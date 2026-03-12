Forcesteed Robotics、ロボットの移動行動をリアルタイムに生成するモビリティAIコアエンジン「Forcesteed-ARIA」を開発

株式会社Forcesteed Robotics

株式会社Forcesteed Robotics（本社：東京都江東区、代表取締役：大澤弘幸、以下「Forcesteed Robotics」）は、ロボットの移動行動をリアルタイムに生成するモビリティAIコアエンジン 「Forcesteed-ARIA（フォースティード アリア）」 を開発し、実環境でのPoC（概念実証）を開始しました。



Forcesteed-ARIAは、ロボットに搭載されたカメラ画像をもとに、SLAM・高精度地図に依存せ

ずロボットの移動をプランニングできるマップレスナビゲーションAIです。

今回のPoCでは、実環境で取得したロボット走行ログを用いたデータセットを構築、ロボットが人や

障害物を回避しながら通路に沿って移動するような経路生成の検証を行いました。



近年研究が進む自動運転用Vision-Language-Action（VLA）型AIをロボット用途に適した軽量構成として自社で試作した基盤モデルであり、今後Forcesteed Roboticsが開発するロボットプラットフォームへの応用を目指しています。

Forcesteed Roboticsによる実験結果。各画像右上のグラフは緑がGround Truth（実際にロボットが通った軌跡）で、赤がPrediction（AIが予測またはプランニングした軌跡）。

開発の背景

従来のロボットナビゲーションは、磁気マーカーやSLAM・高精度地図などの環境インフラに依存するケースが多く、導入や環境更新にコストがかかることが課題となっていました。

Forcesteed Roboticsでは、ロボットが環境を理解しながら自律的に行動するモビリティ知能の研究開発を進めており、その基盤技術としてForcesteed-ARIAを開発しました。

技術概要

Forcesteed-ARIAは、カメラ映像を入力として移動経路をロボット座標系で生成するモビリティAIコアエンジンです。ロボットのローカル計算環境で動作するため、クラウド接続に依存せずリアルタイムに移動行動を生成できます。

【主な特徴】

１．カメラ画像と指示プロンプトから数秒先の移動経路を生成

２．SLAM・高精度地図に依存しないマップレスナビゲーション

３．ローカル処理によるリアルタイム動作

４．公開データセット・独自構築データセットによる基盤モデル構築

実現可能なロボット行動

Forcesteed-ARIAにより、以下のような行動生成が可能になります。

・ 人や障害物を考慮した移動行動のプランニング

・ 目的を示すプロンプトに応じたパスを生成

・ 通路や空間構造に沿ったナビゲーション

・ 地図に依存しないマップレス移動

・ カメラ情報のみを用いたリアルタイム行動生成

今後の展開

Forcesteed-ARIAは、Forcesteed Roboticsが開発を進めるロボットプラットフォーム 「Guardian」 への搭載を想定しています。

また、他ロボット向けモビリティAI基盤の初期モデルとして、以下の研究開発も進めていく予定です。

- 指示付き経路生成（命令ベース行動生成）- シミュレーション環境による大規模事前学習- 異なる環境ドメインでの行動生成- 実環境データによる継続学習

Forcesteed Roboticsでは、ロボットが環境を理解し自然に行動するためのモビリティ知能の研究開発を継続していきます。

株式会社Forcesteed Roboticsについて

Forcesteed Roboticsは、AI × 画像認識 × ロボティクス技術を用いたフィジカルAI分野の研究開発および社会実装を行うスタートアップです。現場におけるロボット活用を見据え、AIの認識・判断・制御を組み合わせたシステムの構築や、学習用データ収集基盤の提供を通じて、研究開発から現場導入までを支援しています。

会社概要

会社名：株式会社Forcesteed Robotics

所在地：東京都江東区青海２丁目７番４号 The SOHO

設立：2024年07月29日

代表取締役：大澤弘幸、諸岡亜貴子

事業内容：● AI・画像認識・ロボティクス技術の研究開発および社会実装

● Spingence社製「Edgestar」サーバの販売および技術支援

● RealMan Robotics社の日本における戦略パートナー

● ｕｇｏ社製ロボットの販売代理店

Webサイト：https://www.forcesteed.com/