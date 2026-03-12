情シスの外注先選びで失敗しないための「選定ガイド」を無料公開　― 7つの判断基準と比較チェックリスト付き、月額18万円～の情シス代行サービスも強化

株式会社BTNコンサルティング

株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）が運営する中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」は、情シス外注の委託先選びで押さえるべきポイントをまとめた「情シス外注の選び方ガイド」（PDF）を無料公開しました。あわせて、月額18万円から利用できる情シス代行サービスのプラン体系を拡充し、中小企業がより導入しやすいサービスへと強化しました。

公開の背景

総務省の調査によると、日本の中小企業の約7割がIT人材不足を課題として挙げています。特に従業員50～300名規模の企業では、IT担当者が1名しかいない「ひとり情シス」や、IT専任者が不在の「ゼロ情シス」が常態化しており、セキュリティ対策やIT基盤の整備が後回しになっている企業が少なくありません。

こうした背景から、情シス業務のアウトソーシング（外注）を検討する企業が増えています。しかし、情シスアウトソーシング市場には多様なサービス形態（常駐型・リモート型・ヘルプデスク特化型・フルスコープ型など）が混在しており、「自社に合った委託先をどう選べばいいかわからない」という声が多く聞かれます。

本ガイドは、そうした企業の情シス外注検討を支援するために作成しました。

「情シス外注の選び方ガイド」の内容

全7ページのPDF資料で、以下の内容を収録しています。

7つの選定ポイント

情シスの外注先を選ぶ際に確認すべき7つの判断基準を詳しく解説しています。対応範囲（ヘルプデスクのみか、セキュリティ・IT戦略まで含むか）、技術力（Microsoft 365やGoogle Workspaceの専門知識の有無）、体制（専任担当制かチーム制か）、料金体系（月額固定か従量課金か）、セキュリティ（NDA、アクセス権限管理、操作ログ記録）、スケーラビリティ（事業成長に合わせてプラン変更が可能か）、実績（同業種・同規模の対応実績）の7つです。

15項目×3社 比較チェックリスト

委託先候補を最大3社まで横並びで比較できるチェックリストを収録。そのまま印刷して社内検討資料として使えるフォーマットです。

よくある失敗パターン4つと対策

「安さで選んで品質が低かった」「対応範囲が曖昧で追加費用が発生した」「引き継ぎが不十分で逆に業務が混乱した」「担当者が毎回変わり、自社の状況を理解してもらえない」という4つの典型的な失敗パターンと、それぞれの予防策を解説しています。

選定から契約までの5ステップ

課題の整理→候補のリストアップ→比較検討→トライアル→本契約の5ステップを、各ステップでやるべきことと注意点とともに解説しています。

「情シス365」サービス概要

情シス365は、「中小企業にも、プロの情シスを。」をミッションに掲げる情シスアウトソーシングサービスです。ヘルプデスクからセキュリティ対策、IT戦略コンサルティング、M&A後のIT統合まで、中小企業に必要な情シス機能をワンストップで提供します。

料金プラン

中小企業が導入しやすい月額固定制を採用しています。

※ 企業規模・ご要望に応じてカスタマイズ可能です。最低契約期間は3ヶ月です。

正社員採用との比較

IT専任者を1名採用する場合、給与・社会保険料・採用費を含めると月額50～80万円のコストがかかります。さらに、個人のスキルに依存するリスク、退職時の引き継ぎ問題、採用までに3～6ヶ月を要するという課題があります。

情シス365は、月額18万円からチーム体制でのIT運用を提供し、退職リスクなし、最短1週間で運用開始が可能です。

対応領域

対応ツール・技術

Microsoft 365、Google Workspace、Entra ID（Azure AD）、Intune / MDM、Active Directory、Azure、AWS、Windows Server、VPN / ネットワーク機器、EDR / SIEM、Power Automate、SharePointなど、主要なクラウドサービスとIT基盤の運用管理に対応しています。

サービスの特長

1. 中小企業専門の情シスチーム

従業員30～500名規模の企業に特化し、中小企業ならではのIT課題を熟知した専門チームが対応します。

2. 専任担当＋チームバックアップ

お客様を理解した専任担当者がつきつつ、チームでバックアップ。担当者の不在時でも対応が途切れない体制です。

3. M365 / GWSの深い専門知識

Microsoft 365とGoogle Workspaceの両方に精通。テナント管理、セキュリティ設定、ライセンス最適化まで、クラウド基盤の運用をプロレベルでカバーします。

4. M&A後のIT統合にも対応

買収先企業のIT環境調査からテナント統合、セキュリティポリシーの統一まで、M&A後のIT統合（IT PMI）にも専門的に対応します。

5. 月次レポートで可視化

対応件数、解決率、IT環境の課題と改善提案を月次レポートで報告。「外注したら何をやっているかわからない」という不安を解消します。

導入の流れ

無料相談の予約

- 無料相談：お客様のIT課題をヒアリング（60分）- ご提案：最適なプラン・体制をご提案- ご契約：サービス内容を確定しご契約- 引き継ぎ：IT環境の把握・情報整理（1～2週間）- 運用開始：サポート体制の稼働開始

60分の無料相談で、お客様のIT課題に合わせた具体的なプランをご提案します。「まだ検討段階」「そもそも何を外注すべきかわからない」という段階からのご相談も歓迎です。

代表コメント

「中小企業のIT課題は、大企業のようにシステム部門がある前提で語られることが多く、現場の実態とのギャップが大きい領域です。IT専任者がいない、あるいは1人で全部を抱えている企業にとって、本当に必要なのは高度なITコンサルティングではなく、日々のIT運用を安心して任せられるパートナーです。情シス365は、そうした中小企業の『IT部門がわり』として、月額18万円から利用できるサービスです。今回公開した選定ガイドが、IT外注を検討されている企業の判断材料になれば幸いです」（代表取締役 亀田 英佑）

今後の展望

今後は、AI活用支援（Microsoft 365 Copilotの導入・活用促進）、中小企業向けITセキュリティ教育プログラムの提供、業種特化型の情シス代行パッケージ（医療機関向け、士業向け等）の展開を予定しています。

サービスサイト

会社概要

