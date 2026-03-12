損保ジャパン、VARIETASの「AI面接官」を導入

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方「バリエタス」）は、このたび、損害保険ジャパン株式会社（以下「損保ジャパン」）の採用プロセスにおいて、弊社が開発・提供する対話型AI面接プラットフォーム「AI面接官」を導入したことをお知らせします。

- 「AI面接官」プロダクトサイト：https://ai-interview.online(https://ai-interview.online)- お問合せ：support@varietas.co.jp

背景と目的

損保ジャパンは、トップメッセージにおいて「未来を創造する力、それは、変化を恐れずに挑戦する力、そして、誰かのために困難があっても一歩踏み出し、行動する力高い志と情熱を持ち、お客さや社会のために行動できる仲間を求めている」と発信しています。

今回の「AI面接官」導入により、エントリーシートだけでは見えにくい受験者の志やポテンシャルを、AIとの対話を通じて多角的に可視化。選考の「質」と「量」を同時に高め、より公平で納得感のある採用プロセスの実現を目指します。

「AI面接官」の特長

損保ジャパンのように「人」を大切な財産と捉える企業において、多様性を尊重した採用活動を進めることは、持続可能な社会やお客様・地域への貢献力を高める重要な要素となります。

VARIETASの「AI面接官」は、こうした理念を支えるために以下のような価値を提供します。

求める人物像に合致した「潜在層」の発掘

書類選考（ES）の文字情報だけでは把握しきれない学生の考えや想いを、AIが個別に深掘りしてヒアリングします。これにより、損保ジャパンが求める人物像により合致する可能性の高い学生を、早期段階で精度高く見出すことができます。また、録画データを確認することで、非言語情報も含めた多角的な人物理解が可能になります。

客観的データによる「評価のばらつき」の補正

多数の面接官が関わる大規模採用においては、評価基準の統一が課題となります。AIという客観的な視点による評価データを導入することで、面接官（人）による評価のばらつきを補正・補完するための補助データとして活用できます。人とAIのハイブリッド評価により、選考の公平性と一貫性を高いレベルで維持します。

損保ジャパン様からのコメント

損保ジャパン 人事部 採用グループご担当者様

「AI面接官」では、書類選考（エントリーシートの記述）のみでは把握しきれない候補者の経験や想いを深堀することで、より当社にマッチする可能性が高い候補者と出会え、対話（面接）の機会を得られる点が有用と考えています。

また、面接官という多様な評価目線に加えて、AIによる均一な評価目線を組み合わせることで、より公平性の高い選考機会を提供できることも期待しています。

「AI面接官」について

VARIETASの「AI面接官」は、候補者と採用担当者の可能性を最大限に引き出す公平性の高いAI面接プラットフォームです。エントリーシートをもとにAIが候補者と対話し、企業ごとの評価ロジックに基づいた客観的評価を実現。学歴や経歴に依存せず、多くの候補者のポテンシャルを見極めることが可能です。

今回の導入は、単なる採用プロセスの効率化ではなく、多様な人材の活躍を支え、イノベーション創出にもつながる取り組みの一つです。VARIETASは損保ジャパンの、持続可能で公平な採用環境の実現を支援してまいります。

「AI面接官」提供会社／お問合せ先

株式会社VARIETAS（バリエタス）
お問い合わせ先：support@varietas.co.jp
サービスサイト：https://ai-interview.online
会社HP：https://varietas.co.jp