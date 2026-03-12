参加型写真展「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、出展者全員の作品がご自身の選んだ会場に必ず展示される参加型写真展「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」を7月18日より開催します。開催に先立ち、3月12日から5月20日まで作品を募集します(※1)。なお、「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」の開催場所は、東京（期間:7月18日～23日）・仙台（同:8月下旬）・大阪（同:9月19日～22日）・オンライン展示サイト(※2)（同:9月25日～12月20日）です。



今年で20回目の開催となる参加型写真展「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」では、3部門を新設。20回目の開催を記念し、家族や友人との特別なひとときや記念日など、大切な思い出や節目の様子を写した作品を展示する「たいせつな記憶のキロク」部門、「写ルンです(TM)」やフィルムカメラで撮影した写真に限定し募集する「フィルムだから出会えた１枚」部門、当社のミラーレスデジタルカメラ「GFX」・「Ｘ」シリーズ搭載の写真フィルムの色・階調・質感をデジタルで再現する機能「フィルムシミュレーション」を使った作品を募集する「フィルムシミュレーション」部門（WEB応募限定）を新たに設けます。その他、富士フイルムグループのグループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」にちなんで、笑顔になる瞬間を写した作品を募集する「笑顔になる瞬間（とき）」部門、撮影のテーマやジャンルを問わず応募できる「お気に入りの1枚」部門、熱中している趣味や紹介したい好きなものなどを写した作品を募集する「見せたい！わたしのイチオシ！」部門、Instagramに画像を投稿することで簡単に応募できる「インスタグラム」部門の、全7部門で作品を募集します。

会場風景2025年の応募作品

富士フイルムは、祖業である写真フィルムの需要が縮小するという環境変化の中でも、“写真文化を守る”という強い想いのもと、写真事業を継続し、さらなる写真文化の発展を目指してきました。その取り組みの一環として、撮影した写真作品を誰もが発表できる参加型写真展「“PHOTO IS” 10,000人の写真展」を2006年から開催。新型コロナウイルスの感染拡大によって、2020年には開催を見送らざるを得ない状況もありましたが、2021年には感染対策を講じながら再開するとともに、オンライン展示を実施し、リアルとデジタルを組み合わせた新たな形で写真の魅力を届けました。

昨年は幅広い年齢層からご応募いただき、約3万点の作品を展示。来場者からは、「いろんな人の心に響いた瞬間の写真をたくさん見ることができて、私の心が豊かになる時間を過ごせました。」「日常のほんの一瞬の時間を素敵な思い出にできる写真の力に、改めて凄さと感動を覚えました。」などの声が寄せられ、写真には、撮影時の想いを伝え、見る人を感動させる力があることを実感いただきました。

「想いをつなぐ」がテーマの本写真展では、来場者が心に響いた作品への感想や想いを「絆メッセージ」として記し、出展者に向けて投函できる「絆ポスト」を東京・仙台・大阪会場とオンライン展示サイトに設置。来場者から寄せられる「絆メッセージ」を、開催終了後に出展者に郵送で届けます。写真を介して交わされるコミュニケーションが、出展者と来場者の間に新たな“絆”を生み出します。

作品に寄せられた絆メッセージ（イメージ）

東京・仙台・大阪会場では、写真家によるトークショーや、家族・友人と一緒にお楽しみいただける体験イベント、当社の製品をお試しいただけるコーナーなど、終日お楽しみいただける企画を実施します。今後、「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」の公式WEBサイト（https://photo-is.jp）で最新情報を随時公開していきます。

当社は写真を「撮る」「プリントする」「飾る」「贈る」などさまざまなプロセスで人々が感じる幸せを共有し、写真による幸せを増幅・伝播させていくことを目指す「写真幸福論」プロジェクトを推進しています。今後も多様化するお客様のニーズにお応えし、より付加価値の高い製品・サービスを提供するとともに、人々が笑顔と幸せを感じられるという写真本来の価値を伝え続けていきます。

※1 ご応募いただける作品は、各部門お1人様1会場につき1点です。1点ずつであれば、同一の作品、

あるいは異なる作品を複数の会場に応募することも可能です。社会通念上、明らかに公序良俗に反

すると主催者が判断した作品は展示できません。

※2 オンライン展示サイトでの公開を希望しない場合は、非公開にすることも可能です。「インスタグ

ラム」部門の作品はオンライン展示の対象外です。

記

「 “PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」募集概要

1.募集期間

2026年3月12日（木）～5月20日（水）

（公式WEBサイトからご応募いただく場合は5月20日23:59まで受付）

2. 会場・場所・開催期間

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13110/table/340_1_639b0973a4bb7c59248c4022fa98e0d5.jpg?v=202603120551 ]

※3仙台会場の開催場所、開催期間は5月上旬頃に公式WEBサイトでお知らせします。

3. 募集部門 （作例は過去の応募作品およびイメージです。）

4. 応募方法

応募方法の詳細は公式WEBサイト（https://photo-is.jp）よりご確認いただけます。

5．各企業との共同企画

今年も「“PHOTO IS”想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」の趣旨に賛同いただいた複数の企業との共同企画を開催します。応募作品をましかくプリント（254mm×254mm）にして会場で展示するほか、出展者のご自宅にもお送りします（152mm×152mm）。

【共同企画企業（予定）】

アニコム損害保険、インプレス、スポティファイジャパン、タカラトミー、ハウス食品グループ本社、VR PHOTO PRINT CLUB、ベネッセコーポレーション、北海道テレビ放送、メルセデス・ベンツ日本（50音順）

＊共同企画企業は変更になる場合があります。

6. 専用台紙・公式WEBサイトからの応募者向け特別企画「心に響いた100選」

「心に響いた100選」は、著名人や写真家の方々（計10名）が、専用台紙および公式WEBサイトにてご応募いただいた方の作品の中から『心に響いた作品』として、1名10点ずつ計100作品を選出。選出された作品は、東京・仙台・大阪会場およびオンライン展示サイトで展示します。

今年の選者は、小山薫堂さん、佐野史郎さん、広瀬すずさん、松任谷正隆さん、森崎ウィンさんら著名人（50音順表記）と、石野千尋さん、コムロミホさん、篠田岬輝さん、瀧本幹也さん、星野翔さ んら写真家（50音順表記）の方々です。

７．公式WEBサイトからの応募者向け特典

公式WEBサイトから作品を応募いただいた方に、以下特典をご用意しています。

（1）応募作品を「ましかくプリント」にしてお届け

応募作品を、ましかくプリント（152mm×152mm）にして、順次お届けします。

（2）「WALL(ウォール)DECOR(デコ)」割引キャンペーン

写真を額装やパネルに加工し、インテリアとして楽しめる「WALL DECOR」を特別価格(※4)でご注文いただけます。詳しくは公式WEBサイト（https://photo-is.jp）をご覧ください。

※4特別価格は、作品応募と同時に「WALL DECOR」をご注文いただいた場合に限ります。

WALL DECOR（172mm×172mm）

8. 「インスタグラム」部門への応募者向け特典

「インスタグラム」部門にご応募いただき、かつ開催期間中に展示会場にご来場された方を対象に、応募作品と同じ画像を、ましかくプリント（89mm×89mm）にしてプレゼントします。詳細はInstagramの公式アカウント（fujifilm_photois）でご案内します。

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

＜お客様＞

富士フイルム“PHOTO IS”事務局 TEL 0570-065469

（月～金 午前10：00～午後5：00／土・日・祝日・年末年始を除く）

【公式WEBサイト】 https://photo-is.jp

【公式Facebook】 https://www.facebook.com/PHOTOIS10000

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/fujifilm_photois/