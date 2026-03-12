Marvis Inc.、日本市場向けAI事業を本格始動

Marvis Japan合同会社

米国発のAI研究開発力と現場実装力を掛け合わせ、日本企業の生産性向上と競争力強化に貢献

【東京 / 米デラウェア州】Marvis Inc.（以下「Marvis」）は、このたび日本における事業拡大に伴い、MarvisJapan合同会社を設立したことをお知らせします。



Marvisは米国を拠点に、AIの研究開発、自律型AIエージェント、業務自動化プロダクトの開発を行ってきました。近年、日本企業からの引き合いが急速に高まっていることを受け、日本市場に特化した体制を整備し、日本企業のAI導入と業務変革をより強力に支援してまいります。

今回設立するMarvis合同会社では、日本市場において特に、インフラ、工場、建設、コンクリート、電力、倉庫、ロボティクス、ホスピタリティ、医療といった、いわゆるレガシー産業や現場産業を重点領域と位置づけています。これらの分野では、人手不足、属人化、紙・電話・FAXを含む非効率な業務フロー、既存システムの複雑さなど、多くの構造的課題が残されています。Marvisは、こうした現場に対し、単なる汎用AIツールの提供ではなく、各企業ごとの業務やデータ、意思決定構造に合わせたカスタムAIモデルやシステムを提供していきます。

Marvis Japanが公開しているサービス内容によれば、支援は「アセスメント」「プロトタイプ開発」「全社実装」の3フェーズで進められます。まず現状業務を分析しAI活用機会と投資対効果を可視化し、その後、実業務フローと実データを使ったPoCを設計・実行、最終的には全社展開と人とAIが共生する業務フローの再構築まで伴走します。さらに、戦略・企画、検証・導入、RAGを含むデータ基盤整備、ガバナンスやセキュリティ、人材育成を含む組織・リスク対応まで支援対象としており、単発開発ではなく、企業全体のAI実装を支える構想となっています。

また、Marvisのフラッグシップ製品として紹介されている**「Lumexa」**は、ブラウザ上の操作を広範に自動化し、ノーコードでWebワークフローをビジネスロジックに接続できるAIプロダクトです。ウェブサイト上では、「人間と同じようにPCを操作できるAIが、日常業務を自動化します」と説明されており、日本市場においても、こうした自律型AI技術を各業界の現場課題に合わせて実装していく方針です。

Marvis Inc.は、Masaaki HatanoとHaziq Muhammadにより創業されました。両者は米国を拠点にAI開発と事業構築を進めてきましたが、日本企業からのニーズの高まりを受け、このたび日本市場での本格展開を決定しました。Marvis合同会社では、米国で培ってきたAI研究開発力と、日本企業の現場に深く入り込む実装力を融合し、日本企業の生産性向上、競争力強化、そして持続的な成長に貢献していきます。

Marvis Inc. Founder / Co-CEO Masaaki Hatano コメント

「日本には、世界に誇れる技術や現場力を持ちながら、デジタル化やAI実装の余地が大きく残されている産業が数多くあります。私たちは、アメリカで培ってきたAIの研究開発力を、日本の現場に本当に役立つ形で届けたいと考えています。Marvis合同会社の設立を通じて、日本企業がより強く、より生産的に、そしてより持続的に成長できるよう支援していきます。」

Marvis Inc. Co-Founder / Technology Lead Haziq Muhammad コメント

「AIは、単にチャットするための技術ではなく、現実の業務を動かし、現場の成果を変えるための技術であるべきです。私たちは、企業ごとの業務フローやデータ構造に合わせて最適化されたAIシステムを提供し、日本企業がAIを現場で使いこなせる状態まで伴走します。」

今後、Marvis合同会社は、日本国内の企業・自治体・現場事業者との連携を強化し、AI戦略立案、PoC、業務自動化、社内知識基盤構築、AIガバナンス整備まで含めた包括支援を提供してまいります。Marvisはこれからも、日本と米国のAI技術を架け橋にしながら、日本におけるより良い経済活動と産業進化に貢献していきます。

会社名：Marvis合同会社

親会社：Marvis Inc.

事業内容：

・企業向けAI戦略立案

・カスタムAIモデル / AIシステムの開発

・業務自動化支援

・AIデータ基盤構築

・AIガバナンス / セキュリティ / 組織導入支援

関連サイト：Marvis Japan公式サイト(https://hellomarvis.com/jp/(https://hellomarvis.com/jp/))