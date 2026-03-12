図星すぎて溶ける″ 新感覚の性格診断『MELT診断』がリリース！全60パターンの詳細分析で、あなたの「本当の才能」と「裏の顔」を丸裸に。

■『MELT診断』とは？

株式会社MIRIX

『MELT診断(https://melt-quiz.com/)』は、日常の何気ない価値観や究極の二択から、あなたの深層心理を独自のアルゴリズムで分析する新感覚の性格診断サービスです。

MELT診断

よくある単調な診断とは異なり、「直感」と「論理」の揺れ動きを計測する10段階のスライダー式回答を採用。

その結果から、「アート」「ビジネス」「ライフ」「アクション」「ファンタジー」の5つのカテゴリに分類し、さらにそこから細分化された「全60種類のオリジナル称号」を授与します。

▼MELT診断を今すぐお試し（完全無料）

https://melt-quiz.com/

■『MELT診断』の3つの特徴

1. 容赦なく図星を突く「60種類」の超・詳細な診断結果

「無敗のゲーマー」「謎の教祖」「愛されニート」「ダメ人間製造機」など、思わず二度見してしまうユニークな称号を60パターン用意。

60タイプに性格分類

それぞれの結果には、あなたの強みだけでなく、「実は褒められると照れるくせに、もっと褒めてほしいと思っている」といった、思わず「図星すぎて溶ける…」と唸ってしまうような辛口の「あるある（裏の顔）」が記載されています。

診断結果診断結果2. 直感で答える「10段階スライダー式」の20の質問

「AかBか」の単純な二択ではなく、「どちらかといえばA（スライダー目盛り3）」のような、人間の複雑な感情のグラデーションを読み取る独自のUIを採用。

サクサクと直感的に答えられるため、わずか3分程度で本格的な深層心理テストが完了します。

3. SNSシェアに完全最適化

結果画面からは、ワンタップで結果画像を生成し、X（旧Twitter）などのSNSへ即座にシェアすることが可能です。

「相性最高のタイプ」や「気が合わないタイプ」も同時に表示されるため、友人や同僚、パートナー同士で結果を見せ合い、盛り上がることができます。

■ 開発の背景

現代は情報に溢れ、自分自身の「本当の強み」や「心地よい生き方」を見失いがちな時代です。

本サービスは、単に性格を分類するだけでなく、ユーザー自身が「自分の隠れた才能」や「直視したくない弱点」にクスッと笑いながら気づき、明日からの人間関係や仕事に少しでも前向きになれるきっかけを作りたいという思いから開発されました。

■ サービス概要

サービス名：MELT診断（メルト診断）

公開日：2026年3月6日

利用料金：無料

公式サイト：https://melt-quiz.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MIRIX 担当：山田

お問い合わせフォーム：https://melt-quiz.com/contact