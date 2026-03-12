PeopleX、人事領域の総合型AIエージェント基盤「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の提供を開始

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、人事領域の重要課題を自律的に解決する新たな総合型AIエージェント基盤「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の提供を開始いたします。本製品は、従来型のSaaSとは一線を画し、AIが自律的に人事課題を特定し解決策の提案までを行う、新時代のAgenticHRプラットフォームです。対話型AIの活用により得られた様々なデータを一つの基盤で管理し、AI自らが高度な判断・提案を行うことで、組織の意思決定の速さと精度を格段に高めます。

背景・意義

AI技術の飛躍的な向上により、単なる作業支援・業務効率化を超えて、自律的な判断の下でタスクを計画・実行するAIエージェントが登場し、その導入数、関心が増しています。

こうした中で現在、人事システムの役割は、社員の情報の正確な記録と管理を行う「SoR（System of Record）」から、膨大なデータの解析から施策の立案までを自律的に実行する「SoA（System of Action）」へと移り変わる大きな転換期にあります。

この移行は、データ入力や集計作業という定型業務から人事担当者を解放するにとどまらず、組織戦略の全体設計や高度な人的資本経営の推進といった、人間にしかできない本質的な業務への集中を可能とする大きな進化です。

当社は、このSoAの概念を体現し、人事の専門性を最大限に引き出しながら、そのあり方を根本から変える新たな総合型AIエージェント製品として、「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の提供を開始いたします。

「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」について

「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」には、採用から人材育成・組織開発まで、人事領域の広範な業務を総合的に自動化するAIエージェントを組み込みます。従来型のSaaSでは取得できない、対話型AIだからこその候補者・社員情報を集約し、面接、育成、定着にかかる判断・提案を1プラットフォームでAIが実行します。

「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/platform/

主な特長

AIがデータを統合・分析し、経営アクションを提案

AI面接、AIロープレ、AI面談それぞれの情報を一覧化するだけでなく、AIエージェントが自動で情報分析し、次に取るべき経営判断を提案します。

採用要件定義・選考プロセスを自動化

社内AI面談の結果から、今組織に必要な人材の採用要件を定義し、求人票まで自動で作成します。また、見極めに必要な面接質問や、想定回答集まで提案します。

個別最適化された育成・トレーニングの提案

AI面接の結果から、個人の強みや課題を明確にし、必要なトレーニングカリキュラムを提案します。また、AIロープレによって得られた成長も可視化することで費用対効果も明確になります。

組織コンディション可視化と支援策提案

AI面談の結果から、個人の状態と組織全体の状態を可視化します。サポートが必要な人材に対してはアラートを出し、具体的な支援策まで提案します。

各サービスの相互連携イメージ

第一弾として、自社製品である「PeopleX AI面接」「PeopleX AI面談」及び「PeopleX AIロープレ」を相互連携することで、「組織と個人の特性」を「採用や育成」に最大限活用可能にするプラットフォーム環境の提供を開始いたします。

続いて当社は、今後5年間で「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」上に人事領域のAIソリューション20製品のリリースを予定しております。四半期に一度のペースで採用から育成、マネジメント・評価まで、AIを前提とした従来にない新しい価値を生み出すAI製品を提供する予定です。

また「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」は、自社製品以外のSaaSソリューションとの連携を強化していく予定です。これにより導入企業は「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」画面上から他社SaaS製品も含めた最適な人事戦略の立案、課題解決の実行提案までを実行することが可能になります。

これにより、当社は、人事戦略の高度化、ひいては持続的な企業価値の向上に貢献し、当社の理念である「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導くこと」を実現してまいります。

「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/platform/download

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

