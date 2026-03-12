オルタナ、初の外部アセットマネージャーが運用するファンドの資金調達を完了

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：上野 貴司、以下「MDM」）およびオルタナ信託株式会社（代表取締役社長：池田 匠作、以下「オルタナ信託」）は、MDMが提供するオルタナティブ投資サービス「ALTERNA（オルタナ）」において、初めて外部のアセットマネージャーが投資対象不動産を運用するファンドの取り扱いを開始し、このたび「イオンモール新利府・デジタル証券 ～仙台近郊～（譲渡制限付）」（以下「本案件」）のファンド組成・資金調達が完了しましたのでお知らせします。

デジタル証券の発行には、アセットマネージャー・信託会社・販売会社の3機能が必要となります。オルタナではこれまで、当社グループがアセットマネージャーおよび販売機能を担うファンドを中心に取り扱ってきましたが、今回初めて外部のアセットマネージャーが投資対象不動産を運用するファンドを組成・販売しました。本案件においては、信託機能はオルタナ信託が、販売機能はオルタナが担うことで、優良な資産を持つ外部のアセットマネージャーに対してデジタル証券の発行・販売インフラを提供できる体制を整えました。今後、MDMおよびオルタナ信託は複数の外部アセットマネージャーとの連携を推進し、投資家の皆さまへの投資機会のさらなる拡充を図ってまいります。

本案件の詳細については、2026年1月26日付プレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000056997.html

１．本取り組みの意義

MDMは現在までに累計21件のデジタル証券ファンドを発行（うちオルタナでの販売は16件）し、発行件数において国内トップの実績を有しています（2026年3月6日時点、MDM調べ）。

MDMは2020年の設立以来、自社がアセットマネージャーとして不動産・インフラ等の実物資産を組成・運用し、それをデジタル証券（セキュリティ・トークン）化してオルタナを通じて個人投資家に提供することを事業の柱としてきました。またオルタナ信託は、デジタル証券の発行に不可欠な信託受託機能に特化した会社として、MDMおよび三井住友信託銀行の知見を融合し、効率的かつスピーディーなデジタル証券発行を支えてきました。2025年7月の開業から8か月で4件・約400億円の資産を受託しており、スピーディーな事業立ち上げを実現しています。

今回初めて、外部のアセットマネージャーである三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社（SMTREIM）が投資対象不動産を運用するファンドをオルタナで取り扱うことで、MDMとオルタナ信託が構築してきた発行・販売インフラを外部AMに対して提供する体制が実現しました。これにより、優良な資産を運用するアセットマネージャーが自らデジタル証券の発行・販売インフラを整備することなく、個人投資家向けのデジタル証券市場に参入できる環境が整いました。



２．アセットマネージャーについて：三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社

SMTREIMは、三井住友信託銀行株式会社の子会社として2005年に設立。機関投資家を中心とした投資家向けに100超のファンドを運用し、運用資産残高は約7,761億円（2025年12月末時点）に上る確かな実績を有する不動産アセットマネジメント会社です。本案件では、投資対象不動産の運用をSMTREIMが担います。



３．今後の展望

MDMおよびオルタナ信託は本案件を皮切りに、外部アセットマネージャーが運用する優良なファンドをオルタナを通じて順次取り扱っていく方針です。信託機能（オルタナ信託）と販売機能（オルタナ）を自社グループで担うことで、優良な資産を運用するアセットマネージャーに対してデジタル証券の発行・販売インフラを提供し、個人投資家へのさらなる投資機会の拡充を目指してまいります。

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは都心の大型不動産や物流施設、発電所といったインフラなど安定的な賃料等収入が期待できるオルタナティブ資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる一般投資家向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：Security Token）を活用することで、今まで機関投資家に投資機会が限られていたさまざまな安定資産へ、10万円からの小口単位で、個別投資を実現。一般投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

公式サイト :https://alterna-z.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02983

公式サイト：https://alterna-z.com/

公式LINE ：https://tiny.alterna-z.com/line

公式X ：https://x.com/ALTERNA_mdm

公式Instagram ：https://www.instagram.com/alterna_mdm/

公式Facebook ：https://www.facebook.com/alterna.mdm

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@ALTERNA_mdm

事業拡大に伴い採用活動を強化

当社では業容拡大に伴い各ポジションの採用活動を強化しています。

ご興味をお持ちの方は以下よりエントリーをお待ちしています。

採用ページ：https://jobs.corp.mitsui-x.com/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/mitsui-x/

三井物産デジタル・アセットマネジメントについて

当社は不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。

商号 ：三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

本社 ：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者 ：代表取締役社長 上野 貴司

設立 ：2020年4月1日

資本金 ：30億円（資本準備金を含む）

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（2）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

コーポレートサイト：https://corp.mitsui-x.com/

公式note：https://note.com/mitsui_x

オルタナ信託について

商号 ：オルタナ信託株式会社

本社 ：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 3階

代表者 ：代表取締役社長 池田匠作

設立 ：2025年3月10日（開業：2025年7月）

資本金 ：6.65億円（資本準備金を含む）

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ＞

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 広報担当 pr@mitsui-x.com

＜ディスクレーマー＞

※こちらに記載の内容は、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付型セキュリティトークンの取扱いについて、一般向けの公表のみを目的としたプレスリリースであり、日本国内外を問わず個別の金融商品等への募集・勧誘を目的とするものではありません。個別商品の募集・勧誘は、オルタナを通じて目論見書を使用して行います。

※ 「安定資産」とは、不動産やインフラなど、オルタナが提供を予定する金融商品の投資対象資産を指し、当資産の持続的な稼働により、中長期での安定的な投資成果の獲得を期待するものです。なおオルタナが提供する金融商品は元本保証や将来の投資成果を保証するものではありません。

※口座開設には所定の審査がございます。

※リスク等に関する記載は一般的なリスク評価等を踏まえ当社の独自の判断・評価に基づき記載されたものであり、実際の金融商品ごとにリスク等は異なりますので、ご注意ください。

※金融商品には、関連する特殊リスクがあり、国内外の政治・経済・金融情勢、為替相場、株式相場、商品相場、金利水準等の市場情勢、発行体等の信用力、その他指標とされた原資産の変動により、多額の損失が生じる恐れ（元本欠損リスク）があります。

※当社が取り扱う金融商品は、元本や利回りが保証されているものではなく、原資産たる不動産等の価額や賃料、金利水準、為替相場の変動その他の状況の変化等によって、価値や収益が変動することがあり、期待されていた配当を得られないリスクや当初元本を超過する損失が発生し、当初元本を毀損するリスクがございます。

※当社が取り扱う金融商品は、その特性および対象とする原資産（不動産等）の特性から、その金融商品ごとに、リスクの内容や程度が異なりますので、金融商品取引契約のお申し込みにあたっては契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みいただいたうえ、金融商品取引契約締結の判断はご自身でされるようお願いします。

※なお、当社が取り扱う金融商品は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）。

※当社が取り扱う金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等や諸経費等をご負担いただく場合があります。具体的な手数料等の金額は、商品・取引金額・取引方法等の契約条件により異なり多岐にわたるため、具体的な金額又は計算方法を記載することができません。手数料等の詳細につきましては、各金融商品の契約締結前交付書面、目論見書等の内容をよくお読みください。