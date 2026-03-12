「あなたの代わりに11社の商談を受けます」勤怠SaaS11社の疑似商談LIVEを開催

株式会社TECO Design

営業を受けずに、勤怠SaaSを比較できる新しいセミナー体験。

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野 愼）は、2026年5月14日（木）、人事・労務担当者向けオンラインイベント 「売らない商談」体験セミナー（勤怠編）― あなたの代わりに11社の商談を受けます！公開LIVE ― を開催いたします。

本イベントでは、HRMOS・freee・マネーフォワードなど勤怠SaaS11社を対象に、TECO Design代表・杉野が参加者の代わりに質問する 疑似商談ライブ を実施。参加者は営業を受けることなく、第三者目線で比較検討を進めることができます。

❑システム選定で止まりがちな「あと一歩」

▶ 無料で参加する :https://hubs.ly/Q0467pf10

人事労務クラウドの導入を検討する企業は増えていますが、現場では次のような悩みが多く聞かれます。

- 資料や比較記事は読んでいるが、いきなり商談を受けるのは心理的ハードルが高い- 営業を受けると断りづらく、気軽に情報収集できない- 複数社の商談を受けるだけでも時間と調整の負担が大きい

その結果、

「検討はしているが決めきれない」状態が長く続くケースも少なくありません。

そこでTECO Designは、営業を受ける前に迷いを整理できる新しい比較体験として、本イベントを企画しました。

❑「売らない商談」体験セミナーとは

本セミナーは、参加者が営業を受けるのではなく

第三者目線で“商談を見る”新しい比較体験イベントです。

■商談を「見るだけ」で分かる3つのポイント

１. 営業圧力ゼロで比較できる

２. 本音の質問が引き出される

３. 「売らない商談」だから安心



導入支援のプロによる質問や、他社のリアルな疑問を参考にすることで

自社の検討ポイントを効率よく整理できます。



※内容は事前アンケートに応じて最適化されます。

❑登壇予定の勤怠SaaS

▶無料で参加する :https://hubs.ly/Q0467pf10- HRMOS勤怠- マネーフォワード クラウド勤怠Plus- ジンジャー勤怠- freee人事労務- バクラク勤怠- 楽楽勤怠- RecoRu- Universal勤次郎- ジョブカン勤怠管理- TeamSpirit 勤怠- 奉行Edge 勤怠管理クラウド

※敬称略、順不同

❑イベントの流れ

１. 申込

事前アンケートで質問を送信

２. 当日

杉野が参加者の代わりに質問する 疑似商談ライブ

３. 終了後

アーカイブ配信（見直しにも活用可能）

▶とりあえず申込しておく :https://hubs.ly/Q0467pf10

❑ 株式会社TECO Design 代表取締役 杉野 愼 コメント

人事労務クラウドの相談を受ける中で、よく聞く言葉があります。

それは「まだ商談を受けるほどではない気がする」という声です。

情報収集はしている。

でも営業を受けると断りづらい。

比較のポイントも分からない。

その結果、多くの企業が

「検討しているのに進めない」状態で止まってしまいます。

本来、システム選定はもっと気軽に

安心して質問できる場があるべきだと思っています。

そこで今回のセミナーでは、

参加者の皆さんの代わりに私が商談を受け、

皆さんが聞きづらい質問をそのまま投げていきます。

見るだけで検討が進むセミナーです。ぜひお気軽にご参加ください。

❑ 開催概要

イベント名：

「売らない商談」体験セミナー（勤怠編）

― あなたの代わりに11社の商談を受けます！公開LIVE ―

開催日時：2026年5月14日（木） 13:00～15:00

会場：Zoomウェビナー

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社TECO Design

参加申し込み：https://hubs.ly/Q0467pf10

■CLOUD STATIONについて

CLOUD STATIONは、リアル×オンラインで「給与・勤怠・労務」を中心に20社以上のクラウドシステムを操作・比較し、最適解が見つかる"国内唯一の場所"です。

■株式会社TECO Designについて

- 神楽坂ショールーム 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階- 関西ショールーム 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302- 名古屋ショールーム 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階

「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。

代表取締役社長：杉野 愼

設立 : 2019年9月9日

所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング

公式サイト :https://teco-design.jp

■関連メディア

■本件に関するお問い合わせ先

- TECO Design公式YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel- CLOUD STATION（クラウド導入支援メディア）：https://cloud-station.jp/- 社労士STATION（社労士検索サイト）：https://sr-station.com/

報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。

https://cloud-station.jp/contact.html