【アフタヌーンティー・ティールーム】春のSNSキャンペーンにWebAR×Instagramストーリーズ投稿施策を導入 ― YONDEの統合キャンペーンパックを採用

株式会社YONDE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田坂 洋一、以下「YONDE」）は、アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役社長：塚田龍平）が運営する「アフタヌーンティー・ティールーム」による春のSNSキャンペーンにおいて、WebARによるフォトフレームの制作と、Instagramストーリーズ投稿収集ツール「ストーリーズBank」を組み合わせた統合キャンペーンパックを提供いたしました。

【アフタヌーンティー・ティールーム】春のSNSキャンペーンにWebAR×Instagramストーリーズ投稿施策を導入

本施策では、来店客がARフォトフレームを使用して撮影した写真をInstagramストーリーズへ投稿することで参加できる仕組みを採用。ブランドの世界観を体験として提供しながら、SNS上での自然な拡散を促進する導線を構築しました。

YONDEは、WebARフォトフレームの制作から、ストーリーズ投稿の自動収集・管理を可能にする自社開発ツール「ストーリーズBank」の提供までをワンストップで支援。体験設計と投稿活用を一体で設計することで、企画から運用までを見据えたキャンペーン環境の構築を実現しています。

■導入事例ページ

https://webar-yonde.com/works/afternoontea

■導入背景：「来店体験」と「SNSでの広がり」の両立

「アフタヌーンティー・ティールーム」は、お茶と過ごす豊かな時間を提案するブランドとして、多くの支持を集めています。

今回の春キャンペーンでは、季節感あふれるブランド体験の提供と、SNS上での自然な話題形成の両立を重要なテーマとして掲げていました。

広告色を強めすぎることなく、ユーザーが自発的に参加できる仕組みが求められる中、アプリ不要で体験可能なWebARと、日常的に利用されているInstagramストーリーズ投稿を組み合わせた導線設計を採用。参加ハードルを抑えながら、SNS上での拡散性を高める仕組みを構築しました。

■キャンペーン概要：#お花見アフタヌーンティー2026

キャンペーン概要

2026年3月5日～4月22日の期間中、店内のテーブルに設置されたQRコードをスマートフォンで読み取ると、満開の桜をイメージした「お花見フォトフレーム」が出現。フォトフレームを使用して店内メニューを撮影し、InstagramまたはXへ投稿すると、ティールームで利用できる「Afternoon Tea TEAROOM e Gift」が当たる抽選に参加できるSNSキャンペーンを実施しました。

詳細は公式サイトをご参照ください。

https://www.afternoon-tea.net/article/tearoom-campaign/spring2026_SNS/

■施策の特長：店舗体験をSNS投稿へつなぐ導線設計

本施策では、店舗体験とSNS投稿を自然につなぐ設計により、来店客が気軽に参加できるキャンペーン環境を構築しました。主な特長は以下の通りです。

施策の特長- WebARによるブランド体験の創出- Instagramストーリーズ投稿へのスムーズな導線設計- 投稿の自動収集・管理による運用負担の軽減- キャンペーン応募状況の可視化

これにより、来店体験をきっかけとしたSNS投稿の促進と、投稿の自動収集・管理による運用負担の軽減、キャンペーン応募状況の可視化を実現しました。

■WebAR体験からキャンペーン参加までのステップ

WebAR体験からキャンペーン参加までのステップ- テーブルに設置されたQRコードからWebARを起動- 撮影後、「共有する」ボタンをタップ- 「ストーリーズ」を選択- メンションとハッシュタグを付けてストーリーズに投稿し応募完了- 抽選でプレゼントが当たる！

※投稿は、ツールによって自動収集・管理され、応募状況もリアルタイムで可視化されます。

アプリのインストール不要という手軽さと、SNS投稿という日常的な行動を組み合わせることで、ユーザーが参加しやすい設計となっています。

■「WebAR × Instagram投稿キャンペーンパック」について

「WebAR × Instagram投稿キャンペーンパック」について

本パッケージでは、WebARコンテンツの企画・制作に加え、弊社が開発したInstagramストーリーズに特化したキャンペーン支援ツール「ストーリーズBank」を提供することで、ARを活用した体験型コンテンツと、SNSでの拡散による認知獲得およびUGCの収集を両立。より実用的かつ成果につながるキャンペーン展開を実現します。

長年にわたるAR制作の実績と自社開発ツールを活かし、企画から制作・ツール提供までをワンストップで支援。効果的で現場でも運用しやすいキャンペーン施策をご提供いたします。

各種リンク先

・WebAR制作サービス：https://webar-yonde.com/

・ストーリーズBank：https://stories-bank.com/

無料相談を申し込む :https://webar-yonde.com/contact

■会社概要

会社名：株式会社YONDE

住所：〒810-0041福岡県福岡市中央区大名1-3-41 プリオ大名ビル2F

代表取締役：田坂 洋一

URL：https://yonde.co.jp/

設立：2020年1月14日

事業内容：プロモーション用デジタルコンテンツ制作、キャンペーンツールの開発

YONDEは、キャンペーンツールの開発、AR制作、診断コンテンツ制作など、デジタルプロモーション領域に特化したサービスを強みとしています。広告代理店や企業の広報・販促部門と連携し、企画から制作・運用まで一貫してサポートしています。

- WebAR制作専用サイト：https://webar-yonde.com/- ストーリーズBank専用サイト：https://stories-bank.com/- YONDE パートナーパック：https://yonde.co.jp/service/partner- 診断コンテンツ制作専用サイト：https://yonde.co.jp/service/shindan- TikTokのARエフェクト制作専用サイト：https://effecthouse-yonde.com/- ソシャナビ Blog：https://yonde.co.jp/blog