次世代BIツールCodatum、自社プロダクトへの埋め込みをより簡単に--「Signed Embed SDK」を提供開始

自社プロダクトへの埋め込みをより簡単にする「Signed Embed SDK」を提供開始

株式会社CODATUM

株式会社CODATUM（本社：東京都、代表取締役：柴山 直樹）は、次世代BIツール「Codatum（コダタム）」において、CodatumのデータアナリティクスノートブックをSaaSプロダクトや社内ツールに組み込む機能「Signed Embed」に対応したJavaScript SDKの提供を開始したことをお知らせします。

本機能により、これまで開発者が個別に実装する必要があった処理をSDKが代替することで、実装工数の削減と動作の安定性向上を実現します。

本機能はReact・Vue・バニラJavaScriptに対応しており、既存のWebアプリケーションにすぐに組み込むことができます。

機能概要

Signed-embed SDKは、Signed EmbedをWebアプリケーションに組み込むための公式JavaScript SDKです。下記のような処理をSDKが担うことで、より少ない実装コードで安定した動作を実現します。

開発背景・課題

- トークンの有効期限が近づくと、設定したトークン取得処理を自動で呼び出し、期限切れによるエラー表示を防止- ローディング中の表示制御など、実装が煩雑になりやすい部分をSDK側でカバー- 自社アプリケーションのデータ項目とCodatumノートブックのパラメータを宣言的にマッピングし、データ連携をシンプルに実現

Signed Embedは、Codatumで可視化したデータをお客様や社内向けの自社ページに埋め込める機能です。リリース以来、お客様の自社プロダクトへのデータ分析機能の組み込みや、顧客向けのダッシュボード提供など、さまざまな用途でご活用いただいてきました。

一方で、埋め込みの実装にあたっては、認証トークンの有効期限管理やローディング状態の制御、パラメータの受け渡しなど、アプリケーション側で多くの共通処理を個別に構築する必要がありました。こうした実装の負担を軽減するため、これらの処理をパッケージ化した公式SDKの提供を開始しました。

提供開始・利用条件

導入による変化（Before / After）- Before：トークン管理・更新処理・ローディング制御・iframe通信など、埋め込みに必要な処理を自前で実装- After：トークン取得用の関数を指定するだけで、有効期限管理・自動更新・ローディング制御をSDKに委任。React・Vueの公式コンポーネントも用意されており、既存プロジェクトにそのまま組み込み可能- 提供開始日：2026年3月4日- 利用可能プラン：Enterpriseプラン（オプション機能）- サービスURL：Codatum(https://app.codatum.com?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=signed-embed-sdk-is-now-available_20260312)- ドキュメント：署名付き埋め込み | Codatum Docs(https://docs.codatum.jp/sharing/signed-embed?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=signed-embed-sdk-is-now-available_20260312)- npmパッケージ：@codatum/embed / @codatum/embed-react / @codatum/embed-vue- GitHub：Codatum signed embed javascript SDK(https://github.com/codatum/codatum-embed-js)

次世代BIツール「Codatum」について

Codatumは、AIとNotebookを活用し、チーム全員がデータを自在に扱える次世代のBIツールです。AI・SQL・ノーコードを組み合わせることで誰でも高度な分析を高速に行え、そのまま分析結果を共有・活用できる「オールインワン・データワークスペース」を提供します。

直感的なNotebookで、SQLの結果を瞬時に表示し、分析の過程とコンテキストをまとめて管理できます。また、AIに自然言語で問いかけるだけで、誰でも高度で自由度の高い分析が可能に。高度なビジュアライゼーション機能や柔軟な権限管理も備えており、データをビジネスの戦略的資産へと変換することを目指しています。

株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

