モノグサ、ISMSの国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得

モノグサ株式会社

記憶のプラットフォーム「Monoxer（モノグサ）」を提供するモノグサ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 竹内孝太朗・畔柳圭佑）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を、2026年1月13日付で取得したことをお知らせします。

本認証により、モノグサが提供する学習および人材育成支援サービスの開発・運用・提供に関わる情報資産において、国際基準に基づいた情報セキュリティ管理体制が構築・運用されていることを、第三者認証機関により正式に認められました。

■ 認証取得の背景

モノグサは、「記憶を日常に。」をミッションとして掲げ、記憶定着のための学習プラットフォーム「Monoxer」の開発・提供をしております。Monoxerを通じて、学校や塾などでの教育や企業の人材育成など、すべての学習者の記憶定着をサポートし、知識・スキルの向上を目指しています。

教育や人材育成の現場では、学習履歴や育成に関わる情報など、重要性の高い情報を適切に取り扱うことが求められます。近年、デジタル技術を活用した学習が広がる中で、サービスの信頼性や情報セキュリティ体制に対する社会的な要請も高まっています。

モノグサでは、こうした背景を踏まえ、情報セキュリティ対策のさらなる高度化に取り組んできました。今回、情報セキュリティマネジメント体制を国際規格に基づいて体系化し、その運用状況について第三者の視点で評価・認証を受けることで、より高い信頼性を確保するため、ISMS認証の取得に至りました。

■ 認証の概要

- 認証規格：ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024- 認証番号：JP026995- 認証取得日：2026年1月13日- 認証範囲：○ 記憶定着等を目的としたコンテンツの提供と開発○ 有料職業紹介サービスの提供○ 上記事業を目的としたSaaSサービスの開発・保守・運用・提供○ 認証審査機関：ビューロベリタスジャパン株式会社

■ 今後について

モノグサは、今回のISMS認証取得をゴールとするのではなく、情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な改善に取り組んでまいります。

教育や人材育成に関わる学びを支えるプラットフォームとして、すべての学習者および管理者の方に安心してご利用いただけるサービスであり続けるため、技術面・運用面の両面から情報セキュリティ体制の強化を図っていきます。

■ ISMS（ISO/IEC 27001）について

ISMS（Information Security Management System）とは、組織が保有する情報資産を、リスクに応じて適切に管理・保護するためのマネジメントシステムです。ISO/IEC 27001は、そのISMSに関する国際標準規格であり、情報セキュリティの機密性・完全性・可用性を継続的に維持・改善するための枠組みを定めています。

■「モノグサ株式会社」について

モノグサ株式会社は、「記憶を日常に。」をミッションとして掲げ、記憶定着のための学習プラットフォーム「Monoxer」の開発・提供をしております。

記憶は、私たち人類の知的活動の根幹を担うものです。

人が何かを認識する時や、判断する時。新しいものを生み出す時や、誰かと交流する時も、そこには自らの中に日々蓄積されてきた記憶という土台が必ず存在し、大きな影響を与えています。一方で「英単語の暗記」のように、記憶することは苦しい活動と捉えられてしまうことが多々あります。その苦しさは、情報が記憶しやすい形に整理されていないことや、記憶定着までの手法や管理が個人の感覚に任されていることに原因がある、と私たちは考えます。

その結果、記憶を無意識に遠ざけるようになってしまい、自らの可能性を形づくる土台をも狭めてしまっているのです。もし、記憶がだれにでも、負荷なく自然に行える活動になったなら、新しい言語を覚えて海外で働くことも、資格をとってなりたい職業に就くことも自由にできます。週末の過ごし方や日常の何気ない会話にすら新たな広がりが生まれることでしょう。

つまり、人の生き方にさまざまな奥行きと選択肢を与えてくれるもの、それが記憶なのです。モノグサは、“記憶をもっと容易に、より日常にすること”を使命とします。すべての人が自らの可能性を最大限に拡げることで、人生をより豊かに、実りあるものにするために。

■会社概要

会社名 ：モノグサ株式会社

設立 ：2016年8月10日

代表者 ：代表取締役 CEO 竹内 孝太朗

代表取締役 CTO 畔柳 圭佑

所在地 ：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 7階

事業内容：記憶のプラットフォーム Monoxer の開発と運営

URL ：https://corp.monoxer.com/