対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」、従業員体験向上のためのAIサービスとしてリブランディング

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」について、大幅なアップデートを行い、従業員体験向上のためのAIサービスとしてリブランディングすることをお知らせいたします。納得感のある経営判断と社員のエンゲージメントの最大化を実現するサービスとして、企業価値向上に貢献してまいります。

リブランディングの背景・趣旨

人的資本経営の重要性が叫ばれる中、その核心をなす社員エンゲージメントの向上も企業にとって大きな課題です。従来、その測定のために広く活用されてきたサーベイについて運用面での課題も少なくない中、エンゲージメントの向上こそが価値創造や顧客満足の根源であるとの認識から、社員の声、「VoE（Voice of Employee）」を聴くことの重要性があらためて注目されています。

「PeopleX AI面談」は、AIとの対話で面談を行うことのできるサービスです。今回のリブランディングでは、対話によるVoEの収集と分析を通じて従業員体験（EX：Employee Experience）を向上させ、エンゲージメントの最大化を実現するパートナーとして、AIの役割を再定義します。

本サービスの面談では、違和感のない自然な音声対話と、相手がAIであることによる率直な自己開示を可能とし、社員の本音を引き出します。さらに、AIが個人・組織の状態を分析し、組織の課題や改善のヒントを可視化します。現場の声がより直接的に施策や改善に結びつきやすくなり、社員にその実感が生まれることで、エンゲージメント向上と組織力強化の好循環を実現します。

リブランディング後の「PeopleX AI面談」

エンゲージメントサーベイには、従来以下のような課題がありました。

- 記入式のサーベイは負荷が感じられ、離脱や未回答、形式的な回答が生じてしまう- 上司との面談では、評価者である上司に対して率直に本音を語ることが難しい- サーベイは一方通行で、回答の背景にある複雑な感情や文脈を探れない

これに対し、対話型AIによる面談は、相手に気兼ねすることなく少ない負担感で回答できるのが特徴です。また、一斉実施の必要がなく、例えば以下のように、社員個々人の状況にあわせた最適なタイミングと内容で面談を設定できます。

- 入社後の面談- キャリア・評価面談- 異動・昇格後の面談- 復職時のフォロー面談- 退職時のインタビュー

面談直後の結果画面では、個人の調子や変化をひと目で把握できるだけでなく、AIが対話内容に基づいて課題の抽出や具体的な改善策の提案を行います。

また、組織横断でのスコア比較・分析も、集計に時間を要することなくリアルタイムで行えるため、施策の実行から効果の検証までをスピーディに行うことが可能です。

組織全体のデータを等しく分析し、客観的なデータに基づいた意思決定を行えることにより、社員が「自分の声が届いている」「組織が確実に変わっている」という実感を抱き、組織に対する自発的な貢献意欲と信頼が醸成され、エンゲージメント向上と離職防止につながります。

こうした取組の積み重ねが、イノベーションの創出や優秀な人材の定着を促進し、長期的な市場競争力と企業価値のさらなる向上をもたらします。

当社は「PeopleX AI面談」を通じて、人と組織の可能性の最大化に貢献し、人的資本経営の真の意味での実現を強力に支援してまいります。

「PeopleX AI面談」サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-meeting/

「PeopleX AI面談」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-meeting/download

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp