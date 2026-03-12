【クラウドPBX利用実態調査】導入前の不安第1位は「通話品質」。一方で導入後の約7割が「支障なし」と回答。独自の音質改善技術を持つ「モッテル」が電話DXの懸念を払拭。

株式会社バルテック

32,000社以上の導入実績を持つクラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」を展開する株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、自社サービス利用者を対象に「クラウドPBXの導入に関するアンケート調査」を実施いたしました。

今回の調査では、導入検討者が抱く「通話品質への懸念」という最大の課題に対し、実際の利用環境では「固定電話と遜色ない」という高い評価が得られている実態が明らかになりました。

■アンケート調査結果サマリー

最大の障壁： 導入前に不安だったこと第1位は「通話品質（83.4%）」。

選定の決め手： 「月額料金の安さ」と並び、「通話品質の安定性」が最重視されている。

導入後の実感： 約7割が「通話品質に支障はない」と回答。

活用機能： 「スマートフォン内線化（89%）」が最多。場所を選ばない働き方が定着。

■ 導入後の実感：約7割が「業務への影響なし」と回答

MOT/TEL（モッテル）を実際に利用しているユーザーに対し、通話品質について調査したところ、「業務への影響はない」とする回答が全体の67.6％（※）に達しました。

※「まったく支障はない」「ほとんど支障はない」「たまに気になることがあるが業務に影響はない」の合算

導入前に83.4％の方が「通話品質」を不安視していた実態に対し、実際には多くのユーザーがビジネスシーンにおいて十分な実用性を感じていることが浮き彫りになりました。

■ 独自の音質改善技術により、クラウドPBXの課題を克服

インターネット回線を利用するクラウドPBXは、利用者のWi-Fi環境や電波状況に影響を受けやすい性質があります。その中で、MOT/TEL（モッテル）は「地域別サーバー構成」や「自社開発の音声伝送エンジン」を搭載。アンケートでも「大きな支障がある」との回答はわずか3.9％に留まっており、従来のネット電話のイメージを覆す、安定した通話環境の提供に成功しています。

■なぜ「MOT/TEL（モッテル）」は通話品質が良いのか。3つの理由

アンケートで挙げられた不安を解消し、安定した通話を実現している「 MOT/TEL（モッテル）」の技術的・運用の強みをご紹介します。

1. 日本国内に最適化された「地域別サーバー構成」

クラウドPBXの音質低下の主な原因は、サーバーまでの距離による通信遅延です。モッテルは日本各地に拠点を設け、ユーザーに最も近いサーバーを経由させることで、遅延を最小限に抑制。都心だけでなく地方拠点でもクリアな通話を実現します。

2. OSアップデートに即時対応する「専用アプリの最適化」

スマートフォンのOS（iOS/Android）更新は通話品質に大きな影響を与えます。モッテルは自社開発チームが常に最新OSとの適合性を検証し、バックグラウンドでの着信安定性や音声処理の最適化を継続。スマートフォンの性能を最大限に引き出し、クリアな音声を維持します。

3. 20年にわたるPBX開発のノウハウ

長年、固定電話（ビジネスフォン）のハードウェア開発を行ってきた知見をソフトウェアに凝縮。スマートフォンのスペックやOSの仕様に左右されにくい、安定した通話制御を実現しています。

■アンケート調査結果

1. クラウドPBXを初めて導入する際に不安だったことは何ですか？（複数選択可）

調査の結果、最も多くの企業が不安視していたのは「通話品質（83.4％）」でした。次いで「サポート体制（44.2％）」、「操作・設定の難しさ（30.4％）」が挙げられており、導入後の安定稼働や運用面でのバックアップを重視する傾向が目立ちました。

2. MOT/TEL（モッテル）で、現在よく利用している機能は何ですか？（複数選択可）

実際に導入した後の活用状況では、「スマートフォンでの発着信（89％）」が圧倒的1位となりました。次いで「着信履歴・通話履歴管理（26.5％）」、「通話録音（18.2％）」が続いています。単なる通話手段としてだけでなく、履歴管理や録音といった、ビジネスの証跡管理や効率化に繋がる機能が現場で高く支持されていることが分かりました。

■調査概要

調査対象：「モッテル」利用ユーザー

調査方法：インターネット調査（Googleフォーム）

有効回答数：181件

調査期間：2026年1月～2026年2月

■クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」について

「MOT/TEL（モッテル）」は、スマートフォンやPCで会社番号の受発信ができるクラウド型PBXです。累計導入実績32,000社を超え、官公庁や大手企業にも採用されています。専用アプリによる高品質な通話、ネットFAX、チャット、名刺管理などの豊富な機能を備え、企業のDX推進を支援します。

公式サイト：https://www.mot-net.com/mottel/

クラウドPBX利用実態調査

URL：https://www.mot-net.com/news/presslease/64492

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」

AIカメラシステム「VASS」

ボディカメラ「MOTウェアラブルカメラ」