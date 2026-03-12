SOXAI（ソクサイ）、唯一の国産(※1)睡眠管理用スマートリングの新モデル「SOXAI RING 2」発売後初のユーザー調査結果を世界睡眠デー・春の睡眠の日に合わせ公開

株式会社SOXAI

株式会社SOXAI（代表取締役社長 渡邉達彦、以下、SOXAI）は、世界睡眠学会が3月13日に制定した世界睡眠デーおよび睡眠健康推進機構が制定した3月18日「春の睡眠の日」にあわせ、自社で開発・販売する唯一の国産睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING」の新モデル「SOXAI RING 2」の一般販売後初のユーザー調査結果を公開します。

※1 唯一の国産スマートリング：日本国内における「バイタルセンシング機能を搭載したスマートリング」として（SOXAI調べ）

睡眠不足大国・日本

OECDの調査によると、日本の平均睡眠時間は、加盟国33ヵ国平均の8時間28分より1時間以上も短い7時間22分で、最下位ということが明らかになっています。(※2)

また、平均睡眠時間を性年代別に見ると、「SOXAI RING」のメインユーザーである30代～50代の男性のうち約8割が「7時間未満」と回答。(※3)

慢性的な睡眠不足は、生産性の低下や生活習慣病リスクの増加、メンタルヘルスへの影響など、さまざまな社会課題の要因となることが指摘されています。こうした背景もあり、近年は自身の睡眠状態を客観的に把握する「睡眠の可視化」への関心が高まっています。

SOXAIは「ヘルスケアをライフスタイルに」をビジョンに掲げ、2021年に創業されたヘルステック企業です。日本の慢性的な睡眠不足という社会課題の解決を目指し、日本の睡眠データを正確に取得・分析可能な、唯一の国産睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING」を2022年より販売しています。累計販売台数は6万台(※4)を突破し、国内スマートリング市場を引き続き牽引しています。さらに、利用開始3カ月で全ユーザーの睡眠時間が平均11.9%増加した傾向が確認されるなど(※5)、睡眠データの可視化が生活習慣の見直しにつながる可能性が示されてきました。

※2 経済協力開発機構（OECD）による2021年版調査

※3 厚生労働省「国民健康・栄養調査」（令和6年）より

※4 2026年2月時点

※5 2023年8月~2024年11月におけるSOXAIアプリユーザーの利用データより

世界睡眠デー・春の睡眠の日にあわせ、「SOXAI RING」ユーザーアンケート調査結果を公開

SOXAIは、ユーザーの「SOXAI RING」利用実態や製品の使用感などを把握するため、定期的にアンケート調査を実施しています。

そして2026年2月、最新モデル「SOXAI RING 2」販売後初となるユーザーアンケート調査を実施しましたので、3月13日「世界睡眠デー」と3月18日「春の睡眠の日」にあわせ、調査結果を一部公開します。

＜調査概要＞

調査期間：2026年2月5日～2026年2月19日

調査対象：SOXAI RINGユーザー 1,308名

＜結果サマリー＞

結果１.：シリーズ全体で約8割が総合的に満足と回答。「SOXAI RING 2」満足度はさらに＋6.9%向上

「あなたはSOXAI RINGについて、総合的にどの程度満足していますか？」と聞いたところ、シリーズ全体の満足率は75.3%と、前回調査と比較し＋7.6%となり、全ユーザーの約8割が高い評価を示す結果に。新モデル「SOXAI RING 2」ユーザーのみでみると82.2%とさらに満足度が向上し、シリーズ平均を6.9%上回る結果に。「健康への意識を高めてくれる伴走者です（SOXAI RING 1.1ユーザー）」「使い心地が良くなった（SOXAI RING 2ユーザー）」など、シリーズ全体を通して高い評価を得ていることが明らかになりました。

結果２.：「SOXAI RING 2」のバッテリー持続時間満足度が77.2%と、シリーズ全体の満足度を大幅に上回る

バッテリー持続時間について「フル充電から十分な時間リングが駆動し続けるか」と聞いたところ、シリーズ全体で50.7%が満足と回答。前回調査と比較し＋8.1%向上し、ユーザーアンケート調査実施以来、初の過半数を超える結果となりました。一方「SOXAI RING 2」ユーザーのみでは77.2%と、全体を大きく上回る高い満足度が確認されました。

結果３.：リングの厚み・大きさに64.3%が満足と回答

リングの厚み・大きさについて「指につけていて邪魔に感じないか」と聞いたところ、「SOXAI RING 2」ユーザーの64.3%が満足と回答し、世界最細の6.7mmのリング幅(※6)を多くのユーザーが実感していることが明らかになりました。

※6 世界最細：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較（SOXAI調べ、2026年1月16日時点）

今回のユーザーアンケート調査結果から、シリーズ全体として高い満足度を維持していることが確認されるとともに、新モデル「SOXAI RING 2」では、世界最長レベルである最大14日間のバッテリー持続時間(※7)や世界最細の6.7mmのリング幅が叶える装着感といった項目がさらに向上し、より自然に日常生活の中で健康管理を取り入れられるデバイスとして評価されていることがうかがえます。

SOXAIは、今後もユーザーの声をもとに製品改善を重ねながら、睡眠をはじめとした健康データの可視化を通じて、日々の生活習慣の見直しや健康意識の向上に貢献してまいります。

世界睡眠デー・春の睡眠の日を機に、ご自身の睡眠や生活リズムを見直すきっかけのひとつとして、「SOXAI RING 2」をご活用いただければ幸いです。

※7 世界最長：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較。サイズごとに搭載しているバッテリーは異なり、14日間は20～26号の場合です。リングサイズと使用状況、ファームウェアバージョン、バッテリーの経年劣化によって変化します。（SOXAI調べ、2025年12月10日時点）

「SOXAI RING 2」について

2025年12月10日に、自社で開発・販売する日本発の睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING」の新モデル「SOXAI RING 2」を発売しました。新モデル「SOXAI RING 2」では、特許を取得した光学分野の最先端技術を活用して独自開発した光電容積脈波(PPG)センサー 「Deep Sensing(TM)」（ディープセンシング）※8を新たに搭載したことにより、計測の精度が大幅に改善し、より深いレベルで身体状態の変化を可視化することができるようになりました。さらにサイズは世界最細の幅6.7mmという細さ、継続使用可能時間も世界最長レベルの最大14日間となり、長時間装着する際もより快適にご利用いただけます。

詳しくはこちらよりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000089024.html

※8 「Spatial resolved spectroscopic multi-wavelength PPG (空間分解分光多波長PPG技術)」は特許取得済み（特許第7655609号）です。

SOXAIについて

SOXAIは「ヘルスケアをライフスタイルに」をビジョンに掲げ、2021年に創業されたヘルステック企業です。生活のあらゆる場面にバイタルセンシング技術を適応させることで、人々が自然と健康増進に取り組むことができる世界の実現を目指しています。

https://soxai.co.jp/pages/about-us

会社概要

本社所在地：神奈川県横浜市中区不老町1丁目2-1

代表者：代表取締役 渡邉達彦

設立：2021年

