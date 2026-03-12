Pixio × クリエイターコラボ第10弾！ イラストレーター・槇島氏による描き下ろしイラストを「PX249 Wave」シリーズのイメージビジュアルに採用
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、さまざまな分野で活躍するクリエイターの応援と新たなカルチャーの醸成を目的とする「Pixioクリエイターズコラボレーション企画第10弾」を実施いたします。
本企画では、人気イラストレーター・槇島氏による描き下ろしイラストを、Pixioの新モニターシリーズ「PX249 Wave（全8色）」のイメージビジュアルとして採用しました。なお、すべてのイラストにはPixioオフィシャルアンバサダーがモデルとして登場しています。
また、本コラボレーション第10弾の実施を記念し、2026年3月12日（木）～2026年3月22日（日）までの期間限定でアクリルキーホルダーなどが当たるキャンペーンを開催いたします。
Pixioクリエイターズコラボレーション企画とは
Pixioは、すべてのクリエイターの個性と権利を大切に応援しています。
活動場所の提供することで、ともに成長し、新しいカルチャーの共創を目指して、さまざまなクリエイターとコラボレーションを実施します。
■槇島さんについて
キャラクターの魅力を最大限に引き出す、高精細で表情豊かなイラストが魅力のイラストレーター。テーマに合わせて色彩を巧みに操り、透明感のある光のエフェクトや繊細な加筆により、キャラクターが生き生きと呼吸するような世界観を構築する。
・X ：https://x.com/xx0ffire
・Pixiv ：https://www.pixiv.net/users/66174699
ブラックモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの 人生つみこ さんをモデルに採用。
ホワイトモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの 蒼真なひろ さんをモデルに採用。
パステルブルーのモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの 水瀬なの さんを採用。
パステルピンクのモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの 宙星ぱる さんをモデルに採用。
パステルパープルモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの おなつのにびたし さんをモデルに採用。
ミントグリーンモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの 日向まる さんをモデルに採用。
イエローモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの Sirry さんをモデルに採用。
ベージュモデルは、Pixioオフィシャルアンバサダーの 鹿乃 さんをモデルに採用。
クリエイターコラボ第10弾開催記念キャンペーン
今回のコラボを記念して、アクリルキーホルダーなどがもらえるキャンペーンを開催します。
■サイン入り アクリルキーホルダープレゼント
・応募期間 ：2026年3月12日（木）～2026年3月22日（日）
・対象SNS ：X、Instagram
・特典 ：抽選で8名様に、描き下ろしイラストを使用した「サイン入り アクリルキーホルダー」をプレゼント
▼Xの参加方法
１.Pixio公式Ｘアカウント（https://x.com/pixiojapan）をフォロー
２.キャンペーン投稿に「#Pixioクリエイターコラボ10」 を付けて引用リポスト＆いいね
３.好きなデザイン を付けて引用リポストすると当選確率アップ！
▼Instagaramの参加方法
１.Pixio公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/pixiojapan/）をフォロー
２.キャンペーン投稿をいいね
３.好きなイラストのカラーをコメント
■オリジナル壁紙プレゼント
・対象：どなたでも！
・特典：クリエイターコラボ第10弾にて描き下ろされたイラストのPC用壁紙をプレゼント
・参加方法
１. Pixio公式ストアの「壁紙一覧(https://pixiogaming.jp/pages/downloads)」へアクセス
２. 壁紙をダウンロード
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
Pixioコラボクリエイター募集
Pixio製品にイラストを掲載させていただけるクリエイター様を募集しております。
応募フォームはこちら :
https://forms.gle/ErBsBhfCLoSc6KjH7
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
販売店舗一覧- Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/
- Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
- Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
- Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
- Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
Pixio公式SNSアカウント- X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan
- Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg
- Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/
- twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan
- TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp
■本記事に関するお問い合わせ先
担当 ： Hamee株式会社 ゲーミングアクセサリー事業部PR担当 池水/桑山
e-mail ： pixio_store@hamee.co.jp