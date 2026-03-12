【パナソニック保護⽝猫譲渡会2026】 4/18（土）・19（日）に東京にて開催。本日3/12（木）から譲渡会コーナーの予約を開始
パナソニック株式会社は、2026年4月18日（土）・19日（日）に「パナソニック保護犬猫譲渡会2026」を東京有明TFTホール500で開催します。(協力：朝日新聞社sippo編集部)
くらしを便利で豊かに、人や社会が幸せになることを目指すパナソニックにとって、おなじ家で暮らす動物たちも大切な家族の一員です。
しかし、全国では年間計約7千頭＊の犬や猫が殺処分されており保護犬猫を取り巻く環境は依然厳しい状況にあります。
当社は動物たちとのくらしが快適で健やかであるよう、製品や事業で貢献するほか、2022年からは人も犬も猫も「家族」みんなが幸せに暮らせる社会の実現を目指して保護犬猫譲渡会を開催し、これまでに343頭以上の譲渡につながりました。8回目を迎える今回は、本取組みの趣旨に賛同いただいた企業様(エステー株式会社様、三井アウトレットパーク 木更津様、ロイヤルカナンジャポン合同会社様)とともに開催します。
本取組みは譲渡のマッチング機会の提供だけでなく、保護犬猫問題の背景を学ぶコンテンツや譲渡後の犬や猫と幸せに暮らすための情報を、譲渡会やオンラインコンテンツを通して提供します。
いま犬猫と暮らしている方も、そうでない方も、家族みんなが幸せに暮らせる社会になるよう、引き続き取り組んでいきます。
＊2024年度・環境省統計資料
◇◆「パナソニック保護犬猫譲渡会2026」概要◆◇
場所：東京有明TFTホール500
東京都江東区有明３丁目４－１０ TFTビル西館2F
りんかい線 国際展示場駅（下車 徒歩約5分）
ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 （下車 徒歩約1分）
入場料：無料
主催：パナソニック株式会社 協力：朝日新聞社sippo編集部
https://panasonic.jp/pet/event/tokyo2604.html
譲渡会コーナー
◇4月18日（土）、4月19日（日）
（第１部） 保護猫のご紹介：10：10～12：45
（第２部） 保護犬のご紹介：13：50～17：10
※譲渡会コーナーへの入場は「事前予約制」となります。予約受付は下記サイトにて、本日（3/12）より開始します。
※事前予約をしていない方も見学できるエリアを設けます。
また事前予約にキャンセルがでた場合、当日会場にて予約を受け付ける予定です。
・事前予約ページ
4月18日：https://20260418-joutokai.peatix.com/
4月19日：https://20260419-joutokai.peatix.com/
※保護犬の部は1枠あたり40分、保護猫の部は1枠あたり45分程度の「入れ替え制」です。
※譲渡に際しては、動物保護団体ごとの「審査」があります。正式譲渡時には費用が発生します。当日、保護犬や保護猫をご自宅へ連れて帰ることはできません。
◇参加予定の団体：
2日間で約14の動物保護団体が参加する予定です。
4月18日(土)：
一般社団法人さかがみ家、認定NPO法人CAIT SITH、NPO法人わんにゃんレスキューOHANA、保護猫カフェねこかつ、NPO法人アグリドッグレスキュー、NPO法人アルマ、NPO法人Pooch Dog Rescue
4月19日(日)：
一般社団法人おーあみ避難所、一般社団法人さかがみ家、一般社団法人42825（よつやねこ）、NPO法人猫の森、高円寺ニャンダラーズ、認定NPO法人アニマルレフュージ関西、いぬ助け、GUNDOG RESCUE CACI
◇元保護犬・元保護猫たちの写真展「みんなイヌみんなネコ」
インスタグラムで人気の元保護犬・元保護猫や、著名人・インフルエンサーに新しい家族として迎えられた元保護犬・元保護猫の現在の幸せな姿をご紹介します。写真とご家族からの愛情あふれるメッセージをぜひ会場で。（主催：朝日新聞社sippo編集部）
◇学びコンテンツ
犬猫といっしょに暮らす上で大切なこと、犬猫を迎える上での心構えや準備、犬猫にとって幸せなこと、飼い主の責任など、犬猫と家族になりたい方に役立つ、動物と幸せに暮らすための知識を深められる「学びコンテンツ」を用意します。今回は獣医師や、動物保護活動に取り組んでいる保護団体、企業によるトークステージの他、写真を通して保護犬の魅力を多くの人々に広める写真家の犬丸美絵氏、また、猫専門イラストレーターで保護猫の預かりボランティアにも取り組んでいるCoony（クーニー）氏による講演も予定しています。学びのコンテンツをきっかけに犬や猫、家族みんなの幸せな暮らしについて考えてみませんか。
スケジュールや詳細は後日下記URLにて発表します。
https://panasonic.jp/pet/event/tokyo2604.html
犬丸美絵氏
写真家／神奈川県動物愛護センター登録ボランティアカメラマン
段ボールで捨てられていた元保護犬の相棒のDanbowと暮らす。
30年前に愛犬の撮影のために写真を学び始め、現在では葉山を拠点に犬や家族の出張撮影・
レッスン・犬旅イベントなどを行っている。神奈川県動物愛護センターを撮影した写真集「REMEMBER YOU」は2022年アスカブックアルバムデザインアワードドキュメンタリー部門で最優秀賞を受賞。
Coony（クーニー）氏
多摩美術大学卒業後、アパレルやライフスタイル雑貨、ペット関連のインハウスデザイナーの経験を経て独立。コンビニや食品メーカー、文具、アパレルブランドなどの企業コラボレーションをはじめ、パッケージデザインやプロモーションビジュアル、企画・プロデュースなどを手がける。アーティスト活動と並行して、保護猫の預かりボランティアや寄付活動にも取り組んでいる。
◇チャリティマーケット
保護犬猫のためにできるアクションとしてチャリティマーケットを開催します。売上の一部は動物保護団体へ寄付され、購入することで保護犬猫の支援となるほか、動物保護団体が作ったオリジナルグッズも販売します。
また俳優 坂上忍さんが運営する動物保護ハウス「さかがみ家」も出店が決定。オリジナルグッズ等を販売します。
◇家電コーナー
パナソニックには、快適で健やかな犬猫とのくらしに便利な様々な家電製品があります。
ぜひ会場でご体験ください。
また、家電コーナーで体験いただいた方に、オリジナルサコッシュをプレゼントします(なくなり次第終了)。サコッシュにお絵描きして自分だけのオリジナルサコッシュを作れるコーナーも用意しています。
◇賛同企業様
本取組みに賛同いただいた企業様
・エステー株式会社様
・三井アウトレットパーク 木更津様
・ロイヤルカナンジャポン合同会社様
■「家族と暮らす動物の幸せを考える日（よいにくきゅうの日）」記念 SNSチャリティキャンペーンを実施
「すべての犬猫に幸せになってもらいたい」という想いを込めて、2023年に制定した「家族と暮らす動物の幸せを考える日（よいにくきゅうの日）」である4月29日に向けて、SNSチャリティキャンペーンを実施します。
3月27日（金）にパナソニック公式SNSから発信予定のキャンペーン告知の投稿へのいいねやリポスト、または本イベントへの応援メッセージとハッシュタグ「＃よいにくきゅうの日」をつけて投稿・リポストなどのアクションをしていただくと、1アクションにつき12円(ワンニャン円)を、パナソニックから動物保護団体に寄付します。
◇期間： 2026年3月27日（金）～4月29日（水）23:59
◇参加方法
・お持ちのInstagram、X（旧Twitter）のアカウントにてご参加ください。
・期間中、何度でも投稿いただけます。また、リポストやいいねも対象となります。
・下記の投稿が寄付対象となります。ぜひ投稿で本活動を応援してください。
(1) パナソニック公式アカウント、sippo公式アカウントからの告知投稿へのコメント、リポスト、いいね
(2) 「#よいにくきゅうの日」のハッシュタグをつけたお客様ご自身での投稿
(3) 「#よいにくきゅうの日」のハッシュタグがついた投稿へのリポスト、いいね
◇寄付額：上限30万円
◇寄付先：本イベントに参加の動物保護団体に寄付します。保護犬や保護猫の生活費（フード代など）や医療費に使用されます。
◇◆過去のイベントレポートはこちら◆◇
https://panasonic.jp/pet/event.html
https://panasonic.jp/topics/2025/12/000001139.html
◆◇パナソニックのペット用品サイト「いぬねこライフ」◆◇
https://panasonic.jp/pet/
犬猫もしあわせに暮らすためにできること。いっしょに生活する上で役立つこと。犬猫について知って学んで考える場所です。
◇◆ジアイーノ寄贈活動「ジアイーノ保護犬猫応援プロジェクト」について◆◇
https://panasonic.jp/ziaino/pets_supportpj.html
◇◆「sippo」について◆◇
https://sippo.asahi.com/
「犬や猫ともっと幸せに」をコンセプトにした朝日新聞社が運営するWEBメディア。犬や猫をとりまく社会課題の解決に向けて取り組んでいます。
◇本イベント全体への注意事項：
公共交通機関でお越しください。
・お問合せ先：パナソニック保護犬猫譲渡会事務局 joutokai@mail.obo.bz