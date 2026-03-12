中小企業の経営課題をAIで“まるっと解決”する新サービス

株式会社西河マネジメントセンター

株式会社西河マネジメントセンター（本社：京都府乙訓郡、代表取締役：西河 豊）は、中小企業の経営課題をAIで包括的に支援する新サービス 「オタスケAI」 を近日正式リリースすることを発表いたしました。

「オタスケAI」は、売上向上、生産性向上、人材採用・定着支援など、企業の成長に直結する課題をAIが横断的にサポートする “全社AIパートナー” をコンセプトに開発されたサービスです。

正式リリース前にも関わらず、既にトライアルに関する問い合わせや相談が寄せられており、中小企業経営者を中心に高い関心が集まっています。

■ AI活用が企業の競争力を左右する時代へ

近年、AIを活用する企業では、

- 業務効率の大幅改善- 人件費の最適化- 意思決定スピードの向上- 従業員満足度の向上

など、さまざまな成果が報告されています。

一方で、多くの中小企業では

- 「AIを何から始めればよいかわからない」- 「AIツールが多すぎて選べない」- 「自社で使いこなせるか不安」

といった理由から、AI導入が進んでいないのが現状です。

西河マネジメントセンターでは、この課題を解決するため、

「企業全体をAIが支える仕組み」 をコンセプトとした新サービスの開発を進めてまいりました。

■ 「オタスケAI」とは

「オタスケAI」は、経営者・管理職・現場従業員まで、企業のあらゆる業務をAIがサポートするサービスです。

例えば以下のような業務領域で活用できる予定です。

- 経営・事業計画の作成支援- 助成金・補助金の診断および申請支援- 財務分析・キャッシュフロー予測- 社内ナレッジ検索- 採用・人事業務の効率化- 顧客対応の自動化- 営業資料・議事録の作成支援

など、企業の生産性向上に直結する機能を順次提供していく予定です。

■ 正式リリースについて

サービスの詳細および提供内容については、

近日中に正式プレスリリースとして発表予定です。

西河マネジメントセンターでは、AIの導入だけでなく、定着支援や人材育成、助成金活用などを含めた総合的なサポートを提供し、中小企業の持続的な成長を支援してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社西河マネジメントセンター

代表者：代表取締役 西河 豊

所在地：〒618-0091 京都府乙訓郡大山崎町円明寺北浦2-6、1-403

設立：2000年

Webサイト：https://joseikin.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社西河マネジメントセンター

お問い合わせフォーム：https://x.gd/uiCMK(https://share-na2.hsforms.com/1XF6oX86STRyBDznVypYQnQrc4yz)