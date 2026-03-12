エクイニクス、企業のAIインフラストラクチャを簡素化し保護するEquinix Distributed AI Hubを発表

エクイニクス・ジャパン株式会社

カリフォルニア州レッドウッドシティ、2026年3月12日 - グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業であるエクイニクス（Nasdaq：EQIX、日本法人代表取締役社長 小川 久仁子、以下「エクイニクス」）は本日、 AI駆動のネットワーク制御ブレーンである Equinix Fabric Intelligenceを基盤とするEquinix Distributed AI Hub（以下、Distributed AI Hub）を発表しました。企業は複雑化し分散するAIトラフィック、ポリシー、ガバナンス、エコシステムアクセスを一つの枠組みで接続し、保護しながら運用を簡略化できます。この中立的な拠点を通じて、企業はモデル開発企業、GPUクラウド、データプラットフォーム、ネットワークやセキュリティのサービス、AIフレームワークなどのインフラストラクチャ提供者を見つけ、接続して利用することが可能です。これらはすべて、エクイニクスが世界に展開する280のデータセンターにあるEquinix Fabric(R)︎で利用可能であり、プライベートかつ低遅延のネットワーク経由で提供されます。

IDC デジタルインフラストラクチャ戦略担当リサーチバイスプレジデント メアリー・ジョンストン・ターナー氏のコメント

「企業はエージェント型AIの導入を急いでいるものの、既存のインフラストラクチャは分散型インテリジェンスの複雑さを想定して設計されていないことに気づき始めている」と指摘しています。IDCの予測では2027年までに80%の企業がAIアプリケーションの遅延と応答性を改善するために分散型エッジインフラストラクチャを展開する見込みであり、企業はこうした異なるシステムを統合するためにDistributed AI Hubのようなソリューションを必要とするでしょう。」

エージェント型AIの真の価値を引き出すには、本質的に分散しているワークフローを統合する必要があります。学習データや推論ワークロードは、パブリッククラウド、プライベートデータセンター、エッジ環境、そして台頭する専門的なネオクラウドに散在しており、それぞれが独自のパフォーマンスやデータ主権の制約を抱えています。このようなサイロ化の迷路は技術革新を遅らせ、ガバナンスを複雑にし、AIワークロードをデータの発生源の近くで実行することをほぼ不可能にします。結果としてビジネスへの効果やユーザー体験が制限されてしまいます。

そのためエクイニクスはDistributed AI Hubの提供により分散型AIインフラストラクチャをさらに一歩進め、企業がさまざまな場所でAIをシンプルかつ安全で、より高いパフォーマンスで実行できる手段を提供します。

エクイニクス 最高事業責任者（CBO） ジョン・リンのコメント

「AIは中央集権的なものではないが適切なインフラストラクチャがあればまるで一ヶ所にあるかのようにシームレスに稼働させることができます。エクイニクスはAI、クラウド、ネットワークのインフラストラクチャが交わる中立的な場所であり、企業に対してデータやパートナー、チームがすでに存在する場所でAIを構築し拡張する自由を提供します。同時に、複雑に分散したシステムを繋ぎ合わせる運用上の負担を負うことなく、依存するデータやユーザーの近くで推論を実行できるようにします。Distributed AI Hubを通じて、お客様がAIを実行し拡張するための、よりシンプルでスマートかつはるかに密接に接続された手段を本日提供し、最も広範で中立的なAIエコシステムの一つを構築します。」

Equinix Distributed AI Hub Framework

Distributed AI Hubはデータ、コンピュート、クラウドプラットフォーム、AIエコシステムパートナーをベンダーニュートラルな環境で結びつける統合フレームワークを提供します。企業はアーキテクチャを毎回再構築したりデータを別の場所に移動させたりすることなく、最高のパフォーマンスを発揮できる場所でAIワークロードを実行できます。これを利用することで、一貫したガバナンスと制御のもとでモデルの接続、データの移動、推論の実行、分散型AIシステムの管理をシンプルかつ安全に行うことができます。自社のサービスを優遇するハイパースケーラーのAIマーケットプレイスとは異なり、Distributed AI Hubはオープンでベンダーニュートラルな設計となっており、お客様は最適なプロバイダを組み合わせて独自のAIスタックを自由に構成できます。

本サービスにおけるPalo Alto Networksとの最初の統合により、お客様はエージェントやモデルが外部のツールやデータソースとやり取りする際のリアルタイムな保護を有効にできます。エクイニクスのグローバルな分散型AIインフラストラクチャおよび高速なプライベート相互接続を、Palo Alto NetworksのPrisma AIRSが提供するリアルタイムAIセキュリティや一元的なポリシー適用と組み合わせることで、企業はあらゆる場所のAIアプリケーション、データ、対話に対する可視性と制御を獲得します。さらにPrisma AIRSはEquinix Network Edge上で利用可能になる予定であり、組織はデジタルエッジにおいて、ユーザーやクラウド、重要なワークロードのより近くでAI主導のセキュリティサービスを一元管理できるようになります。

Alembic CTO兼CISO ロイド・テイラー氏のコメント

「分散型AIをめぐる議論はついに現実のものとなりつつあると語ります。それは単なるコンピュートやデータの次元を超え、データがどこに存在し、コンピュートがどのように実行されるかを制御することにあります。同氏によれば、エクイニクスはDistributed AI Hubにより、配置、ガバナンス、そして予測可能なパフォーマンスを同じアーキテクチャに組み込むことでこの問題を適切な形で捉えており、これこそが企業規模で分散型AIを機能させる要因になります。」

Distributed AI Hubはグローバルの280のデータセンターのうちEquinix Fabricが利用可能な拠点で利用でき、企業は一貫したAIインフラストラクチャのパターンを世界規模で展開できます。エクイニクスはNVIDIA GTCに出展しブース1030にて本サービスのデモを行う予定です。

