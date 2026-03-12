ビットバンク株式会社、顧客エンゲージメント基盤に「Braze」を採用

Braze株式会社

顧客エンゲージメント基盤としてBraze株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：水谷 篤尚、以下「Braze」）は、暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンク株式会社（本社：東京都、代表取締役社長CEO：廣末 紀之、以下「ビットバンク」）が顧客エンゲージメントプラットフォーム「Braze」を採用したことを発表しました。なお、本格稼働は2026年10月を予定しています。

導入の背景

ビットバンクは、2014年の創業以来、暗号資産取引所「bitbank」を通じて、個人や法人のお客様に対し、高度で信頼性の高い取引環境を提供しており、国内でもトップレベルのシェアを有する暗号資産取引所です。



ユーザーエンゲージメント向上の一環として導入していたプッシュ通知を、より高度に活用したいニーズがあり、顧客エンゲージメントの高度化を図るためマーケティングおよび顧客コミュニケーション基盤の見直しを進めていました。ビットバンクは、国内外のマーケティングオートメーション／エンゲージメントツールと比較検討した結果、Brazeのリアルタイム性、API連携の柔軟性、業界水準を満たすセキュリティを高く評価し、採用を決定しました。

Brazeで実現する顧客体験

Brazeの導入により、ビットバンクは以下のような顧客体験の高度化を目指します。

1. 相場変動に連動したリアルタイム通知

APIトリガーを活用し、暗号資産価格の上昇・下落をリアルタイムに配信。ユーザーの取引状況に応じて、必要な情報を必要なタイミングで届けることが可能になります。

2. オンボーディングと本人確認プロセスの強化

口座開設時の本人確認や入金を、プッシュ通知やアプリ内メッセージで適切にガイドし、初回取引までをよりスムーズに支援します。

3. 通知の個別最適化やデータ活用

相場の動きやユーザーの利用状況などから、より関心の高い内容の通知を配信するなど、ユーザーに個別最適化したコミュニケーションを行い、顧客体験の向上を狙います。

4. アップセル・クロスセルの基盤構築

将来的には、ユーザーの取引履歴や関心に基づき、より高度な取引機能や関連サービスを提案することで、長期的なエンゲージメントと収益性の向上を図ります。



今後の展望

今後、Brazeに蓄積される顧客データを分析することで、ユーザー理解を深め、より精緻なパーソナライズと顧客エンゲージメントの高度化につなげていく方針です。

ビットバンクについて

ビットバンク株式会社は、関東財務局長（暗号資産交換業）登録番号 第00004号の登録を受けた暗号資産交換業者として、暗号資産取引所「bitbank」を運営しています。創業以来、ハッキング被害ゼロを継続する高いセキュリティと、44種類の暗号資産を取り扱い、すべて日本円で売買可能な取引環境を提供しています。暗号資産の普及と市場の発展を目指し幅広い活動を展開しています。



URL：https://bitbank.cc/

Brazeについて

Braze は、ブランドが「Be Absolutely Engaging.」を実現する顧客エンゲージメントプラットフォームです。Braze の活用で、マーケティング担当者はあらゆるデータソースから、データを収集、施策実行ができ、1 つのプラットフォームからマルチチャネル、かつリアルタイムに、顧客とパーソナライズされたコミュニケーションができます。さらにAIで仮説検証と最適化を繰り返しながら、大量配信を支援するスケーラビリティーで、ハイパーパーソナライゼーションを実現し、ブランドに熱狂するファンとの魅力的な関係を構築、維持できます。同社は、2024 年の米国ニュースで働きがいのあるテクノロジー企業に選ばれ、英国の Great Place to Work 誌で 2023 年の女性にとって最も働きやすい職場に選ばれ、ガートナー の 2023 年マジック クアドラント でマルチチャネル マーケティング ハブおよびマーケティング ハブのリーダーに選ばれました。The Forrester Wave: クロスチャネル マーケティング ハブ、2023 年第 1 四半期。Braze はニューヨークに本社を置き、北米、ヨーロッパ、APAC に 10 以上のオフィスを構えています。詳細については、https://www.braze.com/ja をご覧ください。