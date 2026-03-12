LumApps、「エンゲージメントと従業員デジタル体験の実態調査2026」と「デジタルワークプレイス成熟度診断」を無料公開

LumApps 株式会社

AIを搭載した社内コミュニケーションプラットフォームのリーディングカンパニーである LumApps株式会社（本社：東京都渋谷区、以下 LumApps）は、全国の企業勤務者897名を対象に実施した「従業員エンゲージメントと社内デジタル環境に関する実態調査」の結果をまとめたホワイトペーパーを公開しました。併せて、自社の社内のデジタルワークプレイス環境の成熟度を可視化する「デジタルワークプレイス成熟度簡易診断」の提供を開始いたします。

【従業員エンゲージメントとデジタル環境に関する実態調査2026】調査レポートはこちら

https://www.lumapps.jp/survey-2026/

【デジタルワークプレイス成熟度診断 】はこちら

https://www.lumapps.jp/assessment/

背景：福利厚生だけでは埋められない「心理的距離」の顕在化

ハイブリッドワークやリモート環境の定着により、「情報が届かない」「社内でのつながりを感じにくい」という課題が多くの企業で顕在化しています 。本調査の結果、エンゲージメントの高さは制度や福利厚生よりも、日常業務における「情報アクセス体験の質」と強く関係していることが明らかになりました。

調査結果のハイライト：デジタル体験が分ける「定着」と「離反」

本調査では、経営層・管理職・一般職、およびデスクワーカー・フロントラインワーカーといった多面的な切り口から分析を行いました。

【従業員エンゲージメントとデジタル環境に関する実態調査2026】調査レポートで3つの解決策を提示

- 「サイレント・ディスエンゲージメント（静かな離反）」の深刻化組織の約半数が「どちらともいえない」という中立層であり、エンゲージメント低下の“見えにくい温床”となっています。- 「会社を勧めたい」従業員が5倍に社内ポータルに満足している層は、不満層に比べ「会社を他者に勧めたい（eNPS）」スコアが約5倍、定着意向も約2倍高い結果となりました。- 深刻な「現場（フロントライン）」の情報格差現場従業員（フロントラインワーカー）の社内情報の検索成功率はわずか19.0%にとどまり、日常業務で必要なナレッジから切り離される「情報の孤立」を生んでいます。社内ポータルに対して満足度の高い人と低い人の違い - エンゲージメントに関わる主要な感情指標フロントラインワーカーとデスクワーカーにおける違い - 「届かない・見つからない・使いづらい」の負の連鎖

公開された調査レポートでは、これらの課題を解決するための「3つの視点の転換」を提案しています。

【デジタルワークプレイス成熟度診断】を公開

～自社のDX環境の成熟度をオンラインで診断～

- 「属人的なサポート」から「DX」へ： 問い合わせ対応に追われる「運用負債」を止める戦略- 「情報発信」から「届く仕組み」へ： 職種や職位に合わせ、情報をパーソナライズして届ける配信設計- 「感情論」から「人的資本ROI」へ： 情報到達がもたらす生産性向上と離職コスト削減を可視化調査レポートをダウンロードする :https://www.lumapps.jp/survey-2026/#form

「社内ポータルは導入しているが、活用されていない」「現場までメッセージが届かない」といった悩みを抱える企業向けに、「従業員エンゲージメントと社内デジタル環境に関する実態調査」の結果に基づく簡易診断ツールを公開しました。わずかな設問に答えるだけで、自社のデジタル環境がエンゲージメントに与えている影響を可視化します。

LumAppsについて

自社のデジタル環境の成熟度をチェックする :https://www.lumapps.jp/assessment/

LumAppsは、企業のDXを支援する次世代のデジタルワークプレイスです。柔軟性・拡張性に優れたアーキテクチャと、直感的で使いやすいユーザー体験（UX）により、社内コミュニケーション、エンゲージメントや業務効率の向上、従業員体験（EX）を最適化し、従業員がより快適に、効果的に働ける環境を整えます。

Microsoft 365 および Google Workspace との連携により、社内の情報、HR関連データ、業務アプリケーションを一元的に集約。AIを活用した従業員エンゲージメント機能も備え、中小・中堅からエンタープライズ企業まで、幅広い規模の企業で柔軟かつセキュアに運用可能です。

世界中で2000社、700万人以上のユーザーに利用されており、日本市場には2017年より参入して、日本企業のDX変革も力強く支援しています。

会社概要

社名：LumApps 株式会社 (ルムアップス)

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：社内イントラネットパッケージソリューションの開発及び販売

公式サイト: https://www.lumapps.jp/



本社：LumApps SAS

本社所在地：75 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE

設立年：2012年

従業員数 : 約600名

調査概要

調査主体：LumApps株式会社

調査実施機関：株式会社インテージ

調査方法（抽出フレーム）：インターネット調査（マイティ―モニタよりランダムに抽出）

調査実施時期：2025年8月18日(月)～2025年8月20日(水)

調査地域・対象者条件：全国／男女／20歳-69歳

職種：IT部門／バックオフィス（HR、総務、経理）／経営 ：経営・経営企画／フロントラインワーカー（現場従業員）

従業員規模：1,000名以上

本件に関するお問い合わせ

LumApps 株式会社：マーケティング担当 小林 優子

E-mail: marketing-japac@lumapps.com

※ Google Workspace は Google LLC の商標です。

※ Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている会社名/製品名/サービス名は、当社または各社/各団体の商標もしくは登録商標です。