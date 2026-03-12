【株式会社Enactic】NVIDIA 主催のGTC 2026 に出展

株式会社Enactic

株式会社Enactic（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本泰豊、以下「Enactic」）は、2026年3月に米国カリフォルニア州サンノゼでNVIDIAが主催する世界最大級のAIカンファレンス「GTC 2026」に出展し、ロボットAIモデルを同一条件下で比較・評価するためのオープンソース評価基盤「OpenArm Cell」を初公開いたします。会場では実機によるデモンストレーションを実施し、評価プロセスの一連の流れをご覧いただけます。

ロボットAI研究では、ハードウェアや実験環境の違いにより、モデル性能の公平な比較が難しいという課題があります。「OpenArm Cell」は、再現可能な環境設計と標準化された評価フローにより、この課題の解決に取り組む評価基盤です。

本基盤は、世界中の研究者・開発者が同様の条件で検証できる環境の構築を目標としており、「公平性・民主性・再現性を備えたロボットAI研究のオープンソース共通基盤」というビジョンのもと、実用的で信頼性の高い評価プラットフォームの実現を目指します。

出展概要

出展イベント：GTC 2026

会期：2026年3月16日（月）～ 3月19日（木）※現地時間

会場：San Jose McEnery Convention Center（米国・カリフォルニア州サンノゼ）

ブース番号：3418

出展内容：

ロボットAI評価基盤「OpenArm Cell」の実機デモンストレーションを行い、日常作業を対象に2種類のAIモデルの動作を同一環境下で比較します。

各モデルのタスク達成率は、「OpenArm Cell」に設置されたディスプレイにリアルタイムでスコア表示されます。 成功判定は自動で行われ、動作ログも記録されます。

デモンストレーションはブースにて随時実施予定です。

評価基盤「OpenArm Cell」について

OpenArm Cellは、ロボットAIモデルの比較・評価を再現可能な条件下で公平に行うための実機評価基盤です。

ロボットAI研究では現在、研究者ごとに異なる環境で評価が行われており、「モデルAの方がモデルBより優れている」という主張を第三者が検証することが困難な状況にあります。OpenArm Cellは、評価環境そのものを規格化することで、この課題に正面から取り組みます。

「OpenArm」プロジェクトについて

主要機能- 環境の規格化背景・照明・カメラ構成・アーム位置をすべて統一。どのOpenArm Cellで評価しても、同一条件が保証されます。- AIモデルの自動評価複数のモデルを自動的に切り替えて評価する仕組みを備えており、人手を介さず連続した性能比較が可能です。- 昇降装置による広範な作業領域両腕を一体で上下させる昇降装置により、アームのリーチ範囲が広がり、広い作業領域を必要とするタスクにも対応します。- 安全性ライトカーテン、非常停止スイッチを備え、安全性に配慮しています。- データ収集基盤AIモデルの評価だけでなく、AIモデル学習用のデータ収集基盤としても活用可能です。

「OpenArm」は、ハードウェア設計から制御ソフトウェアまでを公開した、オープンソースの双腕ロボットアームを中心とするロボットAI研究プラットフォームです。テレオペレーション（遠隔操作）、模倣学習、強化学習、実機データ収集など、幅広いロボットAI研究に対応しています。

2025年7月のリリース以降、GitHub上で1,700以上のStar（2026年2月時点）を獲得しており、国内外の研究機関・企業において研究用途で活用されています。

Enacticは、2026年4月に次世代バージョン「OpenArm 2.0」のリリースを予定しています。今回GTC 2026にて展示する評価基盤「OpenArm Cell」は、OpenArm 2.0を構成する主要コンポーネントのひとつです。

OpenArm 2.0では、実運用を通じて明らかになった技術的課題を踏まえたアーム本体の改良に加え、再現可能なAIモデル評価基盤「OpenArm Cell」、およびゼロ抵抗の軽量パッシブアーム「OpenArm KER」を新たに追加し、ロボットAI研究における開発から評価・データ収集までを一体的に支援する包括的なアップデートとなります。

本バージョンは長期安定版として提供予定であり、研究者・開発者が継続的に成果を積み上げられる堅牢なプラットフォームの提供を目指しています。

GTC 2026について

株式会社Enacticについて

株式会社Enacticは、介護業界、サービス業界や家庭において、人の生活を支援する「安全で実用的なヒューマノイドの導入」を推進します。実世界でのデータ収集を拡大することで基盤モデルの開発を促進し、特に人材不足が叫ばれる介護業界などにおいて、人とともに働くことで現場の生産性向上を目指しています。

