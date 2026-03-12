スマートバンク、RubyKaigi 2026にHack Space Sponsorとして協賛

株式会社スマートバンク

AI家計簿アプリ「ワンバンク」を提供する株式会社スマートバンクは、2026年4月22日～24日に開催されるRubyKaigi 2026にHack Space Sponsorとして協賛することをお知らせいたします。（URL：https://rubykaigi.org/2026/）

■RubyKaigi 2026とは

RubyKaigi は、プログラミング言語 Ruby に関する世界最大級の国際カンファレンスです。 最先端の技術セッションの数々が披露されるプログラマーズカンファレンスとして、またRuby の処理系自体の開発者を集めて議論を促進するエンジンとして、さらに、英語・日本語を公用語とした世界的な Ruby コミュニティの交流のハブとしても、大きな役割を担っています。（※公式サイトより抜粋）

公式サイト：https://rubykaigi.org/2026/

日時：2026年4月22日（水）～4月24日（金）

場所：函館市民会館、函館アリーナ

■スマートバンク社員の登壇

当日は、スマートバンクのエンジニアが登壇します。

大庭 直人 / Masato Ohba @ohbarye

2015年にQuipper, Ltd（現リクルート）にWeb Engineerとして入社して国内外の教育サービス、 主にスタディサプリの開発・運用。2017年からはEngineering Managerとなり、Engineering Manager Meetupコミュニティを立ち上げ。 2020年、無職期間中に求職エントリを書いた直後にCTOにメールを貰い、SmartBankに入社。 Kaigi on Rails 2021-2025 Speaker. RubyKaigi 2024-2025 Speaker. YAPC::Hiroshima 2024 Speaker.

■スポンサーについて

スマートバンクはHack Space Sponsorとして、会場で電源を提供し、参加者が作業できるハックスペースを提供いたします。

また、当日ハックスペース内でPicoRubyを使ったワークショップを実施予定です。詳細は後日公開いたします。

■AI家計簿アプリ「ワンバンク（旧B/43）」とは

「ワンバンク（旧B/43）」は、”頑張らなくていいお金の管理”を実現する次世代のAI家計簿アプリです。各種クレジットカード・銀行口座連携や、手入力、AIレシート読み取り、AIスクショ読み取り機能も搭載しており、様々な支出をワンバンク1つで管理できます。従来の家計簿アプリとは違い、家計管理を楽しみながら続けられる機能を多数搭載しています。

また、Apple PayやGoogle Pay(TM) にも対応したチャージ式のVisaプリペイドカードとセットで使うこともでき、毎月の予算をプリペイドカードにチャージして支払いを行うだけで、アプリに支出の明細がリアルタイムで反映されるため、簡単に支出管理が可能です。個人の支出を管理する「マイカード」に加え、夫婦や同棲パートナー同士で使える「ペアカード」では、一つの口座に二人分のプリペイドカードが発行されるので、二人で使う生活費などの支出額をチャージしておけば共同で支出を確認できます。親子向けの「ジュニアカード」ではキャッシュレスでお小遣いを渡し、親子で一緒にお金の管理ができます。2021年4月のリリース以降、ユーザーの皆様にご活用いただき、2025年7月時点で累計ダウンロードは200万件にまで拡大しています。（サービスサイト：https://onebank.jp/ ）

【会社概要】

会社名：株式会社スマートバンク

代表者：代表取締役 堀井 翔太

設立：2019年4月9日

URL：https://smartbank.co.jp/

業務内容：家計管理サービス「ワンバンク（旧B/43）」及び決済事業の運営

資金移動業者 関東財務局長第00084号

前払式支払手段 関東財務局長 第00782号