「あなたの代わりに11社の商談を受けます」勤怠SaaS11社の疑似商談LIVEを開催
営業を受けずに、勤怠SaaSを比較できる新しいセミナー体験。
株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野 愼）は、2026年5月14日（木）、人事・労務担当者向けオンラインイベント 「売らない商談」体験セミナー（勤怠編）― あなたの代わりに11社の商談を受けます！公開LIVE ― を開催いたします。
本イベントでは、HRMOS・freee・マネーフォワードなど勤怠SaaS11社を対象に、TECO Design代表・杉野が参加者の代わりに質問する 疑似商談ライブ を実施。参加者は営業を受けることなく、第三者目線で比較検討を進めることができます。
▶ 無料で参加する :
https://hubs.ly/Q0467pf10
❑システム選定で止まりがちな「あと一歩」
人事労務クラウドの導入を検討する企業は増えていますが、現場では次のような悩みが多く聞かれます。
- 資料や比較記事は読んでいるが、いきなり商談を受けるのは心理的ハードルが高い
- 営業を受けると断りづらく、気軽に情報収集できない
- 複数社の商談を受けるだけでも時間と調整の負担が大きい
その結果、
「検討はしているが決めきれない」状態が長く続くケースも少なくありません。
そこでTECO Designは、営業を受ける前に迷いを整理できる新しい比較体験として、本イベントを企画しました。
❑「売らない商談」体験セミナーとは
本セミナーは、参加者が営業を受けるのではなく
第三者目線で“商談を見る”新しい比較体験イベントです。
■商談を「見るだけ」で分かる3つのポイント
１. 営業圧力ゼロで比較できる
２. 本音の質問が引き出される
３. 「売らない商談」だから安心
導入支援のプロによる質問や、他社のリアルな疑問を参考にすることで
自社の検討ポイントを効率よく整理できます。
※内容は事前アンケートに応じて最適化されます。
▶無料で参加する :
https://hubs.ly/Q0467pf10
❑登壇予定の勤怠SaaS
- HRMOS勤怠
- マネーフォワード クラウド勤怠Plus
- ジンジャー勤怠
- freee人事労務
- バクラク勤怠
- 楽楽勤怠
- RecoRu
- Universal勤次郎
- ジョブカン勤怠管理
- TeamSpirit 勤怠
- 奉行Edge 勤怠管理クラウド
※敬称略、順不同
❑イベントの流れ
１. 申込
事前アンケートで質問を送信
２. 当日
杉野が参加者の代わりに質問する 疑似商談ライブ
３. 終了後
アーカイブ配信（見直しにも活用可能）
▶とりあえず申込しておく :
https://hubs.ly/Q0467pf10
❑ 株式会社TECO Design 代表取締役 杉野 愼 コメント
人事労務クラウドの相談を受ける中で、よく聞く言葉があります。
それは「まだ商談を受けるほどではない気がする」という声です。
情報収集はしている。
でも営業を受けると断りづらい。
比較のポイントも分からない。
その結果、多くの企業が
「検討しているのに進めない」状態で止まってしまいます。
本来、システム選定はもっと気軽に
安心して質問できる場があるべきだと思っています。
そこで今回のセミナーでは、
参加者の皆さんの代わりに私が商談を受け、
皆さんが聞きづらい質問をそのまま投げていきます。
見るだけで検討が進むセミナーです。ぜひお気軽にご参加ください。
❑ 開催概要
イベント名：
「売らない商談」体験セミナー（勤怠編）
― あなたの代わりに11社の商談を受けます！公開LIVE ―
開催日時：2026年5月14日（木） 13:00～15:00
会場：Zoomウェビナー
参加費：無料（事前登録制）
主催：株式会社TECO Design
参加申し込み：https://hubs.ly/Q0467pf10
■CLOUD STATIONについて
CLOUD STATIONは、リアル×オンラインで「給与・勤怠・労務」を中心に20社以上のクラウドシステムを操作・比較し、最適解が見つかる"国内唯一の場所"です。
- 神楽坂ショールーム 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
- 関西ショールーム 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302
- 名古屋ショールーム 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階
■株式会社TECO Designについて
「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。
代表取締役社長：杉野 愼
設立 : 2019年9月9日
所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング
公式サイト :https://teco-design.jp
■関連メディア
- TECO Design公式YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel
- CLOUD STATION（クラウド導入支援メディア）：https://cloud-station.jp/
- 社労士STATION（社労士検索サイト）：https://sr-station.com/
■本件に関するお問い合わせ先
報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。
https://cloud-station.jp/contact.html