アイエスエフネット、エンジニアの成長を後押しする社内イベントを2月に開催

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年2月、首都圏の拠点に所属するITインフラエンジニアを主な対象として、エンジニアのキャリア形成と技術戦略の共有を目的とした社内イベント「アイキャリアフォーラム」を開催いたしました。

本イベントは、約2,300名のITインフラエンジニアを抱えるアイエスエフネットが、「人材育成会社」としてエンジニアのキャリア形成を支援するために開催しています。主体的に学び、行動しようとする意識の醸成を目的に実施している取り組みです。

アイエスエフネットは本イベントをはじめ、さまざまなエンジニアの育成施策を通じて、企業から必要とされ、即戦力として活躍できる高い人間性とスキルを備えたエンジニアの育成と輩出に努めています。





◆ 会社情報をオープンにし、エンジニアの成長を全社で支援

アイエスエフネットでは、ITインフラエンジニアが常に自身のキャリアをアップデートできるよう、多角的な情報発信と支援を行っています。

- 会社の最新戦略・成長実績の共有代表の渡邉から、最新の会社情報や会社が注力する方向性を直接伝えることで、ITインフラエンジニアが身につけるべきスキルや学ぶべき技術を明確にしています。- 技術戦略の共有CTOの浜田より、市場の変化にあわせた今後の技術ビジョンを共有いたしました。従来の「与えられる教育」から、エンジニアが自身の目標にあわせて動画コンテンツや外部教材を自由に活用し、スキルを伸ばせる環境へとシフトしていきます。- オープンなコミュニケーション社内のメールマガジン「エデュマガ」を通じたナレッジ共有や、16種類におよぶ相談窓口（キャリア・転職・ワークライフバランスなど）を設置し、一人ひとりの悩みに寄り添う文化を醸成しています。

◆ 市場から「必要とされ続けるエンジニア」の3つの指針

代表の渡邉からは、エンジニアが長期的に安定したキャリアを築き、高い評価を得るための普遍的な指針として、以下の3点が示されました。

- 成長意欲指示待ちではなく、自ら学ぼうとする姿勢- 顧客へ尽くす気持ち（ISC※1/DSP※2）企業文化への理解を深め、それを行動で体現するとともに、お客様を心から大切に想う高いホスピタリティを磨くこと- 創意工夫力目的意識を強く持ち、自発的に業務改善や効率化を提案し、価値を創造する力

※1 ISC：”ISF NET Standard Concept”の略で、社員が人として成長するためのもの、そして“一緒に働きたいという人だけがいる会社”を実現させていくためのものです。

※2 DSP：Design story project（デザインストーリープロジェクト）の略語です。DSPとはデザイン経営の一環

として策定された、ISCから進化した行動規範です。また従業員の利他的で能動的な行動規範により

社風を創造していくためのプロジェクトです。

◆参加者の声

本イベント後の振り返りでは、参加者から、キャリア形成への意欲の高まりや会社の成長戦略への共感がうかがえる、肯定的なフィードバックが多く寄せられました。

「ただ依頼された業務をこなすだけでなく、自主的に考え行動し、お客様に求められる人材を目指すことが自分への自信につながると確信した。」

「技術も大切だが、組織に馴染む努力や人間力の重要性を再認識した。特に創意工夫力は、オペレーターからエンジニアへステップアップするために最も意識したいポイントだ。」

「頑張ればその分だけ評価され、待遇に直結する仕組みが整っている。これなら高いモチベーションを持って挑戦し続けられる。」

また、イベント終了後に実施したアンケートで、イベント前後の「成長意欲度」を比較した結果、回答者の8割を超える従業員が「意欲が高まった」と回答し、本イベントが参加者のキャリア形成に対する意欲を大きく高めた結果となったと考えています。

アイエスエフネットは、2030年末までに「5つの日本一」の達成を目指しています。今後も、社員一人ひとりが市場価値を高め、顧客満足度向上に寄与できる好循環を生み出すべく、制度改革と教育投資を加速させてまいります。





◆「帰社会」とは

IT事業と福祉事業を展開するアイエスエフネットグループが、定期的に開催する社内イベントで、拠点ごとに社員が一堂に会し、組織の方向性やビジョンを共有する場となっています。部署や職種の垣根を越えて交流することで、組織としての一体感を高め、現場の声を経営に反映するための基盤づくりを目的としています。





