l-tike.com/sports/kassouya/

〇 イープラス

URL：https://eplus.jp/kassouya/

〇 チケットぴあ

URL：https://w.pia.jp/t/kassouya/

グループ1 Shutterz/N.Tanakaグループ2 Shutterz/N.Tanaka高橋大輔 Shutterz/N.Tanaka村上佳菜子 Shutterz/N.Tanaka