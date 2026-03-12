WOWOW初！番組の世界観を持ち歩く限定ボイスグッズが新登場！

株式会社CoDaMa

株式会社CoDaMa（本社：東京都港区、代表取締役：永井宏樹）は、株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：山本 均）と共同で、WOWOWの番組「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」のオリジナルグッズ「芳雄のミューカード」を開発いたしました。3月20日（金・祝）、21日（土）に開催される「井上芳雄 インペリアルデイズ」にて、番組初となる「いつでもどこでも楽しめる限定ボイスコンテンツグッズ」を販売いたします。また、25日からはWOWOW公式通販サイト「WOWOW百貨店」でも販売開始いたします。

本プロジェクトは、映像体験の枠を超え、ファンの皆様に「番組の世界観を日常生活の中でも身近に感じていただくこと」を目的として始動しました。

WOWOWとして初の試みとなる今回のグッズは、CoDaMaのボイス付き商品ブランド「mimi/Le」を採用。従来の視聴スタイルに縛られず、場所を選ばずに特別な音声体験を届ける新しい形のエンターテインメント・デバイスを開発しました。

連携の背景と狙い

株式会社CoDaMaは、音声コンテンツの管理・配信をワンストップで支援するテクノロジーを保有しており、今回の連携によって、テレビ番組という「エンターテイメント」の強みを物理的なグッズへと拡張します。 ファンは、イベントの思い出とともに“推しの声”をいつでも自分の手元で再生できるという価値を享受でき、WOWOWにとっても、ファンエンゲージメントを強化する持続的な収益モデルの構築および新しいカタチの番組プロモーションを目指すものとなります。

商品概要

「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」の番組MCを務める井上芳雄の録り下ろしボイスを収録した「芳雄のミューカード」は、ファン必携のコレクターズアイテムです。心に響く優しいトーンから、思わず笑顔になる軽快なトークまで、ここでしか手に入らないオリジナルボイスカードです。

■ ラインナップ

１. オープニング替え歌 ver（約1分）

番組「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」のテーマ曲にのせて、ここでしか聴けない特別な“替え歌”を披露。

２. ここだけのミュ噺 ver（約5分30秒）

カード発売を記念した独占ロングトーク。番組名の「ミュー」にちなんだ、井上芳雄ならではの“ミュ噺（ばなし）”をたっぷりとお届けします。

販売価格： 3,300円（税込）

サイズ： 縦 約5.4cm × 横 約8.6cm（クレジットカードサイズ）

特別特典： 「WOWOWチケット」付き

カード表面芳雄のミューカード （オープニング替え歌 ver）芳雄のミューカード （ここだけのミュ噺 ver）カード裏面

■ 販売スケジュール

1. 先行販売

日時： 2026年3月20日（金・祝）、21日（土）

場所： 帝国ホテル東京「井上芳雄 インペリアルデイズ」会場内

※数量限定、無くなり次第終了

2. 一般販売

日時： 2026年3月25日（水）午前10:00～

場所： WOWOW公式通販サイト「WOWOW百貨店」

※詳細は、「WOWOW百貨店公式HP（https://dept.wowow.co.jp/products/25n0606070001）」をご覧ください。

■ 音声鑑賞方法

「芳雄のミューカード」をNFC機能搭載スマートフォンでタッチするだけで「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」の番組MCを務める井上芳雄のオリジナルボイスを楽しむことができます。

株式会社CoDaMa

株式会社CoDaMaは、音声およびデジタルコンテンツの管理・配信・販売をワンストップで支援するプラットフォームを展開している企業です。大手企業やIPホルダーに向けたカスタマイズ・プロモーション支援を強化し、デジタル時代のファンエンゲージメントと収益モデルの革新を推進しています。

今後の展望として、株式会社CoDaMaは「mimi/Le」をはじめとしたボイスグッズ展開をさらに拡大してまいります。専用アプリへの移行により、購入したボイスコンテンツのコレクション機能や交換機能を提供し、ファン同士が交流できるコミュニティの場を形成することで、グッズとデジタル体験を掛け合わせた持続的なエンゲージメントを実現していきます。

また、音声テクノロジーを活用したIP連携やグッズ企画のご相談も随時受け付けております。

「ファンに新しい体験価値を届けたい」「デジタル時代の収益モデルを強化したい」とお考えの企業・権利元の皆さまは、ぜひ株式会社CoDaMaまでお気軽にお問い合わせください。

HP https://codama.inc(https://codama.inc)

【企画・業務連携に関するお問い合わせ】

株式会社CoDaMa 担当 鶴岡

Email：press@codama.inc

【取材・メディアお問い合わせ】

株式会社CoDaMa 広報担当 永井

Email：press@codama.inc