圧倒的な風を、その手に。現場品質の風圧と耐久性を備えた、工場エアに迫るハイパワー「ハンディエアブローガン（充電ステーション付き）」をAmazonで販売｜株式会社メイカーズ（MAKERZ）

株式会社メイカーズ

株式会社キーエンス100％出資の新規事業会社、株式会社メイカーズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：橋本洋平）は、高出力の送風力とコードレス運用を両立した「ハンディエアブローガン（充電ステーション付き）」を、2026年3月3日（火）よりAmazonにて販売開始いたしました。

本商品は、発売に先立ち、メイカーズのB2B向け自社ECサイトを通じて、すでに全国の製造現場で多数の採用実績を重ねてきました。日々の清掃・メンテナンス作業が求められる環境や、粉塵が舞うような厳しい現場環境においても数多く稼働しており、その性能・耐久性・運用性は、実際のプロフェッショナルの現場で高く評価されています。確かな稼働実績に裏打ちされた、現場起点のエアブローガンです。

その高い風圧性能は、木工やDIYで出る粉塵の飛ばし作業、車まわりのメンテナンス、模型・機器類の細かなホコリ除去など、幅広いシーンで活躍します。強・中・弱の3段階パワー切替により、日常用途から専門的な作業まで、目的に応じて最適な風量を選択できます。さらに、専用の充電ステーションは“挿すだけ”で充電が完了する設計を採用。工具の保管場所と充電管理を一体化し、使いたいときにすぐ使える快適な運用性を実現しています。

独自構造により安定した風量と高い耐久性を実現しつつ、持ちやすいボディ形状と軽量設計を採用。プロの現場で求められる性能を、日常の用途でも発揮します。コードレスながらパワフルなブロー作業を場所を選ばず行える、利便性の高いデバイスです。

- ハンディエアブローガン（充電ステーション付き）AG-MKシリーズ- 価 格：29,800円（税込）- 販売日：2026年3月3日（火）- 販 売：Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQX6HCVS

■メイカーズブランドサイト https://www.makerz.co.jp/brand/(https://www.makerz.co.jp/brand/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR007-AGMK)

現場の目で選ばれる道具としての確かさ

挿すだけで、次に備える専用充電ステーション

使いやすさを統合した、機能美のかたち

3段階パワー切替。必要な風を、必要なだけ

私たちが目指したのは、単に強い風を吹く道具ではありません。

手に取った瞬間から、片づけた後まで、

すべての体験に、無駄がないこと。

挿すだけで充電ステーションの設計も、

その思想から生まれました。

そして、機能だけでなく、空間に自然と馴染む佇まいにも

同じ想いを込めています。

妥協なきこの一台を、あなたの手元へ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YRXB9c5Hf6E ]

ハンディエアブローガン：仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/14_1_96f2c55d6e87444e1dbe0adae4a6b9c1.jpg?v=202603120551 ]

※ノズル、ダストフィルタを除く

充電ステーション：仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/14_2_393d97141f2eb631f1c4d90b727e3b9a.jpg?v=202603120551 ]

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR007-AGMK)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。