The Day Spa HOMEオンラインショップにて、eギフトサービス『AnyGift』を導入
AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は株式会社ザ・デイ・スパ（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：河崎 多恵）が展開する「The Day Spa HOME」にeギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。
AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能"を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。
今回、当社のAnyGiftの提供により、「The Day Spa HOMEオンラインショップ」にて人気の商品がeギフトとして贈れるようになります。
導入の背景
The Day Spa HOMEは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。
しかしながら、プレゼントとして贈る場合、都度お相手の方のご住所を確認する必要がありました。
そこでこの度、お客様にもっと気軽にThe Day Spa HOMEの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。
eギフトを通して、より多くの方にThe Day Spa HOMEの商品が届く機会を提供できれば幸いです。
The Day Spa HOME × AnyGiftのeギフトの特徴について
相手の住所を知らなくても「The Day Spa HOME」のギフト商品をLINEやメールでギフト可能に
いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「The Day Spa HOME」をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。
ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます
お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。
eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます
受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。
eギフトの贈り方 ／ 受け取り方
贈り方
1）商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。
2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。
3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。
受け取り方
1）eギフトURLを開き、「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。
2）お届け先情報を入力します。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。
3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。
eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）
【プレゼントにおすすめ】ザ・デイ・スパ 選べるスパ体験ギフト 全国版
極上の癒しを、大切なあの人へ。
特別なリラックスタイムをプレゼント
日本各地でラグジュアリースパを手掛けるザ・デイ・スパが贈る、選べるスパ体験ギフト。
日常を離れ、心と体を解きほぐす上質なスパ時間を、大切な方へプレゼントしませんか。
価格：34,100円(税込)
商品ページ：https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=185154537(https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=185154537)
選べるeギフト6,600円コース
TO BE YOU. ギフトセレクション 4つの「やさしさ」から選べる贈りもの
住所が分からなくてもURLで贈れるeギフト。
誕生日、ありがとうの気持ち、ちょっとしたご褒美に。
お相手が「今、いちばん欲しいケア」を選べる、心づかいの詰まったギフトセットです。
「住所を知らない相手にeギフトで贈る」ボタンから、ラッピングとメッセージカード、必要事項を入力して、URLを贈るだけ！
あとは、お相手が好きなアイテムを4種類の中から選びます♪
１．肌をやさしく労わるボディケアセット
２．健康な頭皮とツヤやかな髪へヘアケアセット
３．美しい手元へ導くハンドケアセット
４． 心地よい眠りを届ける眠活セット
価格：6,600円(税込)
商品ページ：https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=186986235(https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=186986235)
株式会社ザ・デイ・スパ について
株式会社ザ・デイ・スパ は、日本全国のラグジュアリーホテルや旅館、路面店等、様々な形態のスパ運営受託・コンサルティング業務のほか、トレーニングサービス、海外スパ化粧品のディストリビューティング、オリジナル化粧品の企画製造販売など、ホスピタリティ・ウェルネス業界に於ける、スパに特化した事業を展開しています。
「お客様のボディ・マインド・スピリットを満たす」をミッションとし、スパ一筋で情熱を注いできました。いつの時代においても、心を込めた人の手から生まれる温かなサービスをお届けすることが私たちの提供する価値です。20年以上スパにコミットし、培ってきたノウハウを通して、ウェルネスなライフスタイルに貢献します。
【会社概要】
会社名：株式会社ザ・デイ・スパ The Day Spa Co.,Ltd.
代表取締役社長：河崎 多恵
事業内容
スパ事業部 ： ホテル、旅館スパ運営受託・デイスパ運営・スパコンサルティング業務
販売事業部 ： 海外スパ化粧品販売・化粧品企画製造販売
貿易事業部 ： 海外スパ化粧品輸入・その他貿易業務
会社HP：https://www.thedayspa.jp/(https://www.thedayspa.jp/)
The Day Spa HOMEオンラインショップ：https://thedayspa.shop-pro.jp/(https://thedayspa.shop-pro.jp/)
eギフトサービス「AnyGift」について
『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。
自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。
AnyGift：https://anygift.jp/
eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift
AnyReach株式会社 会社概要
会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社
URL：https://anyreach.co.jp/
代表者：代表取締役 中島 功之祐
事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営
本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp