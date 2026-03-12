精密板金加工会社が半導体業界依存から一転。「Eigyo Engine」で2ヶ月ごとに150万円の継続受注を創出｜営業製作所株式会社

営業製作所株式会社

最先端のテクノロジーを活用し、製造業の業務改善を支援する営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西島本 周）は、同社が提供する営業代行/営業支援/マッチングサービス「Eigyo Engine」が、精密板金加工を手がけるシンエイメタルテック株式会社（所在地：佐賀県神埼市）に導入されたことをお知らせします。

Eigyo Engineの導入により、半導体業界への取引依存が高かった営業構造を見直し、新たな業界への営業展開を開始しました。製造業では特定業界の顧客に売上が集中するケースも多く、新規顧客の開拓や業界分散には時間がかかることが一般的です。特に既存取引が安定している企業では、新規業界への営業活動が十分に行われないまま取引構造が固定化してしまうケースも少なくありません。

本事例では、営業ターゲットの再設計と継続的なアプローチを行うことで新規顧客との取引を開始。その結果、新たに開拓した顧客から2ヶ月ごとに約150万円規模の継続受注を獲得するなど、従来は取引のなかった業界から安定的な売上を創出しました。特定業界に依存していた営業構造を転換し、短期間で継続取引につながる受注を生み出した点は、製造業における新規開拓の一般的な立ち上がりと比較しても異例の成果といえます。

導入事例の概要

# 抱えていた課題

・半導体関連業界への依存度が高く、市場動向によって売上が大きく左右される構造だった

・既存顧客対応に追われ、新規営業のためのリスト作成や電話営業に十分な時間を確保できなかった

・新規顧客開拓の体制や営業ノウハウが社内に十分蓄積されていなかった

# マッチングサービス「Eigyo Engine」を選んだ理由

・技術内容や加工条件から発注可能性の高い企業を抽出できるリストデータに魅力を感じた

・購買部門や担当部署など、具体的なアプローチ先の情報が整理されていた

・自社の加工技術を活かせる企業へ効率的にアプローチできる営業支援体制

# 導入の成果

・新規顧客との商談機会が増加

・2ヶ月ごとに150万円の継続受注につながる取引を創出

・営業活動を通じて自社の強みや対応領域を再認識

導入企業について｜シンエイメタルテック株式会社

シンエイメタルテック株式会社は、佐賀県神埼市に本社を構え、精密板金加工や製缶加工を中心としたものづくりを行う企業です。1967年の創業以来、産業機械や各種設備に使用される金属部品の製造を手がけ、長年にわたり顧客のものづくりを支えてきました。

同社では、レーザー加工、タレットパンチ加工、曲げ加工、溶接などの工程に対応し、板金加工から組立まで幅広い製造工程を社内で対応できる体制を整えています。鉄やステンレスを中心とした材料に対応しており、10mm角程度の小型部品から1000mm角程度の大型部品まで、板厚1mm～12mmの加工が可能です。形状についても特定の制約を設けず、複雑な形状の製品にも柔軟に対応できる点を強みとしています。また、ロット対応も柔軟で、板金加工のみの製品であれば最大1000個程度の量産に対応可能。溶接工程を含む製品についても案件内容に応じて調整しながら対応しています。

所在地：佐賀県神埼市千代田町崎村551番地

従業員数：57名

事業内容：精密板金加工・溶接全般 レーザー＆タレパン加工、曲げ、研磨、機械加工

導入前の課題：半導体業界への依存と営業リソース不足

シンエイメタルテック株式会社では、これまで半導体関連業界との取引を中心に事業を展開していました。しかし、特定の業界への依存度が高い状況では、景気や市場動向によって受注量が大きく変動するリスクがあり、事業の安定性に課題を感じていました。

当時は取引先が半導体関連に集中。発注の波が激しいので、売上が左右されることが多いことが課題になっていました。

また、新規顧客の開拓を進める必要性は認識していたものの、既存顧客への対応に多くの時間を割く必要があり、新規営業のためのリスト作成や電話営業、アポイント獲得といった活動を十分に行うことが難しい状況でした。

新規顧客を開拓するうえで、リストアップ、電話営業、アポ取りなどを検討していましたが、既存のお客さんの対応で手一杯。営業活動に時間を割けませんでした。

営業活動の時間不足に加え、新規顧客開拓の仕組みやノウハウが社内に十分蓄積されていなかったこともあり、新たな取引先を増やす取り組みが思うように進まない状況が続いていました。半導体業界への依存と新規営業に割けるリソース不足。それらが重なり、販路拡大の必要性を感じながらも積極的な新規営業活動を進めにくい状況が導入前の大きな課題でした。

Eigyo Engineを選んだ理由：精度の高い営業リストとアプローチ情報

Eigyo Engineを知ったきっかけは、営業製作所からの電話。サービス内容の説明を受ける中で、特に魅力を感じたのが営業リストの精度の高さでした。

営業製作所については、電話営業で知りました。社内で何度か話し合い、Eigyo Engineのリストツールに魅力を感じました。

Eigyo Engineでは、企業情報だけでなく、購買部門や担当部署などの情報も整理されており、具体的なアプローチ先が明確になっていました。自社の加工技術や対応可能な材料・加工方法などの条件から、発注可能性のある企業を抽出できる点が評価されました。

Eigyo Engineには購買部や担当部署のデータも登録されており、細かいところにまで手が届いていると感じ、導入を決めました。

また、単に企業リストを提供するだけではなく、商談創出につながる営業支援を受けられる点も導入の大きな判断材料となりました。自社の強みを活かせる企業に効率的にアプローチできる営業支援体制や、購買部門などの具体的な担当部署にアプローチできる情報の充実度が導入の決め手です。

導入後の成果：新規顧客との継続受注を実現

Eigyo Engineの導入にあたり、同社が期待したのは契約につながる企業を見つけること。また、将来につながるような見込み客を発掘することです。導入後は、新規顧客との商談機会が増え、従来は接点のなかった企業との取引が生まれました。商談後も継続的なフォローを行うことで、リピート受注につながる成果も生まれており、2ヶ月に1回150万円の売上創出が実現しました。

商談後も丁寧にフォローしていただき、リピートで継続して受注しており売上につながっています。

また、新規営業活動を通じて、自社の強みや対応可能な加工領域を改めて整理する機会にもなりました。自社単独で対応できる加工だけでなく、協力会社との連携によって対応できる範囲を広げるなど、事業の可能性を見直すきっかけにもなっています。

新規開拓の厳しさを痛感するとともに、営業しないと分からないことも発見できました。協力会社を含め、自分たちでできることを増やしていく必要性を実感しています。

今後もEigyo Engineを活用しながら、新規顧客との取引拡大を進めるとともに、自社および協力会社の技術を活かしたものづくりの幅を広げていく方針です。

Eigyo Engineはサポートも整っていました。商談後も放ったらかしではなく、こまめに連絡いただいたのもよかったです。会社によって状況はさまざまだと思うので、まずは話を聞いて、自社に一番合ったやり方を見つけることが大切だと思います。

製造業が抱える「新規開拓」に関する課題

製造業における案件確保では、多くの企業が新規開拓に関する課題を抱えています。既存顧客との取引が中心となり、新しい販路を開拓したいと考えていても、「どの企業に、どのような方法でアプローチすればよいのか分からない」という悩みは少なくありません。

とくに専門性の高い加工技術や独自のノウハウを持っていても、それを必要とする企業へ適切に届けられず、結果として技術的な強みを十分に活かせる案件に巡り合えないケースも多く見られます。

また、営業リソース不足を補うために営業代行を活用したものの、業界理解が浅くターゲットが適切でないため、商談につながりにくい質の低いアポイントが増えてしまい、成果に結びつかないという声もあります。

このように、製造業では単なるアポイント数ではなく、技術内容を理解した上でのターゲティングや営業設計が重要な課題となっています。

強みを活かせる案件の獲得なら「Eigyo Engine」

Eigyo Engineとは？

Eigyo Engineは、製造業に特化したデータベースと、技術を必要としている企業の絞り込みを駆使して、専任リサーチャーが企業を厳選し、「強みを活かせる案件」をご紹介する営業代行・マッチングサービスです。

データベースには製造業に特化した180万社の情報を蓄積しており、60万件以上のリサーチタグを活用できます。これにより、業界・エリア・ロットはもちろん、加工方法や材質といった「技術ニーズ」、外注状況や設備投資状況などの「発注ニーズ」まで、より高精度な絞り込みが可能です。

さらに、製造業に精通した専任リサーチャーが、候補企業に直接電話でヒアリングを行い、「発注したい仕事内容」を把握。お客様の技術的な強みに最もマッチする案件だけを厳選してご紹介します。

現在、営業製作所株式会社ではEigyo Engineに関する無料ご相談会を実施中です。無料相談やお見積のご依頼、各種お問い合せについては、ぜひお気軽にご連絡ください。

製造業に特化した180万社のデータベース

● 法人データは180万件、部署・拠点データは250万件

● 会員の中からしかマッチングできないビジネスマッチングと異なり、全国の法人からマッチングできるため、母数が圧倒的に多い

製造業に特化したデータベース60万件のリサーチタグで高精度の絞り込み

● 業界やエリア、ロットだけでなく加工方法や材質など技術を必要とする企業を絞り込み

● 高い生産性で安く製品を提供できる「得意な案件」を見つけられる

高精度の絞り込み機能

製造業に精通した自社専任リサーチャーが案件を厳選

● 専任のリサーチャーが電話で候補企業の「発注したい仕事」をヒアリング

●お客様の技術的な強みとマッチしそうな案件を厳選して紹介

専任リサーチャーによる案件の厳選

Eigyo Engineの料金プラン

Eigyo Engineは、月額固定費で商談までの業務フローすべてを網羅的にサポート。営業にかかる作業は限りなく0になります。平均値で、6ヶ月では粗利ベースで投資を回収。1年で見るとさらに大きくプラスのメリットが見込めます。

従業員を採用するよりも圧倒的に高いコストパフォーマンスが期待できる点もEigyo Engineの大きな魅力。通常、社員1名あたり約600万円かかり、採用難や退職リスク、教育コストなどのリスクも伴います。Eigyo Engineなら、従業員を1名採用するよりも、低いリスク・高いパフォーマンスが見込めます。

営業製作所株式会社 概要

営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。

営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「DX Engine」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。

製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。



社名：営業製作所株式会社

設立：2020年4月1日

代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航

電話番号：06-6136-8027

本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階

従業員数：136名

事業内容：ITソリューション事業



