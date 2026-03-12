中小企業の経営課題をAIで“まるっと解決”する新サービス
株式会社西河マネジメントセンター（本社：京都府乙訓郡、代表取締役：西河 豊）は、中小企業の経営課題をAIで包括的に支援する新サービス 「オタスケAI」 を近日正式リリースすることを発表いたしました。
「オタスケAI」は、売上向上、生産性向上、人材採用・定着支援など、企業の成長に直結する課題をAIが横断的にサポートする “全社AIパートナー” をコンセプトに開発されたサービスです。
正式リリース前にも関わらず、既にトライアルに関する問い合わせや相談が寄せられており、中小企業経営者を中心に高い関心が集まっています。
■ AI活用が企業の競争力を左右する時代へ
近年、AIを活用する企業では、
- 業務効率の大幅改善
- 人件費の最適化
- 意思決定スピードの向上
- 従業員満足度の向上
など、さまざまな成果が報告されています。
一方で、多くの中小企業では
- 「AIを何から始めればよいかわからない」
- 「AIツールが多すぎて選べない」
- 「自社で使いこなせるか不安」
といった理由から、AI導入が進んでいないのが現状です。
西河マネジメントセンターでは、この課題を解決するため、
「企業全体をAIが支える仕組み」 をコンセプトとした新サービスの開発を進めてまいりました。
■ 「オタスケAI」とは
「オタスケAI」は、経営者・管理職・現場従業員まで、企業のあらゆる業務をAIがサポートするサービスです。
例えば以下のような業務領域で活用できる予定です。
- 経営・事業計画の作成支援
- 助成金・補助金の診断および申請支援
- 財務分析・キャッシュフロー予測
- 社内ナレッジ検索
- 採用・人事業務の効率化
- 顧客対応の自動化
- 営業資料・議事録の作成支援
など、企業の生産性向上に直結する機能を順次提供していく予定です。
■ 正式リリースについて
サービスの詳細および提供内容については、
近日中に正式プレスリリースとして発表予定です。
西河マネジメントセンターでは、AIの導入だけでなく、定着支援や人材育成、助成金活用などを含めた総合的なサポートを提供し、中小企業の持続的な成長を支援してまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社西河マネジメントセンター
代表者：代表取締役 西河 豊
所在地：〒618-0091 京都府乙訓郡大山崎町円明寺北浦2-6、1-403
設立：2000年
Webサイト：https://joseikin.net/
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社西河マネジメントセンター
お問い合わせフォーム：https://x.gd/uiCMK(https://share-na2.hsforms.com/1XF6oX86STRyBDznVypYQnQrc4yz)