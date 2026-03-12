タレントパレット、人事業務の生成AI活用を標準化する「プロンプトライブラリ機能」の提供開始

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード4071）は、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手・エンタープライズ企業で導入が進むシェアNo.1（*）のタレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」 において、人事実務に直結する最適なプロンプトをシステム内に標準搭載した「プロンプトライブラリ機能」の提供を開始しました。

本機能により、ユーザーは専門的なプロンプトエンジニアリングの知識がなくても、ライブラリから目的に合ったメニューを選択するだけで、生成AIを活用した高度な人事施策の立案やドキュメント作成が可能になります。

これにより、人事部門の施策立案のスピードを飛躍的に向上させ、戦略的人材マネジメントの実行力強化を支援します。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■「プロンプトライブラリ」に搭載される主なメニュー（活用シーン）

１. 採用スカウトメール生成

担当ポジション、採用候補者の強みを入力により、スカウトメール案を自動作成

２. 不採用通知メール生成

募集ポジションや選考段階の入力により、不採用通知文を自動作成

３. AI文章添削

社内外の文章を自動添削して、語調の統一や読みやすさ、敬語ミスを自動修正

４. 社員アンケート生成

実施目的や課題仮説を指定することで、適切な設問や回答形式を自動生成

５. スキルディクショナリ生成

業界、職種に応じた必要なスキルセットや行動定義の自動生成

６. 研修概要生成

目的・対象・テーマの入力により、研修の目的や内容を自動生成

７. 研修案内文自動生成

研修の目的やテーマを基に、社員向け案内メールや告知文を自動作成

８. ポジション定義AI生成

ポジションのイメージや必要項目の入力により、ポジション情報や要件を自動生成

■サーベイの設問作成、スキル項目の整理など、0から作成を支援し人事戦略を加速

本機能は、生成AIの活用に必要となる高度なプロンプト作成スキル不要で、企業ごとの課題・目的・業界情報を入力するだけで、エンゲージメントサーベイの設問設計やスキルシート作成を実現します。

従来、設問設計やスキル定義には多くの工数・時間・コストがかかり、施策実行の妨げとなるケースがありましたが、本プロンプト集により、その障壁を解消し、スピーディーな施策実行を可能にします。

タレントパレットが持つデータ活用ノウハウと生成AI技術を組み合わせることで、企業様の人事戦略のスピードと有効性の双方を高める取り組みを後押しします。

※この機能では、Azure OpenAI Serviceを利用しています。Azure OpenAI Serviceの利用規約により、扱うデータは学習等の外部で使用されることはありません。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能を兼ね備えたオールインワン型のタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレット導入企業様からのお声＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている。

※出典：ITreview（2026年3月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。さまざまな情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。