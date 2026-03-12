ミリタリーグレードの耐久性とATX 3.1準拠の最新設計。取り回しに優れたソフトエッチングケーブル採用の「TUF Gaming Gold EVO」シリーズ（850W / 750W）を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ミリタリーグレードの耐久性と最新のATX 3.1に準拠した電源ユニット「TUF Gaming Gold EVO」シリーズ（850W / 750W）を発表しました。ミリタリーグレードのコンデンサとデュアルボールベアリングのファンを採用し優れた耐久性を備え、プリント基板には湿気や埃、過酷な温度から基盤を保護するコーティングが実装。あらゆる環境下で安定したパフォーマンスを発揮します。取り回しのしやすいエッチングケーブルとフルモジュラー設計ですっきりと組みやすく、保証も8年の長期保証です。2026年3月13日（金）より販売開始します。

◆製品特徴

◆製品詳細

- ミリタリーグレードのコンデンサ採用：TUF 5Kブラックメタリックコンデンサーを採用。標準的なコンデンサーと比べて 52％広い温度耐性 と、最大2.5倍の長寿命 を実現。- デュアルボールファンベアリング：搭載の135mmファンにはデュアルボールベアリングを採用、スリーブベアリング設計と比べて、最大で2倍の耐久性を実現。- 保護用PCBコーティング：プリント基板にはコンフォーマルコーティングが施されており、湿気やほこり、ごみ屑などによるショートから保護。- 80 PLUSおよびCybenetics Gold認証取得：安定性と効率性に優れた日本製の低ESRコンデンサを採用することで、80 PLUSおよびCybenetics GOLD認証を取得。消費電力、発熱、静音性、信頼性において優れた性能を発揮。- ATX 3.1対応：ATX 3.1規格に準拠し、PCIe Gen 5.1グラフィックスカードに対応した16ピンPCIeケーブルを同梱。- 高品質なエッチングケーブル：UL1581難燃試験やUL758認証の厳しい基準を満たし高品質でしなやかな素材を使用した取り回しのしやすいエッチングケーブルを採用。- 長期保証：8年間の製品保証。

850W製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/power-supply-units/tuf-gaming/tuf-gaming-850g-evo/(https://www.asus.com/jp/motherboards-components/power-supply-units/tuf-gaming/tuf-gaming-850g-evo/?utm_source=pr&utm_medium=link)

750W製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/power-supply-units/tuf-gaming/tuf-gaming-750g-evo/(https://www.asus.com/jp/motherboards-components/power-supply-units/tuf-gaming/tuf-gaming-750g-evo/?utm_source=pr&utm_medium=link)

TUF-GAMING-850G-EVO

TUF-GAMING-750G-EVO

