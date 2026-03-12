サンワダイレクト 2026年「サンワの日」イベント開催中！

サンワサプライ株式会社

パソコン・スマホ周辺機器メーカー サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』 では 3/5（木）の10時より「サンワの日」を開始いたしました。




2026年の「サンワの日」は、お買い得SALE、最大30,000円相当のポイントが当たるサンワドリームくじ、お得なクーポンがゲットできるガチャクーポン、SNSプレゼントキャンペーンなどイベント盛り沢山で実施しております。


いつも『サンワダイレクト』をご利用いただいている皆様も、初めてご利用される方も、この機会にぜひおトクな体験をお楽しみください。


＜2026年「サンワの日」 イベント会場はこちら＞


URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/sanwaday/


開催期間：2026年3月5日（木）10:00 から 2026年3月19日（木） 18:00 まで




【無くなり次第終了！数量限定SALE】


数量限定の特別セールを開催します！人気アイテムを、今だけの特別価格でご用意しました！


※ご用意している数量には限りがあるため、なくなり次第終了となります。


気になっていた商品をおトクに手に入れるチャンス！早めのチェックをおすすめします！


開催期間：2026年3月12日（木）10:00 から 2026年3月19日（木） 18:00 まで


【目玉イベント！お買い得SALE】


デスクやマウスはもちろん、気になっていたあの商品も！？


当店の人気アイテムから厳選した約1400アイテムをお買い得な価格でご用意しました。


豊富なラインナップの中から気になっていた商品を見つければ、お買い物が一層楽しくなること間違いありません。この機会にぜひお見逃しなく、お得なショッピングをお楽しみください！


【最大30,000ポイントをGET！サンワドリームくじ】


5,000円以上のご注文で参加完了！


注文番号が抽選番号になるので注文回数が多いほど当選確率がアップ！


最大30,000円分のポイントが当たる、サンワドリームくじを開催します！




＜キャンペーン詳細はこちら＞


https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/sanwaday/dream_lottery.html


【サンワダイレクト × 伊藤食品 Xコラボプレゼントキャンペーン】


サンワダイレクトの公式X(旧Twitter)ではサンワの日を記念して、「鯖缶」や「ツナ缶」などのAIKOCHANシリーズで人気の食品メーカー『伊藤食品株式会社』様とのスペシャルコラボプレゼントキャンペーンを開催中！




＜参加方法＞


1.両社のX公式アカウントをフォロー


　サンワダイレクト (https://x.com/sanwadirect)　


　伊藤食品株式会社（https://x.com/itoshokuhin）


2.サンワダイレクトから投稿される該当のキャンペーン投稿をリポスト（RT）


3. 「食べたい」をコメントすると、当選確率アップ！


＜賞品＞


鯖缶×キッチングッズセット（当選3名様）


■サンワダイレクト　


キッチングッズセット（各1個）


・防水Bluetoothスピーカー（https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP086）


・タブレットアームスタンド（https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-LATAB013W）


・マグネットクリップ（https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CA021MX2）


■あいこちゃん From 伊藤食品


あいこちゃん鯖缶コンプリートセット（24缶）


＜応募期間＞


3/5(木) 12:00 ～ 3/19(木) 18:00まで


【最大10,000ポイントが当たる！レビュー大賞】


レビュー投稿で最大10,000ポイントが当たる、レビュー大賞を開催します！


さらに今回は当店オリジナルグッズも賞品に登場！皆さまのたくさんのレビュー投稿をお待ちしております！




＜詳細ページはこちら＞


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/review/award.html


【未経験でも大歓迎！公式アンバサダーメンバー大募集】


今回募集するアイテムはなんと18種類！


期間中に応募フォームからサンバサダーへぜひご応募ください。


当選された方には、商品を無償でお届けし、実際に使った感想のレビュー作成をお願いしています。
ブロガー、YouTuber/VTuber、TikToker、インスタグラマーなどなど…


企業案件が初めての方も大歓迎です！


少しでも興味のある方は規約をご確認のうえ、ぜひお気軽にご応募ください。




応募期間：2026/3/11(水)～3/22(日)23:59まで


当選連絡：応募期間終了後、3/27(金)までにご連絡させていただきます


＜詳細ページはこちら＞


https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/sambassador/member/




